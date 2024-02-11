البحرين تتصدّر منافسات ألعاب القوى في «عربية السيدات» بالشارقة

تصدّرت البحرين منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة، برصيد 14 ميدالية.

ويسدل الستار اليوم على الدورة المقامة تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة.

وتمكنت لاعبات البحرين، من حصد خمس ميداليات إضافية (4 ذهبيات وفضية)، في اليوم الثالث لمنافسات ((أم الألعاب))، التي جرت على ملاعب نادي الثقة لأصحاب الهمم، ليرتفع رصيدهن إلى إجمالي 14 ميدالية (9 ذهبيات و5 فضيات).

ونجحت لاعبات مصر في الظفر بثلاث ميداليات جديدة (ذهبية وبرونزيتان)، ليحققن وصافة الترتيب العام بإجمالي 9 ميداليات، بعد فوزهن في اليوم الأول للمنافسات بفضية، وفي اليوم الثاني بخمس ميداليات ملونة (ذهبتان وفضية وبرونزيتان).

وتوج بطلات أم الألعاب، كل من الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية، والدكتور حبيب الربعان، وغادة شعاع البطلة السورية.

وشهد اليوم الثالث تتويج لبنان بميدالية ذهبية، والعراق بميداليتين، فضية وبرونزية، والإمارات بميدالية فضية، جاءت عبر مهرة عبد الرحيم، التي حلت بالمركز الثاني في سباق 400 متر حواجز، كما حصدت سلطنة عمان فضية، وسوريا برونزية، ومثلها للكويت والأردن.

وبدأت المنافسات، بانتزاع عداءات البحرين المركزين الأول والثاني في سباق 1500 متر جرياً، بقطع كارتا هيرباتو خط نهاية السباق بالمركز الأول بزمن بلغ 4:29.91 دقائق، تلتها زميلتها تاجست جينيت بزمن 4:30.81 دقائق، يذهب المركز الثالث للعراقية نرجس حسين سواعد بزمن 4:50.34 دقائق، وفي سباق 400 متر حواجز، فازت البحرينية أمينات جمال بالذهبية بزمن 58.74 ثانية، تليها الإماراتية مهرة عبد الرحيم، ونالت الميدالية الفضية، وحصدت المصرية رحمة عادل الميدالية البرونزية.

وفي سباق 5000 متر جرياً، فازت البحرينية بونتيو أيداو بالذهبية المركز الأول بزمن 16:50.17 دقيقة، والعراقية ديانا كريم بالفضية، والكويتية هيا الرفاعي بالبرونزية.

وفي سباق 200 متر جرياً، فازت اللبنانية ميسا وليد بالذهبية، والبحرينية أديدوينج أودينج بالفضية، والمصرية شذى حسام بالبرونزية، وفي سباق التتابع ((4 × 400 م))، جاءت البحرين في الصدارة، والعراق في الوصافة، والأردن في المركز الثالث.

وفازت المصرية شيرين شعبان بذهبية رمي الرمح، مسجلة مسافة 43.25 متراً، ونالت العمانية هبة حمود الفضية برمية بلغت 39.40 متراً، تلتها السورية ليانا حسن مصطفى برمية 34.81 متراً.

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