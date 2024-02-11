الوصل يتعاقد مع الإيفواري نجيسان

تعاقد نادي الوصل مع الإيفواري جان نجيسان (20 عاماً)، قادماً من نادي ميتز الفرنسي، وسيتم قيده في فئة اللاعبين المقيمين في قائمة ((الإمبراطور)).

وكان الوصل، تعاقد قبل أيام قليلة مع المدافع الكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ، لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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