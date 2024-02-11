محمد العارضي.. من قيادة المقاتلات إلى الإبداع بالاستثمارات

الطموح هو امتلاك الرغبة لتحقيق أمر ما وإنجازه، وهو الخطوة الأولى والمحفز الأول للنجاح. والإنسان الطموح هو ذلك الذي يستثمر طاقته الكامنة وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية وجهده الذاتي من أجل تحقيق مآربه في الحياة، وعلى قدر سعيه وعمله وعزمه يكون نجاحه. وصدق المتنبي حينما قال:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم

وتأتي على قدر الكرام المكارم.

كثيرة هي الشخصيات الخليجية التي دفعتها طموحاتها إلى ركوب الصعاب وتحدي كل عوائق الزمان والمكان، حتى نجحت بفضل الله تعالى، ثم بفضل مثابرتها وإيمانها وإرادتها الحديدية في تحقيق أحلامها وتطلعاتها.

لا نتحدث هنا عن الرعيل الأول ممن عاش في زمن ما قبل اكتشاف النفط في خليجنا العربي، فقاسى ما قاسه من شظف العيش وقلة الحيلة وضعف الإمكانات، وإنما نتحدث عن زمن ليس ببعيد كثيراً، وعن مكان عزيز على قلوب كل أبناء الخليج.

حديثنا هنا هو عن سلطنة عمان الشقيقة، وعن ابن من أبنائها النجباء، الذي لم يتهيب صعود الجبال، ورفض أن يعيش عند سفوحها، فحفر في الصخر وكافح طويلاً، وتنقل من مكان إلى مكان ومن تخصص إلى آخر، ومن وظيفة إلى أخرى حتى دانت له المناصب الرفيعة مشفوعة بآيات التكريم والتقدير.

إنه ابن مدينة صور القابعة على مياه بحر العرب وخليج عمان ((محمد بن محفوظ بن سعد العارضي))، الذي نشأ في بيئة فقيرة، فما زاده ذاك إلا تصميماً على تغيير حاله وأحوال من حوله نحو الأفضل.

ولد العارضي في ولاية صور، على بعد 150 كم جنوب شرق مسقط، في عام 1961 ابناً لأبوين عمانيين. والده محفوظ بن سعد العارضي كان يشغل وظيفة رئيس مكتب الجمارك الإقليمي في ميناء صور، وبسبب متطلبات وظيفته هذا تنقل مصطحباً أسرته إلى أجزاء مختلفة من المنطقة الغربية بالسلطنة إلى أن استقرت العائلة في العاصمة مسقط.

ولهذا شهدت حياة محمد العارضي المبكرة تنقلات وطفولة غير مستقرة، ناهيك عن التحديات والصعوبات المعيشية التي عانى منها، كبقية مواطنيه، بسبب انعدام خدمات البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق ومستشفيات في حقبة ما قبل تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم سنة 1970. ولعل ما جعل فترة طفولته وصباه وبواكير شبابه أشد قسوة هو ما كانت تمر به بلاده آنذاك من ظروف سياسية غير مستقرة من جراء إرهاب التمرد اليساري الشيوعي في ظفار ضد النظام الشرعي من 1965 إلى 1975. فما بين عامي 1968 و1969 مثلاً، طالت الهجمات الإرهابية للمتمردين منازل أسرته في الجبل الأسود، كما تعرض المكتب الذي كان يعمل به والده للتفجير، لكن الأخير نجا بأعجوبة.

أنهى صاحبنا تعليمه الثانوي في مسقط بنجاح، فلعب والده دوراً في تشجيعه على الالتحاق بالخدمة العامة من خلال الانخراط في برامج التدريب الوظيفي للمؤسسات الحكومية، بدلاً من السفر إلى الخارج للدراسة والعمل. وهكذا نجده في بواكير شبابه يلتحق كمتدرب بوزارة النفط والغاز، ليعمل فترة وجيزة ثم ينتقل منها للعمل في ديوان البلاط السلطاني.

في سن السابعة عشرة قرر العارضي أن يختط لنفسه مساراً آخر من خلال الانضمام إلى سلاح الجو السلطاني كي يحقق أمنية راودته منذ الصغر حينما كان يشاهد الطائرات العسكرية تقلع وتهبط على مدرج بدائي بالقرب من منزل والديه. لم تكن تلك الأمنية سوى العمل طياراً مقاتلاً. وهكذا تم قبوله في سلاح الجو سنة 1978، ثم تم ابتعاثه إلى المملكة المتحدة للدراسة في ((الكلية الملكية للقوات الجوية)) في كرانويل (Cranwell)، التي منحته درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية. بعد ذلك واصل دراسته في كلية القيادة والأركان في براكنيل (Bracknell) في بريطانيا، وفي جامعة الدفاع الوطني الأمريكية في واشنطن.

