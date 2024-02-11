«دبي» بطل دوري قدم الصالات لأصحاب الهمم

توج محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالله أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم ، نادي دبي لأصحاب الهمم بدرع دوري كرة قدم الصالات لأصحاب الهمم.

فيما جاء العين وصيفاً، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم ثالثاً، وحصل لاعب عجمان سلطان سعيد، على جائزة أفضل لاعب، وعامر شهاب لاعب نادي دبي أفضل حارس، وعبدالرحمن شعبان لاعب نادي دبي على لقب الهداف.

حضر مراسم التتويج حمد الدرمكي نائب رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، وذبيان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية. وأقيم التكريم بصالة نادي النصر في ختام دوري خماسيات كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعية ، والذي شهد مباراة ناديي أبوظبي وعجمان.

وأسفرت المباراة عن فوز عجمان على أبوظبي 4 / 3، أحرز أهداف نادي عجمان كل من: عبدالله بن محمد وسعيد بن مبروك بواقع ((هدفين)) لكل لاعب، بينما أحرز أهداف نادي أبوظبي كل من: بدر بن قيس، وذياب مالك، ومحمد بن مبارك.

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