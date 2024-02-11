عبدالله الثاني يشارك بإنزال جوي لمساعدات غزة

أعلنت قناة المملكة المملوكة للدولة في الأردن، أمس، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شارك في عملية إنزال جوي، لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وذكرت وكالة ((رويترز)) أن مقطعاً مصوراً أظهر العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث إنزال جوي للإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية، التي يديرها الأردن في القطاع، الذي مزقته الحرب.

ولم تحدد القناة موعداً لعملية الإنزال الجوي، لكن موقع القناة على الإنترنت ذكر أن ((القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية نفذت مؤخراً إنزالاً جوياً على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة))، وفق قناة الحرة.

وأضافت: إن ذلك يأتي ((استمراراً للجهود الدولية، التي يقودها الأردن في تنظيم، ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة)).

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أعلنت في وقت سابق، أن الأردن أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي.

وقالت، إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالاً جوياً)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طناً من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طناً، وفقاً لما نقلت القناة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز