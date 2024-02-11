غريغا والجسمي بطلا «السباق الصحراوي» في ختام «السلم للدراجات»

توج بول غريغا دراج فريق شباب الأهلي بطلاً لمسار ((غدير براشي)) لمسافة 52 كلم، وفاروق الجسمي دراج فريق شرطة دبي بلقب مسار ((برقا ثمود)) للمسافة 47 كلم للسباق الصحراوي، الذي أقيم مساء أمس في ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

وشهد السباق الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، الذي حرص على متابعة السباق، وتحفيز المشاركين والإشادة بجهودهم وتهنئتهم، والتأكيد على أهمية السباق.

وحضر المنافسات عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بتتويج الفائزين بحضور محمد الموسى ورامي النابلسي عضوي اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

جاء فوز بول غريغا من شباب الأهلي بالمركز الأول في مسار ((غدير براشي)) بعدما أحكم سيطرته على مجريات السباق مبكراً، وسط ملاحقة دراجي فريق نادي أبوظبي سفيان حدي وأنس آية عبدية صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما حقق فريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية المركز الأول على صعيد الفرق.

وتمكن فاروق الجسمي من فريق شرطة دبي من حسم المركز الأول في مسار ((برقا ثمود)) بفارق بسيط أمام منافسه طلال البلوشي من فريق شباب الأهلي الذي حل ثانياً، فيما جاء بالمركز الثالث ياسر البلوشي من فريق شرطة دبي، وحقق فريق وزارة الدفاع المركز الأول على صعيد الفرق في المسار نفسه.

((شارة مقطرة))

وفي فعالية مصاحبة لسباق السرعة تحت عنوان ((شارة مقطرة)) لمسافة 300 متر قبل انطلاق السباق الرئيسي، حقق عبدالله سيف من فريق ماي ووش المركز الأول للمواطنين من سن 18 إلى 39 عاماً، وعبدالله الحناوي من فريق شرطة دبي المركز الأول للمواطنين فوق سن 40 عاماً، وأجيت سلمان من فريق شباب الأهلي المركز الأول للمقيمين لسن 18 إلى 39 عاماً، وأوسكار ماركيز من فريق برفورمنس صدارة المقيمين فوق سن 40 عاماً.

وفي سباق السرعة لشارة ((برقا ثمود))، حقق طلال البلوشي من شباب الأهلي المركز الأول للمواطنين من سن 18 إلى 39 عاماً، ومحمد المنصوري من فريق ربدان المركز الأول للمواطنين فوق سن 40 عاماً، وبول غريغا من شباب الأهلي المركز الأول للمقيمين لسن 18 إلى 39 عاماً، وأوسكار ماركيز من فريق برفورمنس المركز الأول للمقيمين فوق سن 40 عاماً.

مسك الختام

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهات ورعاية ودعم سموه للحدث، وقال: الموسم الثامن من البطولة جاء مميزاً وحافلاً بالإثارة، ويعتبر السباق الصحراوي مسك ختام البطولة.

واخترنا أن يكون في مكان مميز عند بحيرة مقطرة في محمية المرموم، مع مسارات تقدم للعالم صورة رائعة من قلب الطبيعة داخل الصحراء، حيث حمل المساران تنوعاً جغرافياً إلى جانب إطلاق أسماء تم اختيارها من البيئة، وهما مسار ((برقا ثمود)) لأصحاب المستويات المتوسطة، ومسار ((غدير براشي)) للمحترفين، مع تخصيص جوائز مالية للفائزين.

وعبر الفلاسي، عن سعادته بحجم المشاركة الكبيرة بتواجد 276 درّاجاً، يمثلون 45 فريقاً من 36 جنسية، وقال: الأهم هو السعادة التي عاشها الجميع في مشهد الختام، وسط أجمل طقس في المحمية الطبيعية الرائعة التي ظهرت بأبهى صورها، ليكون سباقاً لن يُنسى، ويستحق أن يكون مسك الختام لموسم ثامن للبطولة.

ورفع المشاركون أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه وتوجيهاته ورعايته الكريمة، بما أسهم في تطور ونجاح الحدث، والذي أصبح بفضل دعم ورعاية سموه، الحدث الأهم للهواة والمحترفين.

وشكل السباق الصحراوي المحطة الأخيرة، ضمن منافسات الحدث الذي شهد إقامة سباقات النخبة ، و((السباق إلى الفضاء)) للهواة الإماراتيين، و((سباق السيدات)) للمواطنات والمحترفات.

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