المصورون المؤثرون.. مبدعون يقودون اتجاهات المحتوى

في معرض الحديث عن سيادة التأثير ننتقل إلى المنافس الثاني للصورة (والمواد البصرية بشكل عام) ألا وهو المؤثرون البشر في كثيرٍ من الصيغ والتركيبات.

إن المُؤثّر الإنسان مع ما يقوم به من بحوث ومع ما يقرؤه من بواطن، هو الملك المتوّج القادم على عرش سيادة التأثير، والسبب أن المنصات التي توافرت أتاحت لهؤلاء ميداناً لم يكن متوفراً من قبل! فمن اجتهد منهم في بناء المحتوى بشكل موثق ودقيق وتلمّس موضوعات جادة أو هزلية ولكنها تمس واقع الناس وحياتهم فقد ضمن مكانته العليّة.

المُؤثرون كانوا يوماً من الخطباء وكثير منهم كانت خطاباتهم صوتية فقط ولكنها فصيحة وتتلاعب بالمشاعر، وأحسنوا يومها في تطويع هذه الأدوات مع تهيئة سلطوية للأجواء فتربعوا على العرش! ولكن اليوم لم يعدّ لهذا الصنف تأثيره فما أسهل أن يشب الجمهور عن الطوق ويخرج ليبحث خارج حدود الهيمنة والسلطوية عن الحقيقة.

الانفجار المعلوماتي والوفرة المعرفية أرغمتا من يريد أن يقدّم نفسه مؤثراً على تحري الدقة والبحث الطويل والإعداد الجيد مع فريق عمل ولم تعد تكفيه الفصاحة ولا الصورة الحصرية ولا الفيديو المُعدّ سابقاً أو بالتنسيق مع أبطاله فكلها مواد قابلة للكشف والتحليل.

جانب آخر كان جيل سابق من المُؤثرين يتبناه وهو تناول الموروث الذي لا يُمس! وهذا أيضاً خلع ثوب قدسيته أمام خطابات العقل وساحات الحوار المفتوحة ولم يعد له حرمته القديمة، فهي الأخرى أصبحت برسم الحوار والنقاش والنقد.

فلاش:

الإنسان بما تحلى به من مرونة وتكيّف.. قاد الصورة والنص باتجاهات التأثير التي يريدها