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عيسى الهوتي.. 100 % مشاركة أساسياً مع اتحاد كلباء

2/11/2024 7:18:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فرض الحارس عيسى الهوتي نفسه في تشكيلة كلباء، وشارك في كل مباريات الدور الأول بنسبة 100 %، ولم يتم استبداله في أي مباراة، ولم يجلس على دكة البدلاء، وخاض النمور 12 مباراة أسوة ببقية فرق المسابقة بدقائق لعب بلغت 1080، مقدماً أداءً جيداً أهّله لنيل ثقة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، وتمكن الحارس من الخروج بشباكه نظيفة في مباراتين، ولديه 33 تصدياً في المباريات الـ12.

ويعتبر الهوتي من اللاعبين الشباب في الفريق إلى جانب سلطان عادل وياسر حسن وأحمد عامر، الذين يعول عليهم الفريق في السنوات المقبلة لقيادته للمنافسة على مراكز جيدة في الدوري وبطولات الكأس، ويعتبر حارس كلباء من الحراس الجيدين وأصحاب البصمة في النسخة الحالية من دوري أدنوك، ويتصدر الهوتي قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المسابقة، كما يملك أرقاماً جيدة.

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