مبروك كبير آسيا

نعم إنه كبير آسيا، منتخب قطر، بعد فوزه بلقب كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

حيث استحق الإنجاز الكروي الكبير، وحافظ على لقبه الأول بعد أربع سنوات، ليؤكد أن هناك عملاً وخططاً، فما رأيناه في قطر، هو مشروع دولة للعبة كرة القدم، فليس غريباً أن تتوالى رسائل التهاني للدولة الفائزة، من قادة الدول الشقيقة، للإعراب عن فرحتها وتهنئتها بهذا الإنجاز المتميز، ونقلت كافة وسائل الإعلام رسائل التهاني والتبريكات للمنتخب القطري، وجميع اللاعبين، الذين قدموا أداء رائعاً وقتالياً طوال البطولة.

ولعل تهنئة قيادتنا الرشيدة لدولة قطر على الإنجاز الكبير، هو تأكيد على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، متمنين لهم بالنجاح والتوفيق دائماً، لما يخدم الكرة العربية عامة، والخليجية على وجه الخصوص، فقد كنت قريباً من الحدث، وشاهدت كيف نظم الأشقاء البطولة المُبهرة، لتأخذ مكانها كأفضل نسخة على الإطلاق في تاريخ جوهرة بطولات القارة الآسيوية، وإظهارها تصميماً وثباتاً وأداءً عالياً على امتداد 30 يوماً، فقد نجحت تنظيمياً وفنياً وإدارياً، وتساوى العمل حتى داخل المستطيل الأخضر، فالنجاح الفني لمنتخب قطر، الذي قاده لاعب مميز، أكرم عفيف.

فقد كان كريماً لأقصى درجة لوطنه، وحصل على لقب الهداف والأفضل، وقاد بلاده للقب، فليست مجاملة، فهي حقيقة واضحة، لمن شاهد وتابع الفريق منذ اليوم الأول، حتى ليلة البارحة، فلم يسبق للاعب في أي بطولة أقيمت من قبل أن سجل هاتريك من ضربات الجزاء، في سابقة هي الأولى من نوعها، حصل عليها بقرار الحكم ولجنة ((الفار))، فكلها صحيحة، ليس هناك أدنى شك، أقولها بصراحة، قطر لم تنجح فقط في أن تكون على مستوى التوقعات، بل إنها تجاوزت كل ما كان يطمح فيه الاتحاد الآسيوي والدول المشاركة، فالأجواء المُميزة التي صنعتها الجماهير بالدوحة، بحضور أكثر من 1.5 مليون متفرج في الملاعب، على امتداد 51 مباراة، لتكون هذه النسخة من كأس آسيا، الأكثر مُتابعة على امتداد تاريخ البطولة، فألف مبروك للعنابي.