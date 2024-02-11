مكتبة محمد بن راشد تحتفي بمسيرة إبداع محمد بن حاضر

تستضيف مكتبة محمد بن راشد أمسية شعرية وحوارية تكريماً للشاعر الراحل محمد بن حاضر؛ أحد الرموز البارزة في الشعر العربي، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 7 مساءً؛ وضمن استراتيجيتها ورؤيتها لإحياء الثقافة وتعزيز الإرث الأدبي وإثراء الحياة الثقافية وتشجيع التفاعل الفكري والأدبي بين أفراد المجتمع.

أعمال

ويشارك في الجلسة الشاعر العراقي موفق العاني، الذي يتمتع بصداقة وثيقة مع الشاعر الراحل وقد كتب العديد من الأعمال التي تتناول حياته وشعره، والدكتور شهاب غانم، الناقد والشاعر المعروف ببحوثه العميقة في الأدب العربي، إلى جانب مشاركة نخبة من الشخصيات الأدبية والثقافية البارزة، كما ستتضمن العديد من النقاشات والحوارات الأدبية المتفردة، وقراءات شعرية يقدمها الشاعر عتيق القبيسي، إضافة إلى مقطوعات موسيقية تعزف على آلة العود يقدمها الفنان طارق المنهالي.

وتسلط الجلسة الضوء على الأثر الكبير الذي تركه الشاعر محمد بن حاضر في الساحة الأدبية، باستعراض أهم إنتاجاته وأعماله الشعرية، والبحث في كيفية تأثره وتأثيره في البيئة الاجتماعية والثقافية التي عاش فيها، إضافة إلى مناقشة كيفية استخدامه الشعر وسيلة لاستكشاف الروح الإنسانية والتعبير عن معاني الحياة والوجود.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد، عشاق الشعر والأدب والثقافة للانضمام إلى هذه الأمسية الثقافية الغنية والمجانية، لاستكشاف عالم من الإبداع والدروس والأفكار التي يمكن أن تلهم الأجيال الحالية والمستقبلية، إذ تمثل الجلسة فرصة رائعة للتأمل في القيم الإنسانية والثقافية التي يمكن أن تجمعنا في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التفاهم والتقارب الثقافي.