Monday, 12 February 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«دبي» بطل دوري قدم الصالات لأصحاب الهمم

2/11/2024 7:18:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالله أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم ، نادي دبي لأصحاب الهمم بدرع دوري كرة قدم الصالات لأصحاب الهمم.

فيما جاء العين وصيفاً، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم ثالثاً، وحصل لاعب عجمان سلطان سعيد، على جائزة أفضل لاعب، وعامر شهاب لاعب نادي دبي أفضل حارس، وعبدالرحمن شعبان لاعب نادي دبي على لقب الهداف.

حضر مراسم التتويج حمد الدرمكي نائب رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، وذبيان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية. وأقيم التكريم بصالة نادي النصر في ختام دوري خماسيات كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعية ، والذي شهد مباراة ناديي أبوظبي وعجمان.

وأسفرت المباراة عن فوز عجمان على أبوظبي 4 / 3، أحرز أهداف نادي عجمان كل من: عبدالله بن محمد وسعيد بن مبروك بواقع ((هدفين)) لكل لاعب، بينما أحرز أهداف نادي أبوظبي كل من: بدر بن قيس، وذياب مالك، ومحمد بن مبارك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11022024000110011019ID1107839053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث