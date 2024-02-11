البلجيكية كوبيكي بطلة طواف الإمارات للسيدات

توّجت البلجيكية لوتي كوبيكي من فريق ((إس دي ووركس)) بلقب النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024؛ السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط.

وأنهت مراحل الطواف الأربع في صدارة الترتيب العام بإجمالي زمن قدره 11:16:51 ساعة، متقدمة بفارق 13 ثانية عن الأسترالية نيفي برادبيري من فريق ((كانيون سرام ريسينغ)) في المركز الثاني، وجاءت الإسبانية مافي غارسيا من فريق ((العلا جايكو))، ثالثة بفارق 44 ثانية عن كوبيكي.

أقيم السباق بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 120 متسابقة مثلن 20 فريقاً عالمياً وقارياً.

أُقيم الطواف على امتداد 4 مراحل، لمسافة 468 كم، واختتمت فعالياته، بمنطقة كاسر الأمواج في أبوظبي.

المرحلة الرابعة

وحصدت الهولندية آمبر كراك من فريق ((إف دي جيه سويس)) لقب المرحلة الرابعة والأخيرة من الطواف ((مرحلة الدار)).

والتي انطلقت من متحف اللوفر أبوظبي، مروراً بأجمل معالم العاصمة، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، وأنهت كراك مسافة المرحلة الرابعة البالغة 105 كم في زمن قدره 2:27:33 ساعة، وتغلبت على نخبة من المتسابقات، في مقدمتهن لورينا ويبيس التي جاءت ثانية في المرحلة.

وفي ختام النسخة الثانية للطواف، حصلت كوبيكي على القميص الأحمر، برعاية مياه العين، كمتصدرة للترتيب العام للسباق، وفازت زميلتها في الفريق الهولندية لورينا ويبيس بطلة المرحلتين الأولى والثانية بالقميص الأخضر برعاية تدوير كمتصدرة بالنقاط (62 نقطة)، وثانية لوتي كوبيكي (39 نقطة)، وفي المركز الثالث الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة (37 نقطة).

وحصدت الأسترالية نيفي برادبيري القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، وحصل فريق كانيون سرام الألماني، على درع أفضل فريق في طواف الإمارات للسيدات.

وتوجت الأسترالية نيفي برادبيري بصدارة التصنيف العالمي في بداية موسم 2024 من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية كأفضل متسابقة شابة. توّج الفائزات في ختام الطواف، عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والرائد حمدان علي النعيمي ممثل شرطة أبوظبي، وكفاح سبيتان نائب رئيس لإدارة المجتمع في ((الدار)).

ومحمد الحوسني رئيس قسم الشؤون الدولية في متحف اللوفر، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بالمز سبورتس، ومحمد غانم المنصوري ممثل شركة أغذية، وماجد عتيق المهيري ممثل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والدكتورة عائشة المهري نائب المدير التنفيذي في مدينة برجيل الطبية، وأيمن البيجاوي مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في بن حمودة.

وخلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية. وتم تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي مديرية المرور والدوريات، ومديرية شرطة العاصمة، بلدية مدينة أبوظبي، مركز النقل المتكامل، تدوير، متحف اللوفر أبوظبي، مارينا مول، والمتطوعون من فريق المارشال الإماراتي.

دعم

وثمّن عارف العواني دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بما يعزز من المكتسبات ويؤكد على المكانة المرموقة التي وصلت إليها الإمارات إقليمياً وقارياً وعالمياً.

وأشاد العواني بنجاح النسخة الثانية للطواف بمشاركة نخبة من أفضل المتسابقات المحترفات على مستوى العالم، استمراراً لنجاح الطواف ضمن أجندة بطولات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للمحترفين. وهنأ العواني بطلة العالم لوتي كوبيكي بفوزها بلقب النسخة الثانية من الطواف، مشيداً بمستوى التنافسية المرتفع خلال مراحل الطواف الأربع، وبرهن على قوته كواحد من أبرز السباقات العالمية على أجندة الاتحاد الدولي، وحقق العديد من الأرقام المميزة.

وقال: خرج الطواف بنجاح كبير، وننتظر استكمال النجاحات بإقامة النسخة السادسة من طواف الإمارات للرجال بتواجد نخبة الدراجين العالميين خلال الفترة من 19 إلى 25 الجاري. وثمن العواني دور رعاة الحدث والشركاء الاستراتيجيين والداعمين والجهات الحكومية المعنية التي شاركت في التنظيم، كما وجه الشكر إلى المتطوعين من أبناء الإمارات الذين بذلوا جهوداً كبيرة ساهمت في خروج الحدث بأفضل صورة.

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