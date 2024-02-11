«سحيلة بنت عديم».. فانتازيا كويتية حافلة بالغموض والتشويق

انتهى طاقم عمل مسلسل ((سحيلة بنت عديم)) من وضع اللمسات الأخيرة على المسلسل الذي يعد من أبرز الأعمال التي ستعرض في شهر رمضان المبارك على عدد من القنوات الفضائية الخليجية، خصوصاً أن العمل يشكل عودة حقيقية لأعمال الفانتازيا الكويتية التي أنتجت في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات، ويشهد مشاركة كوكبة من نجوم الساحة الكويتية والخليجية.

شخصية خرافية

وتعد الشخصية الرئيسية ((سحيلة أم الخلاجين)) من الشخصيات الخرافية الشعبية الكويتية التي دارت حولها حكايات كثيرة، وقيل إنها امرأة عجوز، وصفت بالجنون، كانت تلتقط الملابس القديمة الرثة، وكان الأطفال يضايقونها فتجري وراءهم وهي تقذفهم بالحجارة، ومن هذه الشخصية استلهم الكاتب بندر طلال السعيد قصة عمل تراثي جديد تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المبارك، من إنتاج شركة اندبندس.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة والتشويق، وهو من إخراج فهد شاطي ويشارك في بطولته نخبة من النجوم.

وقال الكاتب والمنتج بندر طلال السعيد: هذه السنة قررت أن أقدم عملاً تراثياً بصيغة مختلفة، وأتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم، ونتطلع أن تكون وجبة دسمة على مختلف الشاشات الرمضانية، وأن نحقق النجاح ونرضي أذواق المشاهدين.

من جهته، قال المخرج فهد شاطي: ((سحيلة بنت عديم)) مسلسل تراثي بحلة جديدة، والهدف الأساسي منه تقديم متعة للمشاهدين من حيث القصة والصورة، ويشارك فيه أسماء مميزة من النجوم.

أما الفنان حسن إبراهيم، فقال: الاسم ليس غريباً لأننا ونحن صغار، كان أهلنا يخوفونا من ((سحيلة أم الخلاجين))، وأضاف: العمل فنتازي اندمجت فيه عوامل تراثية، وغريبة تنتمي إلى الإثارة والتشويق، وذلك من خلال بعض الأجواء المرعبة التي تعيدنا إلى الماضي، لافتاً إلى أنه يقدم خلال الأحداث دور أحد الزعماء في القرية المسالمة الجميلة التي يدور حولها جزء كبير من الحكاية.

بدوره، قال الفنان المشارك في المسلسل حمد العماني: العمل من التراث والأساطير، والفكر الموضوع في قصته مختلف، حتى أدوار الممثلين جديدة، وأتمنى أن يحوز رضا الجمهور، واستطرد عند سؤاله عن المنافسة في رمضان: لا نعلم إذا كان العمل تحدياً لنفسي أم للآخرين؟ نحن نجتهد والباقي على رب العالمين.

وقالت الفنانة ميس كمر: ((العمل مو طبيعي))، وأجواؤه جميلة جداً، وأجسد فيه شخصية امرأة حالمة، منتقمة.

وقال الفنان عبدالله التركماني: المسلسل فيه طابع مختلف، وأحداثه تدور في زمان ومكان غير محددين، ويتضمن غموضاً وإثارة وجريمة، كاشفاً عن أن الشخصية التي يجسدها لن تكون عربية لكنها أجنبية.

وأوضح الفنان أسامة المزيعل أن ما شدة في ((سحيلة بنت عديم)) أن قصته مختلفة عن القصص الأخرى، كما أن العمل فرصة مميزة بالنسبة له للتواجد مع كوكبة من النجوم. وأكد جميع فريق العمل أن المسلسل رحلة درامية مشوقة تتضمن لغزاً غامضاً وتفاصيل غريبة، متمنين أن تنال أدوارهم والمسلسل ككل رضا المشاهدين.