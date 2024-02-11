مواجهات بين الشرطة الباكستانية وأنصار خان خلال احتجاجات على الانتخابات

أطلقت الشرطة الباكستانية، أمس، الغاز المسيل للدموع، لتفريق أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعدما دعا حزبه إلى تنظيم احتجاجات على ما يعتبره تزويراً لنتائج الانتخابات التي جرت الخميس. وأفادت تقارير عن مواجهات في مدينة روالبندي جنوبي العاصمة إسلام أباد، وفي لاهور شرقاً، بينما نُظمت عشرات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء البلاد، من دون وقوع حوادث.

وأفادت وسائل إعلام محلية، باعتقال عدّة أشخاص في كراتشي في جنوبي البلاد، عندما رفضوا أوامر بإخلاء المنطقة. وعلى الرغم من تعرّض حزب حركة الإنصاف، بزعامة عمران خان، المسجون حالياً، لصعوبات، إلّا أنّ أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم فاق التوقّعات. لكن المستقلين غير قادرين على تشكيل حكومة، وتواجه البلاد أسابيع من حالة عدم اليقين السياسي، حيث تخوض الأحزاب المتنافسة مفاوضات لتشكيل ائتلافات محتملة.

غير مؤكد

وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنت الأحد، فوز المستقلين بـ 101 مقعد، فيما حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على 75 مقعداً، وحزب الشعب الباكستاني على 54 مقعداً، والحركة القومية المتحدة على 17 مقعداً. وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.

ورأى المحلل السياسي زاهد حسين، أن ((النتائج تشير بوضوح إلى أنه لا يوجد حزب واحد يملك الأغلبية البسيطة لتشكيل الحكومة)). وأضاف: ((المستقبل السياسي للبلاد من هذه النقطة فصاعداً، غير مؤكد إلى حد كبير)). في المقابل، يصر زعماء حركة الإنصاف على أنهم حصلوا على ((تفويض شعبي)) لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد خان في مقابلة مع صحيفة ((عرب نيوز))، ((لقد قرر الناس لصالح عمران خان)). وحصل المرشحون، الذين يدعمهم خان، المسجون الآن، على 101 مقعد في البرلمان، حسب البيانات التي نشرتها لجنة الانتخابات الباكستانية، أمس. لكن لم يظهر أي حزب كفائز واضح، في الانتخابات التي شهدت منافسة شديدة، لكن متنازع عليها.

وحتى الآن، نشرت اللجنة نتائج أكثر من 840 من أصل 852 مقعداً في الجمعيات الوطنية، وأربع جمعيات إقليمية. وحصل حزب ((الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز))، الذي يتزعمه رئيس وزراء باكستان الأسبق، نواز شريف، على 75 مقعداً، بينما حزب رئيسة الوزراء السابقة الراحلة، بينظير بوتو، حصل على 54 مقعداً. ويشترط حصول أي حزب سياسي على أغلبية بسيطة، هي 134 مقعداً، لتشكيل حكومة.

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