الكونغرس يمرر بيع «إف 16» لتركيا

أعلن السفير الأمريكي في تركيا، أمس، أن الكونغرس ((وافق)) رسمياً على بيع مقاتلات ((إف 16)) لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهراً من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد.

وقال السفير جيف فليك في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية في أنقرة على منصة ((X)): إن ((قرار الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا 40 مقاتلة إف - 16، و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدماً كبيراً)). وكانت الحكومة الأمريكية وافقت في 26 يناير الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، بعد ثلاثة أيام من مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وتم إبلاغ الكونغرس في اليوم نفسه بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وكان أمامه خمسة عشر يوماً لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.

وأوضح مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد إلى ((الناتو))، ما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات، التي سبقت التوصل إلى الاتفاق. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عطل انضمام السويد إلى الحلف طوال عشرين شهراً، مشترطاً موافقة أمريكية ((متزامنة)) على بيع المقاتلات لبلاده.

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