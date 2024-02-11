رفح تترقب الاجتياح البري ونتانياهو يتحدى التحذيرات

تترقب مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، والتي يتكدس فيها أكثر من مليون نازح فلسطيني، اجتياحاً برياً يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مصمم على شنه، متحدياً كل الأصوات العربية والدولية المحذرة من تداعياته الكارثية.

وتضاعف عدد سكان هذه المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع الساحلي، بالقرب من الحدود المصرية، بأكثر من خمسة أضعاف في الأسابيع الأخيرة، مع وصول مئات آلاف الفارين من الحرب.

وفي استمرار لهذه الأصوات، جددت مصر تحذيرها أمس، من ((عواقب وخيمة)) لأي هجوم على رفح القريبة من حدودها. وقالت الخارجية المصرية في بيان ((طالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح)). وأضافت الوزارة إن القاهرة حذرت ((من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة)).

تجنب الكارثة

وحضت فرنسا إسرائيل على وقف المعارك في غزة تجنباً لـ((كارثة))، مبدية قلقها الشديد بعد الضربات الإسرائيلية التي طاولت رفح. وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في بيان إن ((هجوماً إسرائيلياً واسع النطاق على رفح سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي ذي أبعاد جديدة وغير مبرر))، مضيفاً ((بهدف تجنب كارثة، نكرر دعوتنا إلى وقف المعارك)).

وأشارت باريس إلى أنّ ((رفح هي اليوم مكان يلجأ إليه أكثر من 1,3 مليون شخص))، موضحة أنّها ((أيضاً نقطة عبور حيوية لإيصال المساعدات الإنسانية لسكّان غزة))، وفقاً لمساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية.

ممر آمن

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن جيشه سيضمن ما أسماه ((ممراً آمناً)) للمدنيين قبل الهجوم المرتقب، وذلك في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية بُثّت أمس. وقال نتانياهو ((النصر في متناول اليد. سنفعل ذلك. سنسيطر على آخر كتائب حماس، وعلى رفح، وهي المعقل الأخير)).

وتابع ((نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي)).

تفكيك حماس

وردّ نتانياهو على المنتقدين القلقين بشأن مصير المدنيين في حال شنّ هجوم على رفح، قائلاً ((أولئك الذين يقولون إنّنا يجب ألّا ندخل رفح مُطلقاً، يقولون لنا في الواقع إنّنا يجب أن نخسر الحرب، ونترك حماس هناك)).

وقال نتانياهو إن هناك ((عدداً كافياً)) من 132 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب. ورداً على سؤال عن عدد الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال إن العدد ((كاف لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها)). وأضاف في مقابلة مع برنامج ((هذا الأسبوع)) الذي تبثه الشبكة الأمريكية ((سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضاً)).

مقتل أسيرين

وقال الجناح المسلح لحركة حماس، أمس، إن اثنين من الأسرى الإسرائيليين قتلا وأصيب ثمانية آخرون بإصابات خطيرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال آخر 96 ساعة. وأضافت إن ((أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم))، محملاً إسرائيل ((المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف)).

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