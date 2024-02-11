ضحى الخصاونة: مسرح الدمى ينمي مهارات الأطفال ويحفز خيالهم

بدأت القاصة والكاتبة الأردنية ضحى الخصاونة رحلتها مع عالم الدمى بخيال مفعم وفضول مزدحم بتساؤلات الأطفال حول ما يدور حولهم لتتبع خريطة الدهشة، وتمسك بخيوط المرح قارعة أجراساً للثقافة القرائية والمعرفة التي ينشدها الأطفال في أجواء شيقة من اللعب والأغنيات التي لم تغفل كلماتها فضيلة التحريض على جذوة القيم وعراقة التقاليد العربية، وكذلك جماليات السلوك الإنساني وما تحتويه من فضائل احترام الآخر وتقدير الاختلاف.

وحول أهمية الدمى في تقريب الأفكار والمعارف الإنسانية للأطفال في القصص والحكايات، أكدت ضحى الخصاونة في حوارها مع ((البيان)) أن الأطفال هم أمل المستقبل وركيزة المجتمع، وتنمية مهاراتهم وخيالهم أمر أساسي لبناء جيل متفتح ومبدع. وأضافت أنه من هذا المنطلق، يعتبر مسرح الدمى وسيلة فعالة لتنمية مهارات الأطفال وخيالهم، ووسيلة ترفيهية وتعليمية في آن واحد، حيث يتعين على الأطفال أن يفهموا القصة وشخصياتها ويحاولوا تحليل الأحداث والمواقف بطريقة منطقية.

شخوص الحكايات

وفيما يتعلق بحضور مسرح الدمى كوسيلة تفاعلية محفزة للخيال ومهارات التعلم تقول ضحى: ((يسهم مسرح الدمى في تنمية خيال الأطفال، فمن خلال مشاهدة العروض والمسرحيات والمشاركة فيها، يتمكن الأطفال من توسيع مدى خيالهم وتطوير قدراتهم الإبداعية، وأن يتخيلوا عوالم جديدة وشخصيات مختلفة من واقع القصة نفسها، أو يتخيلوا شخوصاً أخرى ترسم ملامحها خيالاتهم المفعمة بالفضول وحب الاكتشاف)).

وتشير ضحى، الحاصلة على ماجستير تكنولوجيا تعليم من الجامعة الأردنية، إلى أن مسرح الدمى يعزز قدرة الأطفال على التعاون والعمل الجماعي، لتحقيق الهدف المشترك. وتقول: من خلال هذه التجربة، يتعلم الأطفال كيفية التفاوض والتفاعل مع الآخرين وتطوير مهارات الاتصال والتعبير الشفهي والجسدي، وكيفية التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة إبداعية وجذابة.

الثقافة القرائية

وحول العلاقة الإيجابية بين مسرح الدمى وتحفيز الثقافة القرائية للأطفال تضيف ضحى: ((إن تنمية الثقافة القرائية للأطفال تعتبر أمراً أساسياً في تطوير قدراتهم العقلية والإبداعية. ومن الوسائل التي تسهم في تعزيز هذه الثقافة هو مسرح الدمى، الذي يلعب دوراً كبيراً في تحفيز الأطفال على قراءة القصص والتعبير عنها بطريقة مبتكرة، فالاستمتاع بمشاهدة العروض يثير فضولهم ويحفزهم على استكشاف عوالم أخرى من خلال القراءة)).

وعن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الجديد في الحضور الخجول لمسارح الدمى في الوطن العربي، والكتاب والمؤدين الصوتيين لهذا النوع من الفنون والآداب، تشير ضحى إلى أن: الأطفال أذكياء بالفطرة في تفاعلاتهم؛ لذلك فإن تأثير التكنولوجيا على ثقافة مسرح الدمى قد يترافق بشكل إيجابي مع استخدام التأثيرات الصوتية وتقنيات الواقع الافتراضي، لتواكب أيضاً اهتمام الجمهور من الفئات العمرية المختلفة، وخاصة الطفل.