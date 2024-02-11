الفلبيني هيرناني باروزو يحصد لقب «الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك»

فاز الفلبيني هيرناني باروزو، بالمركز الأول في فئة الكاياك لأطول سمكة، ببطولة الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك، بعد اصطياده أطول سمكة ((81 سنتمتراً))، يليه مواطناه ريكاردو لينديشو، ومايكل غاغارين فلوريس بالمركزين الثاني والثالث، واحتل المركز الأول ضمن فئة أثقل سمكة، الفلبيني بولاريس روزاليز، بسمكة تزن 27.1 كيلوغراماً، بلبه بول دامبل، ومحمد بن علاي.

وضمن فئة السيدات، احتلت داريل بالجوس من الفلبين المركز الأول، وفي فئة الشباب نال المركز الأول الأردني حمزة محمد عزمي، يليه كرار الخانجي، ثم رفائيل رولاندو.

نظم البطولة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 50 متسابقاً من الجنسين، وأقيمت برعاية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس نادي الفجيرة البحري، وقام أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، رئيس اللجنة المنظمة للسباق، بتتويج الفائزين.

وأكد أحمد إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة، أن السباق سجل كسر الرقم القياسي في اصطياد أثقل سمكة، والتي تزن 27.1 كيلو غراماً، وهو رقم يحدث لأول مرة في صيد سمكة من نوع الكنعد، وقال: سباق الصيد بقوارب الكاياك، بداية لاحتفالية نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية خلال مارس المقبل، بمرور 25 عاماً على تأسيسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز