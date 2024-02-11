رفح.. الخطيئة الكبرى

هو فعلاً لا يهمّه شيء، حتى لو هدم كل المعابد وليس معبداً واحداً، على رأسه أو على رأس المنطقة كلها.

بنيامين نتنياهو ذاهب إلى طريق لا رجعة فيه، نهايته دمار شامل، حرب تمتد نيرانها لتطال الآخرين، وقطيعة تعيد الجميع إلى نقطة الصفر التي كانت قائمة قبل أربعة عقود، وفوضى عارمة لها ضحايا، وأولهم سيكون أولئك المتزمّتون الذين يظهرون علينا اليوم بزيّهم العسكري والصدرية المضادّة للرصاص، ويحاولون أن يفرضوا أمراً واقعاً هم اختاروا مساره، ومعهم مجموعة هائجة متعطّشة للدم، باحثة عن تمدّد لفكر خارج عن القانون.

فكر ((نيروني))، قائم على تلك المقولة التي لا توصل أصحابها لمكان غير الجحيم، ((أنا ومن بعدي الطوفان))، وقد أعطاهم الحجة مجموعة من العملاء، الذين تركوا الأرض تحترق وتجمّعوا حيث حساباتهم البنكية، وسهولة الفرار إلى الأتباع والمأوى الآمن، ونتنياهو مندفع بقوة، منح الفرصة التي كان ينتظرها ليخرج من المأزق الذي وضعته فيه تصرفاته، أبواب المحاكم مشرعة لاستضافته فور فقدانه للحصانة، والتهم الموجهة إليه شبه مؤكدة، فهو عاجز عن نكرانها، وأدلة المحققين تكفي لوضعه في السجن.

ولن يذهب نتنياهو إلى السجن، لن يترك الساحة للمنافسين، وأصحابه الذين يتحيّنون الفرصة للقفز على عرشه المهزوز، وفي لحظة الجدّ سيأخذ معه أكبر قدر من الناس، سواء جاء الطوفان أو هدم المعبد على رؤوسهم، ومن هذا الإصرار على الاستمرار في السلطة نراه يصعّد الأمور ويصعّبها حتى يصل إلى حافة الهاوية، وهو اليوم يسير في هذا الاتجاه، برفضه كل المناشدات والتحذيرات من اقتحام ((رفح)) الفلسطينية، وهي البقعة الأخيرة من قطاع غزة، فيها يتجمّع كل الذين طردهم الجيش الإسرائيلي من بيوتهم، أكثر من مليون لاجئ معرّضون للإبادة، وعلى مشارف مصر، وكأنه يريد أن يقحم مصر في حربه القائمة على المغامرة للإفلات من خطاياه، ولكن مثل هذه الخطوة، وهذا الغرور المصحوب بالتعنّت، ستكون هي الخطيئة الكبرى، فهذه مصر.