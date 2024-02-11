3 قتلى بتظاهرات السنغال والاحتجاجات متواصلة

قتل الطالب أدريين ماروت، الذي يبلغ 16 عاماً، السبت، خلال تظاهرة جنوبي السنغال، ليرتفع عدد القتلى في البلاد إلى ثلاثة، منذ بدء الأزمة المرتبطة بتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وقضى لاندينغ كامارا، مساء السبت، متأثراً بجروح في مستشفى بمدينة زيغينشور (جنوب)، في إقليم كازامانس معقل المعارض البارز المسجون عثمان سونكو، حيث تواصلت المواجهات بين مجموعات من الشبان، وقوات الأمن، السبت.

وأثار إرجاء الانتخابات الرئاسية لمدة عشرة أشهر موجة احتجاجات في عدد من المدن، وعاد الهدوء إلى أغلبية مدن السنغال السبت، بينها العاصمة دكار، لكن استمرت التظاهرات في مدينة زيغينشور.

وفاة مصاب

وقال مسؤول في مستشفى: في مدينة زيغينشور ((أصيب شاب بإطلاق نار في رأسه، وتوفي متأثراً بجروحه في وحدة للعناية المركزة)) السبت.

إلى ذلك، فتح تحقيق بعد مقتل طالب جامعي يبلغ 22 عاماً الجمعة، بسان لويس (شمال) في ظروف ما زالت غامضة، كما قضى بائع جوال يبلغ 23 عاماً متأثراً بجروحه في دكار، جراء إطلاق الشرطة النار عليه الجمعة.

وأعرب شركاء السنغال الدوليون عن قلقهم ودعوا إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وقالت سفارة الولايات المتحدة في السنغال، في رسالة نشرتها على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي: ((نحث جميع الأطراف على التصرف بطريقة سلمية ومدروسة، ونواصل دعوة الرئيس (ماكي) سال إلى احترام الجدول الزمني للانتخابات، واستعادة الثقة وتهدئة الوضع)).

ضمان الحريات

ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس، السلطات السنغالية إلى ضمان ((الحريات الأساسية))، وكتبت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة ((X))، إن ((الاتحاد الأوروبي يقدم تعازيه إلى عائلات الضحايا ويدعو السلطات إلى ضمان الحريات الأساسية)).

والأحد، أكد كهنة ترأسوا قداديس في دكار لا سيما في أبرشية نوتردام دي آنج في واكام أن الوضع السياسي ((يؤثر)) على جميع السنغاليين و((يقلقهم)).

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