الظروف الجوية تؤجل انطلاقة الجولة الـ13 لدوري المحترفين

أعلنت رابطة المحترفين، عن تأجيل مباريات الجولة الـ13 بدوري أدنوك للمحترفين المقررة اليوم الاثنين، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة على الدولة، وبناءً على توصيات الجهات المختصة، وأوضحت الرابطة أن مباريات اليوم الاثنين ستقام في موعد يحدد لاحقاً، على أن تقام مباريات غداً الثلاثاء، في موعدها المحدد دون تغيير.

وتتضمن المباريات المؤجلة اليوم، مواجهات حتا صاحب المركز 13 قبل الأخير برصيد 5 نقاط، مع شباب الأهلي، صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وهي المواجهة التي كان سيسعى حتا من خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تعزز من حظوظه في البقاء، بعد تراجعه في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، بينما كان هدف شباب الأهلي مواصلة مطاردة القمة، بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصل المتصدر، ونقطة عن الوصيف العين.

والمباراة الثانية كانت ستجمع الإمارات صاحب المركز 14 الأخير برصيد 5 نقاط، أمام ضيفه البطائح الذي يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة، وكانت تلك المواجهة تمثل الاختبار الأول للمدربين، بعد استعانة الصقور بالإيطالي والتر زينغا، الذي أشرف على تحضيرات الصقور في فترة التوقف، في حين.

كان سيخوض البطائح أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد الكرواتي غوران توميتش، الذي تولى قيادة ((الراقي)) خلفاً للروماني رادوي. وثالثة المباريات المؤجلة، كانت ستجمع بين فريق عجمان وضيفه بني ياس، ويتواجد عجمان بالمركز 12 برصيد 11 نقطة، بينما يحتل بني ياس المركز الثامن برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة والخسارة في 6 مباريات.

وخلال الفترة السابقة اعتمد عجمان على جني ثمار فترة التوقف السابقة للدوري، والتي امتدت 50 يوماً، خاض فيها معسكراً داخلياً في الفجيرة، ولعب عدداً من المباريات الودية، بينما يسعى بني ياس لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

مواجهة

على جانب آخر، تتضمن مواجهات غد الثلاثاء، مواجهات الوحدة مع الشارقة، على ملعب إستاد آل نهيان، ويحتل الشارقة المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز السادس بفارق نقطتين، ويواجه اتحاد كلباء ضيفه خورفكان الذي يتواجد بالمركز العاشر برصيد 13 نقطة، واتحاد كلباء بالمركز 11 برصيد 12 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة بـ((ديربي)) الوصل والنصر على ملعب إستاد زعبيل، والوصل يتصدر برصيد 30 نقطة، وبفارق 15 نقطة كاملة عن النصر في المركز التاسع، ويبحث الوصل عن الفوز لتأمين صدارته، والابتعاد أكثر عن العين وشباب الأهلي، في الوقت الذي يأمل النصر الوصول للنقطة 18 لتكون بداية لتصحيح المسار في الدوري.

وسبق أن التقى الفريقان في 28 مباراة في دوري المحترفين، ويتفوق النصر بتحقيق 13 انتصاراً، مقابل 8 مباريات فوز للوصل، وتعادلا في 7 مواجهات، ما يجعل ((الديربي)) مسك ختام للدور الأول للدوري الإماراتي، والذي ستتبقى منه قمة العين والجزيرة يوم 11 أبريل المقبل، من الجولة 13.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز