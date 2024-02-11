انفضاض الداعمين يهدد أوكرانيا بـ «مستقبل مظلم»

تتقاطع تقييمات أوروبية وأمريكية، وحتى عسكرية أوكرانية، بصعوبات تواجهها أوكرانيا في الجبهة مع الروس، ما يلقي ظلالاً على ((مستقبل مظلم تواجهه))، وفق تعبير رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع منح أوكرانيا الوسائل الكافية لهزيمة روسيا.

ونقلت صحيفة ((دي بريس)) النمساوية، عن رئيس الوزراء المجري أوربان، القول، خلال محادثته مع المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسيل، إن ((أوكرانيا ستخسر إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الأسلحة والأموال والخدمات اللوجستية اللازمة))، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف أوربان ((لا نستطيع أن نفعل ذلك، فالمال هو المشكلة حقاً.. ولا نستطيع أن نمنحها الموارد المالية التي تسمح لها بتحقيق نصر عسكري)). ولم يستبعد أن تفقد كييف المزيد من الأراضي، وتخسر ​​في الصراع الحالي.

ولفت أوربان إلى أن أوكرانيا يجب أن تصبح منطقة عازلة بين روسيا والغرب، مضيفاً أنه ((إذا لم توافق أوكرانيا على هذا الخيار، فإنها ستخسر البلاد)).

وفي وقت سابق، قال أوربان إن الوقت يعمل لصالح روسيا في الصراع، وأن ميزان القوى لن يتغير لصالح كييف.

محلل أمريكي

تصريح أوربان يتقاطع مع كلام قاله المحلل الأمريكي ريتشارد هاس، الذي اعتبر أن الحرب في أوكرانيا توشك على دخول عامها الثالث، و((هناك الكثير من الأمور التي تعطي الشعور بالارتياح بشأنها، ولكن هناك أسباباً للشعور بالقلق، وباختصار، هذا وقت التحليل والتقييم)).

ويرى هاس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن ما حققته أوكرانيا وداعموها الغربيون ((شيء استثنائي ورائع)).

وأضاف إن الشيء الأكثر أهمية، هو أن أوكرانيا تعاني في ميدان القتال، بشكل كبير ((بسبب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين يعرقلون حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار)).

وقال هاس إن معارضة الجمهوريين، تعكس رغبة حزبية بعدم منح انتصار للرئيس جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

لكنه رأى أن بايدن سوف يتمكن من إقناع عدد كافٍ من الجمهوريين بالعمل معه، ومع زملائهم الديمقراطيين، للموافقة على شريحة جديدة من المساعدات التي تخدم مصالح أمريكا الاستراتيجية.

إلا أنه أضاف: لا يمكن الاعتماد على هذه النتيجة، رغم أن هناك دليلاً متزايداً على أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة، ونتيجة ذلك، تواجه صعوبة متزايدة في التصدي للضغط العسكري الروسي.

عودة ترامب

وأشار إلى أنه إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب، واحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب، فإن أوكرانيا سوف تواجه مستقبلاً أكثر صعوبة.

وسوف يقع عبء أمن أوكرانيا أكثر على عاتقها، وعلى عاتق أصدقائها في أوروبا وآسيا. وإذا أثبتوا أنهم مستعدون وقادرون على سد الفجوة التي خلفها سحب الدعم الأمريكي، فإن المرء يمكن أن يتصور جموداً طويلاً في ميدان القتال، تعقبه دبلوماسية بناءة. وإذا لم يحدث هذا، فإن من المرجح أن يواصل بوتين تفوقه في ميدان القتال، ويجلس علي مائدة المفاوضات فقط ليفرض النتيجة التي يسعى لتحقيقها من البداية.

الوضع صعب

ووصفت القيادة العسكرية الأوكرانية، الوضع على طول جبهة القتال في الشرق والجنوب، بأنه صعب، حيث قام الجيش الأوكراني بصد 87 محاولة هجوم للقوات الروسية السبت، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيئة الأركان العامة في كييف. ووفقاً لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن القوات الروسية تحرز تقدماً في الجبهة.

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