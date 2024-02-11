دبي.. جاذبية متزايدة لأصحاب الثروات

تتعدد المقومات التي تبرز تفوق النموذج الاقتصادي الذي يرسخ تفوّق دبي، ودولة الإمارات عموماً، كمركز مالي ومصرفي عالمي.

ويحتل اقتصاد دبي باستمرار مراكز متقدمة في قطاعات مختلفة، مدعوماً بنمو قوي، ومعدلات تضخم منخفضة، مع عدد كبير من المشاريع التوسعية الضخمة، كما أن ذلك يأتي مستنداً إلى قطاع مصرفي متين بالإمارة، والدولة عموماً.

ففي الإمارات، حققت 10 مصارف في الدولة نمواً قياسياً في الأرباح الصافية خلال عام 2023، بنسبة بلغت 63 %، لتصل قيمة هذه الأرباح الإجمالية إلى 12.6 مليار دولار.

من جانبها، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير، الصادر منذ أيام، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات صحي، وتوقعت أن يواصل القطاع تحقيق الأرباح الكبيرة خلال عام 2024، مدعوماً بهوامش ربحية واسعة، وسيولة فائضة، وبيئة اقتصادية مواتية.

كذلك من المهم الإشارة إلى أن النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة على إمارة دبي، وهي كلها عناصر ودعائم إضافية لاستمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي.

كانت وكالة رويترز نشرت تقريراً بداية العام الجاري، أظهر أن أعداداً متزايدة من مديري الثروات في آسيا، يقبلون على إنشاء مكاتب في دبي، المركز المالي الرئيس في المنطقة، مستفيدين بصفة خاصة من التطور الكبير في العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط.

وتتصدر دبي كمركز ثروة مفضل للعديد من رجال الأعمال والأسر الغنية في آسيا، وخاصة من الصين، حيث يتطلعون إلى الاستفادة من السياسات المواتية، والتسهيلات الكبيرة في مختلف القطاعات، لتوسيع نطاق أعمالهم.

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الإقبال، قامت دبي بإطلاق مركز الثروة العائلية العام الماضي، لمساعدة الأفراد والشركات الأثرياء على التعامل مع مختلف القضايا والمتطلبات.

كما يتطلع مديرو الثروات الغربيون أيضاً من أوروبا، وتحديداً سويسرا، إلى توسيع حضورهم في المنطقة، للاستفادة من تدفق المغتربين، وتزايد عدد الأفراد الأثرياء، لتدخل دبي بقوة كمركز مفضل للأثرياء، مقارنة بالخيارات الأخرى، ومنها هونغ كونغ وسنغافورة.