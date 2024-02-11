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أمازون تطور مساعداً رقمياً لتطبيق التسوق بالذكاء الاصطناعي

2/11/2024 7:18:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت أمازون تطوير مساعد لتطبيق التسوق بالذكاء الاصطناعي يسمى ((روفوز)) بهدف تسهيل بحث المستخدم عن المنتجات وشرائها عبر منصة أمازون دوت كوم، وطرحت نسخة تجريبية أمام بعض المستخدمين في أمريكا.

وذكرت الشركة في بيان أن المساعد الرقمي الجديد يتميز عن المساعد الحالي أليكسا والموجود على نطاق واسع في السماعات الذكية، بقدرته على الرد على الأسئلة والعثور على سلع معينة مثل هدية لعيد الحب أو لعبة الديناصور لطفل عمره 5 سنوات. وعند إضافته إلى تطبيق أمازون شوبنج، يمكن استخدام روفوس من خلال شريط البحث والذي يستخدمه المستخدمون لكتابة أو إلقاء الأسئلة على مساعد التسوق.

وتقول أمازون إن المساعد الجديد سيتمكن من تقديم المساعدة في البحث عن المنتجات ويطرح الأفكار بشأن خطة غامضة للتسوق أو الإجابة عن أسئلة خاصة بمواصفات بمنتجات محددة. وقال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون إن الشركة هي الوحيدة التي بدأت تقديم ما يمكن من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي وجعل البرمجيات أكثر توافقاً مع تفضيلات كل شخص على حدة بمرور الوقت.

يذكر أن سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وول مارت أضافت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقها الخاص. وتقول أمازون إنها تعتزم طرح المساعد الجديد تدريجياً للمزيد من المستخدمين في الولايات المتحدة، لكنها لم تحدد توقيتاً لطرحه على المستوى العالمي.

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