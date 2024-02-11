اللاجئون في الضفة يخشون إغلاق «أونروا»

يخشى فلسطينيون يعيشون في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، ويعتمدون على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من توقف الخدمات الأساسية مع تعليق عدة دول مانحة تمويلها للوكالة، وسط اتهامات لموظفين فيها بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر. وينصب معظم التركيز بشأن مصير الوكالة على عملياتها الطارئة في غزة التي دمرتها الحرب، حيث تلعب دوراً حاسماً في جهود الإغاثة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

لكن الوكالة تعد أيضاً شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الضفة، حيث تخدم أكثر من 870 ألف شخص، وتدير 96 مدرسة و43 منشأة صحية للرعاية الأولية.

وقال محمد المصري، أحد سكان مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم، ((إذا تم إلغاء أونروا، ستتوقف أي مساعدة للفلسطينيين، بالأخص المخيمات، لأنها تعتمد على مساعدات أونروا، ولا يوجد أي مساعدات خارجية)).

وقال كاظم أبو خلف المتحدث باسم ((أونروا)) في الضفة ((إذ استمر الحال على ما هو عليه، ممكن بالفعل نضطر في الوكالة أن نذهب إلى السيناريو الأسوأ، هذا السيناريو الكابوسي المرعب بالنسبة لنا، وهو النظر في مسألة وقف عملياتنا، ليس فقط في قطاع غزة ولكن أيضاً في مناطق عملياتنا الأخرى)).

وأمام مركز عمليات أونروا في الضفة الغربية بالقدس، تحدث نائب رئيس بلدية المدينة أرييه كينغ خلال احتجاج لإسرائيليين يطالبون بإغلاق الوكالة.

وقال كينغ ((حان الوقت أن تقرر حكومة إسرائيل التعامل مع هذه المنظمة باعتبارها عدو))، بينما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها ((اطردوا أونروا)).

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