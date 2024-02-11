الوصل يتعاقد مع الإيفواري نجيسان

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعاقد نادي الوصل مع الإيفواري جان نجيسان (20 عاماً)، قادماً من نادي ميتز الفرنسي، وسيتم قيده في فئة اللاعبين المقيمين في قائمة ((الإمبراطور)).
وكان الوصل، تعاقد قبل أيام قليلة مع المدافع الكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ، لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
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