بعد عودته إلى بلاده، تقلب في رتب ومناصب عسكرية عديدة، منها إدارته عدداً من قواعد السلطنة العسكرية متنقلاً من قاعدة إلى أخرى وهو في سن السابعة والعشرين، ثم قيادته اللجنة العمانية الأمريكية العسكرية المشتركة، وصولاً إلى ترقيته إلى رتبة لواء ركن طيار وتعيينه في منصب قائد سلاح الجو السلطاني بموجب مرسوم سلطاني بتاريخ 23 نوفمبر 1992، فدخل بذلك تاريخ بلاده بوصفه أصغر شخصية عسكرية تتولى هذا المنصب الرفيع، الذي ظل يشغله على مدى السنوات العشر التالية إلى عام 2002 حينما تقاعد عن العمل. ومما يحسب له خلال فترة عمله قائداً لسلاح الجو، التي وصفها ذات مرة بأنها كانت من أجمل سنوات عمره وأكثرها إلهاماً بسبب قربه من سلطان البلاد الراحل، أنه بذل جهوداً مضنية لتوحيد المشتريات العسكرية لدول مجلس التعاون.







وتقديراً للإسهامات الكبيرة التي قدمها لسلاح الجو السلطاني العماني، تم تكريمه من قبل السلطان قابوس، رحمه الله، في عام 2000 بمنحه وسام الشرف السلطاني، الذي يعد من أرفع أوسمة التكريم في السلطنة، كما قدرت الدولة جهوده في مجال الخدمة العامة فمنحته وسامي ((الأمجاد)) و((الاستحقاق)).

بعد تقاعده، قرر العارضي أن يستثمر علمه وخبرته وعلاقاته لبدء مسيرة جديدة في حياته العملية، فكان ذلك منعطفاً مفصلياً آخر في حياته غيّر مسيرته، وأسهم في صقل شخصيته وأوصله إلى ما هو عليه اليوم.

ومهد لمشواره الجديد بالعودة إلى مقاعد الدراسة، حيث اختار كلية أمريكية راقية هي ((كلية جون إف كينيدي للدراسات الحكومية)) التابعة لجامعة هارفارد العريقة لنيل درجة الماجستير في الإدارة العامة، فحقق مراده على أكمل وجه وعاد إلى عمان للانخراط في قطاع المال والأعمال. وكانت البداية في عام 2010 حينما تسلم منصب نائب رئيس مجلس إدارة ((البنك الوطني العماني))، وهو من أكبر المؤسسات المالية في السلطنة وقتذاك، إلى جانب منصب رئيس لجنة الائتمان التابعة للبنك.

استطاع من خلال منصبيه أن يشرف على استراتيجية نمو البنك وبرامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، خصوصاً تلك التي ركزت على جيل الشباب، فنجح البنك الوطني العماني، تحت قيادته، في توسيع نطاق أعماله ليشمل الخدمات المصرفية الإسلامية، وإقامة مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لموظفيه في هذا الشأن. ولعل أكبر شاهد على تميز العارضي في عمله آنذاك هو أن بنكه حقق جائزة ((أفضل مصرف للعام 2012)) المقدمة من مجلة ((ذا بانكر The Banker))، التي عادة تمنح للمؤسسات المالية المتميزة.

لقد كان لما حققه من نجاحات في عمله المصرفي صدى في أوساط المال والأعمال والاستثمارات، وهو ما شجعه على دخول مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من خلال تأسيس شركة ((رمال للمشاريع الاستثمارية))، التي ترأس مجلس إدارتها. وسرعان ما حصدت شركته اسماً ومركزاً مرموقاً، بدليل أن الحكومة العمانية فوضتها لتوجيه الاستثمارات في مجال التطوير العقاري والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات.

وهكذا نجده يترأس شركة ((سندس للمشاريع الاستثمارية))، التي ركزت أعمالها، تحت قيادة العارضي، على بناء الفنادق والمنتجعات وتقديم الخدمات السياحية الراقية لدعم الأهداف الطموحة للسلطنة في المجال السياحي وفقاً لرؤية البلاد الاقتصادية 2020. وكان من نتائج ذلك ظهور فنادق جديدة في العاصمة وفنادق صديقة للبيئة في الجبل الأخضر ومنتجعات سياحية في ظفار وصحار. وسئل العارضي عن أسباب تركيزه على الاستثمار في المشاريع الفندقية، فكان رده المنطوي على رؤية استشرافية سديدة هو: ((يتمتع القطاع الفندقي المحلي بإمكانات واعدة لم يتم استغلالها بعد بالشكل الصحيح، لذا نركز على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بسلطنة عمان، وذلك لتمتعها بكل المقومات التي تجعلها من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في المنطقة بفضل طبيعتها الخلابة وتضاريسها المتنوعة وشعبها المضياف، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي، والازدهار المتواصل)). علاوة على ما سبق، شغل العارضي منصب رئيس مجلس إدارة ((شركة العارضي لخدمات الطاقة))، التي راحت توفر خدمات الدعم لقطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، كما شغل الرجل حتى عام 2023 منصب رئيس مجلس إدارة بنك صحار الدولي، وهو منصب قيادي قال عنه صاحبه إنها كانت تجربة ملهمة ((تشرفت بخوضها مع فريق استثنائي لا يعرف في طريق التميز أي تردد، وحققنا معاً خلالها نجاحات نوعية للمؤسسة ولاقتصاد عمان)).

