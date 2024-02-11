منتخب قطر.. أرقام قياسية في كأس آسيا

حقق المنتخب القطري العديد من الأرقام القياسية، في كأس آسيا لكرة القدم بتتويجه بطلاً لكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، بفوزه على نظيره الأردني 3 - 1، في النهائي.

حيث رفع حصيلة العرب المتوجين باللقب إلى 7 ألقاب، بعد كل من المنتخب السعودي 3 ألقاب، ولقب لكل من الكويت، والعراق، ثم قطر (لقبان).

وتمكن المنتخب القطري ((المستضيف)) من أن ينضم لقائمة المنتخبات المتوجة باللقب على أرضها، وهي كوريا الجنوبية 1960، وإيران 1968، و1976، والكويت 1980، واليابان 1992، وأستراليا 2015.

وعلى مدار مشواره بالبطولة سجل ((العنابي)) 14 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط، ولم يخسر في أي مباراة بمرحلة المجموعات، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية متصدراً بالعلامة الكاملة.

لا هزائم

وواصل مشواره على مدار نسختين ليصل إلى المباراة رقم 14 من دون أي خسارة. وكان لافتاً أن نتيجة فوز منتخب قطر على الأردن 3 - 1، هي النتيجة نفسها التي فاز بها على منتخب اليابان، بلقبه الأول النسخة الماضية في الإمارات 2019، وكان لاعبه أكرم عفيف عاملاً مشتركاً في الفوز ومن ركلة جزاء سجلها أيضاً خلال هذه المباراة، فيما سجل في النسخة الحالية أهداف قطر الثلاثة من ركلات جزاء أيضاً، وهي المرة الأولى التي يتم تسجيل 3 ركلات جزاء فيها بالنهائي.

أصبح أكرم عفيف لاعب قطر ثاني أكثر اللاعبين الذين سجلوا للمنتخب القطري في نسخة واحدة من بطولة كأس آسيا بـ8 أهداف، بعد مواطنه المعز علي الذي سجل 9 أهداف في نسخة 2019.

ونال حارس منتخب قطر مشعل برشم جائزة أفضل حارس في البطولة.

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