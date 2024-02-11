إسرائيل المضطربة: إلى أين المسار؟

مؤشرات عديدة خلال الشهور الأربعة الأخيرة التي تلت هجمات السابع من أكتوبر، وبدء العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، توضح كلها أن ثمة اضطراباً شديداً غير مسبوق داخل إسرائيل، النخبة والمجتمع، تعددت وتتالت مظاهره على المشهد كله.

فمن الواضح أن الاهتزاز الهائل الذي أصاب الأعمدة الرئيسة التي قامت عليها دولة إسرائيل، وعاشت بها لأكثر من 75 عاماً، قد أصاب، وبعمق، قدرة المجتمع على التماسك والاطمئنان، وإمكانات النخبة الحاكمة والمعارضة على اتخاذ القرارات السليمة في وقتها المناسب، سعياً لتحقيق أهداف واضحة ومحددة لديها.

فالهجوم وما سبقه من فشل ذريع لكل الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية في توقعه ومواجهته، أطاح بقوة بانطباع مهيمن ومستقر لدى المجتمع الإسرائيلي منذ إنشاء الدولة، ولدى غالبية الأطراف الإقليمية والدولية، بقدرتها غير المحدودة على حماية أمنها وسكانها، وامتلاكها كل القدرات البشرية والعسكرية والتقنية، التي تمكنها من تحقيق هذا من دون اختراقات كبيرة.

وكان حجم الاختراق الهائل الذي أحدثه هجوم السابع من أكتوبر، وما ترتب عليه من خسائر وإخفاقات بشرية وعسكرية وتكنولوجية غير مسبوقة، مؤشراً خطيراً وغير متكرر على تحطم انطباع ((الدولة فائقة القوة مترامية الأذرع))، وهو ما أضافت إليه شهور العدوان العسكري على غزة، التي فاقت الأربعة، ومنها نحو ثلاثة شهور من التوغل البري، شروحاً أخرى أكثر عمقاً.

فالقدرات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية المتوقع تقليدياً استخدامها بكفاءة فائقة من إسرائيل في القطاع، لم تفضِ إلى هزيمة حاسمة للمقاومة، ولم تستطع تحرير أسير إسرائيلي واحد من الذين تحتجزهم لديها، واقتصرت النتائج الملموسة على قتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير نحو 60 % من القطاع، وتشريد أكثر من 75 % من سكانه.

واخترقت مشاعر الخوف والهلع العميقة والهائلة، كل جنبات دولة إسرائيل، مجتمعاً ونخبة، وتفاعلت مع أحاسيس وانطباعات قديمة موروثة بالاضطهاد والتهديد وفقدان الأمان. وأدى التهجير القسري لعشرات الآلاف من اليهود ساكني مستوطنات ومدن غلاف غزة والجليل الأعلى، إلى منطقة إيلات، حماية لهم من الهجمات العسكرية من القطاع وجنوب لبنان، إلى تجسيد واقعي لهذه المشاعر، للمرة الأولى منذ إنشاء الدولة، بهذا الحجم والاتساع، ما زادها عمقاً.

كل ما سبق، وضع ((دولة اليهود))، كما أسماها الأب المؤسس تيودور هيرتزل، في حالة اضطراب هائل، تجاه تحديد مساراتها في الحرب أو السلام. فالإمعان في الرد والانتقام، هو اليوم الأكثر سيطرة على مشاعر وتصرفات المجتمع والنخبة الحاكمة والمعارضة، وهو ما يفسر بجلاء، الاستمرار والإمعان في العدوان على غزة، وتدميرها، وقتل أهلها.

إلا أن عدم تحقق شيء يذكر من هذا التوجه، بما يزيل مشاعر الهلع وافتقاد الأمن المسيطرة على الجميع، بل وزيادة انتشارها، بدفع شرائح وقطاعات من المجتمع والنخبة، إلى التلمس المهتز والمضطرب لسبل أخرى، يأتي التفاوض على إطلاق وتبادل الأسرى والمحتجزين في مقدمها. وحتى هذا التفاوض، الذي نجح في أسبوع الهدن الوحيد، لم يصبح بعد الاختيار النهائي لدى المجتمع والنخبة الإسرائيليين، في ظل حالة الاضطراب والاهتزاز الشديدة التي تطيح بهما.

والأرجح على المدى القصير جداً، أن عوامل عديدة، أبرزها الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحملة العسكرية على غزة، سوف تدفع القيادة الإسرائيلية، ومن ورائها قطاع مهم من المجتمع، نحو قبول التفاوض والدخول في مسار بطيء يفضي إلى وقف كامل للعدوان وإطلاق النار.

أما على المدى القريب، وبعد إنجاز هذا، فسوف تشهد إسرائيل - غالباً – حالة غير مسبوقة من التفاعلات والتغيرات الداخلية، السياسية والاجتماعية والفكرية، تستغرق شهوراً ليست قليلة، وبعدها ستستقر ((دولة اليهود)) على قرارها ومسارها النهائي، والاحتمالان متساويان: فإما القبول بحل الدولتين، والدخول في مفاوضات طويلة شاقة حول تفاصيله، وإما تغلب الرؤى والتيارات الدينية الخلاصية المتطرفة على المجتمع، ومن ثم على الحكم، وعندها سيكون الله وحده هو الذي يعلم شكل المنطقة حينها، والمصير النهائي الذي ينتظر ((دولة اليهود)).