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حلقات تعليمية حول الذكاء الاصطناعي في فرنسا

2/11/2024 7:18:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ميتا وسامبلون، وهو مركز تدريب فرنسي متخصص في التكنولوجيا الرقمية شراكة لتوفير حلقات تعليمية حول الذكاء الاصطناعي للعامة، على أمل أن يستفيد منها 30 ألف شخص.

وأطلقت ميتا وسامبلون ((ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي))، وهي مبادرة فريدة ومجانية ومفتوحة أمام الجميع، دون شروط مسبقة، وتهدف إلى ((رفع مستوى الوعي بين الفرنسيين بالمفاهيم الأولى للذكاء الاصطناعي التوليدي)) بحسب ما جاء في بيان. وقال نائب رئيس شركة ميتا لمنطقة جنوب أوروبا لوران سولي لوكالة فرانس برس ((نريد أن نرفع مستوى وعي الفرنسيين بهذا التقدم التكنولوجي)).

وستقدم ورش العمل اعتباراً من مارس عبر الإنترنت بالوقت الفعلي لإتاحة التفاعل مع الطلاب، وستشمل ثماني مدن فرنسية هي مرسيليا وليون وباريس وليل ونانت ورين ومونبلييه وبوردو.

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