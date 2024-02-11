«آرت دبي ديجيتال» يرسم خريطة مستقبل الفنون العالمية

تشكّل مبادرات وفعاليات دبي، ركيزة أساسية في تطور الفنون العالمية ومواكبتها لمتطلبات العصر. وتحتضن الإمارة معارض فنية متنوعة، تستقطب أبرز المبدعين، ومنها ((آرت دبي))، الذي يضم قسم ((آرت دبي ديجيتال)).

وأفادت صحيفة ((إلماتينو)) الإيطالية بأن معرض قسم ((آرت دبي ديجيتال)) في نسخته الثالثة سيقدم رؤية موسعة للاتجاهات الفنية العالمية مع مجموعة وسائط متنوعة، ومن ذلك الفيديو الرقمي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والرموز غير القابلة للاستبدال وغير ذلك الكثير. ولفتت الصحيفة إلى أن الحدث يمثل فرصة للتفكير في مستقبل الأعمال الفنية الرقمية والآثار التي يمكن أن يخلفها الفن المادي - الرقمي على المتاحف.

قاعات عرض

وأكدت الصحيفة أن مشاركة إيطالية في قسم ((آرت دبي ديجيتال))، سيكون لها طابعها الخاص، ولا سيما أن القسم يضم عدداً من قاعات العرض من مختلف أنحاء العالم التي تقدم برامج الوسائط الجديدة والمبتكرة، والمنصات الرقمية التي تبني مساحات فنية افتراضية، إضافة إلى مشاركة فنانين ومؤسسات تقدم نماذج جديدة للإنتاج والدعم الفني، ما يوسع فهمنا للثقافة المعاصرة.

رعاية ومشاركة

وأشارت الصحيفة إلى أن المعرض في سنة 2024 يجرى برعاية من المديرين المشاركين لمتحف ((أي إيه أم- انفينيتي)) للفنون في ((ميتافيرس))، اوروندا سكاليرا والفريدو كراميروتي، ومنصة التنظيم والتحرير ((مالتيبليسيتي-أكس أكس أن اف تي))، فيشارك من إيطاليا، الفنان ماتيو ماندلي، الذي سيصطحب تقنيته المتميزة في الفن المادي - الرقمي لقاعة عرض ((غاليري هولي)) المشاركة في فعاليات معرض ((آرت دبي)) بنسخته السابعة عشرة إلى جانب قاعات عرض تضم العديد من الأعمال الفنية المعاصرة.

كما تشارك في الحدث شركة سينللو في فلورنسا وميلانو، وهي شركة فنية رقمية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأداء الفني، وتتميز بتقنيتها الخاصة التي تنشئ أعمالاً رقمية معتمدة وفريدة من نوعها، ما يوفر منظوراً جديداً للاستمتاع بالفن الرقمي.

تحويل الفن

وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة الأساسية في المشروع الفني للفنان الإيطالي ماتيو ماندلي، تكمن في جعل تجربة الزائر فريدة ومتميزة، عن طريق تحويل الفن إلى أبعاده المادية الرقمية، وذلك في رحلة فريدة وغامرة للجمهور، إذ يشتهر الفنان بسلسلة أعماله ((ذا كونتاكت)) المقدمة إلى المركز الثقافي ((فابريكا ديل فابور)) في ميلانو في سنة 2023، والتي تتضمن مزيجاً من التقاليد والابتكار، تبرز قدرته على استخدام الشاشة لوحة قماشة وأداة التقطيع كفرشاة معاصرة، حسب موقع الصحيفة.

كما تشارك الشركة الفنية الرقمية ((سينيلو)) مع مجموعة مختارة من الصور النسائية، كبطلات ساحرات في تاريخ الفن، من عصر النهضة وحتى القرن العشرين، إذ يمكن الاستمتاع بتحف فنية لكل من ليوناردو دافنشي ورافاييل وبورنزينو واميديو موديلياني. ولفتت الصحيفة إلى أن التكنولوجيا تصبح أداة تمكين قوية في العالم المادي - الرقمي لأنها تتيح الاستمتاع بالتجربة الفنية والثقافية من دون الحاجة إلى كفاءة فنية معينة من المستخدم فالفن للجميع وفي متناول الجميع وهذا ما ينبغي أن يكون لضمان أقصى قدر من التنشئة الاجتماعية والانتشار.