النقطة المفصلية الأخرى في حياته حدثت في عام 2014، ففي تلك السنة قرر ((نمير قيردار))، رئيس مجلس إدارة شركة إنفستكورب العالمية المتخصصة في توفير وإدارة الاستثمارات غير التقليدية التي تدير أنشطتها من خلال شبكة من المكاتب في نيويورك ولندن وسويسرا والرياض والبحرين وأبوظبي والدوحة ومومباي وبكين وسنغافورة وطوكيو، أن يتقاعد. ولأن قيردار كان على علم مسبق بسيرة صاحبنا الناصعة ونجاحاته في ميادين المال والأعمال والمصارف، ولأنه كان حريصاً على المحافظة على الثقة العالمية لإنفستكورب واستمرار تحقيقها للأرباح، فقد التقطت بوصلته العارضي، الذي كان عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، ليحل مكانه بدءاً من عام 2015. وكان الاختيار في مكانه، إذ نجح العارضي في استكمال مسيرة الشركة العالمية وتنوع استثماراتها وزيادة قدرات منافستها العالمية وتحقيق الأرباح، بدليل أنه خلال ثلاث سنوات من قيادته للشركة، نجح في زيادة الأصول المدارة من 10 إلى 25 مليار دولار، ثم نجح خلال السنوات الثلاث التالية من مضاعفتها لتبلغ 50 مليار دولار، محققاً بذلك طفرات باعثة على الدهشة في طريقة التفكير والجرأة والإقدام المرتكزة على مفهوم التكيف والتطور أو الزوال، معطياً للآخرين قصة ملهمة.

لكن هل ثمة علاقة بين قيادة المقاتلات الحربية وقيادة الشركات المالية والاستثمارية والنجاح فيهما؟ يجيب العارضي في حوار مع مجلة ((الصياد)) اللبنانية (يوليو/ أغسطس 2018) قائلاً: ((العمل المالي يختلف عن الخدمة في القوات المسلحة، إلا أن ثمة نقاطاً مشتركة بينهما، فالتحليق عالياً في الجو يعطي المرء شعوراً بالتواضع، حيث يرى أن ثمة هدفاً أكبر بكثير يجب السعي إلى تحقيقه، وهو يستعمل الدروس التي تلقنها في الطيران لدى قيامه بدوره في مجالس إدارة الشركات المالية)). وأضاف: ((إن دور القيادة واجب، في العملين العسكري والمالي، من أجل تطوير استراتيجيات ناجحة وتطبيقها على نحو دقيق، مع إدارة الناس ومساعدتهم على النمو والتعامل مع التحديات عن طريق دراسة جميع الاحتمالات الممكنة واختيار تلك التي تحمل في طياتها القدر الأقل من المخاطر. ومن نقاط التقارب بين المجالين العسكري والمالي أنه يحصل في المجالين أن يكون هناك أوضاع يمكن معالجتها مع أخذ كل الوقت المطلوب للتفكير والتقييم، لكن هناك أوضاعاً تتطلب أخذ قرارات سريعة وتنفيذها في أقرب وقت. التحديات مختلفة في المجالين، لكن طريقة معالجتها متقاربة، مع وجوب الاستماع للخبراء والتعلم من الآخرين والبقاء دائماً على اطلاع لاتخاذ قرارات حكيمة تقود إلى النجاح)).

يشغل العارضي عضوية العديد من المراكز والمجالس العالمية المرموقة، فهو عضو في المجلس العالمي للاستشارات بمعهد بروكينغز، وعضو بمجلس أمناء منحة أيزنهاور الأمريكية، وعضو بمجلس مستشاري عميد كلية كينيدي في جامعة هارفارد، وعضو بمركز هارفارد للقيادة العامة، وعضو في المنتدى الاقتصادي العالمي للرؤساء التنفيذيين، وعضو بمجلس مركز ويلسون للاستشارات الدولية.

وهو صاحب 4 إصدارات حتى الآن، هي: ((العرب من أسفل)) (رواية عن عطلة صحافي عربي في نيوزيلندا)، و((لآلئ من جزيرة العرب)) (مجموعة من الأمثال مستقاة من سيرة الرسول المصطفى)، و((عرب غير مرئيين)) (سيرة نخبة من الشخصيات التي أسهمت في نهوض العالم العربي)، علاوة على كتاب ((نحو المستقبل))، وهو عبارة عن سيرته الذاتية وسيرة ((إنفستكورب)).