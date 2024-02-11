طاقم فرنسي يدير مباراة الوحدة والشارقة

يدير طاقم تحكيم فرنسي بقيادة كليمون توربان، مباراة الوحدة والشارقة المقررة في الخامسة و25 دقيقة من مساء غدٍ، ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين ويعاونه كل من نيكولا دانو حكم مساعد أول، إروان فنجين حكم مساعد ثانٍ، وبيير جيلوست حكم فيديو، والحكمين المواطنين زايد ضيف الله حكم رابع، وأحمد الراشدي حكم فيديو مساعد.

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