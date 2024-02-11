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حشر بن مكتوم يتوج ريباكينا بلقب «مبادلة أبوظبي للتنس»

2/11/2024 7:18:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أمس، الكازاخية يلينا ريباكينا بلقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، بعد تغلبها في النهائي على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون مقابل.

واختتمت النسخة الثانية للبطولة، التي تأتي ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة، بمشاركة نخبة من المصنفات الأوليات على مستوى العالم، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وحصدت ريباكينا المصنفة الخامسة على العالم أول ألقابها في أبوظبي، إذ نجحت في تحقيق فوز سهل على كاساتكينا المصنفة 14 عالمياً 6 - 1 و6 - 4.

وتعد بطولة أبوظبي المفتوحة ثاني ألقاب ريباكينا هذا الموسم، بعد فوزها ببطولة بريسبان الشهر الماضي، واللقب السابع في خلال مسيرتها المهنية من بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات، والرابع لها على الملاعب الصلبة.

وخاضت ريباكينا 4 مباريات في البطولة، إذ بدأت من دور الـ 16، بعدما جنبتها القرعة الدور الأول، وفازت على الأمريكية دانييل كولينز، ثم الإسبانية كريستينا بوكشا، والروسية ليودميلا سامسونوفا، قبل الفوز في النهائي على كاساتكينا.

ورغم خسارة كاساتكينا في أبوظبي إلا أنها تمكنت من تحقيق بداية قوية للموسم الحالي، إذ يعد نهائي بطولة مبادلة الثاني لها هذا الموسم، بعدما ظهرت في نهائي بطولة أديلايد في يناير الماضي.

وفي منافسات الزوجي فاز الثنائي الأمريكي بيثاني ماتيك ساندس، وزميلتها صوفيا كينين على الثنائي التشيكية ليندا نوسكوفا، وزميلتها البريطانية هيذر واتسون في نهائي البطولة بمجموعتين نظيفتين 6 - 4 و7 - 6.

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