ضربات أمريكية جديدة على مواقع حوثية

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها نفذت أول من أمس ضربات جديدة استهدفت أسلحة لميليشيا الحوثي في اليمن كانت معدة لمهاجمة سفن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان ((في 10 فبراير.. نفذت (القوات الأمريكية) بنجاح ضربات دفاع عن النفس)).

وأضافت أن الغارات وقعت شمال مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن واستهدفت زورقين بحريين مسيّرين، بالإضافة إلى ثلاثة أنظمة صواريخ منقولة مضادة للسفن ((كانت يجري الإعداد لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر)).

وتابعت ((حددت سنتكوم هذه الصواريخ في مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية وسفن تجارية في المنطقة)).

وكانت واشنطن أعادت تصنيف الحوثيين منظمة ((إرهابية))، وشكلت تحالفاً متعدد الجنسيات في ديسمبر هدفه المعلن ((حماية)) حركة الملاحة البحرية. وفيما فشل هذا التحالف حتى الآن في وقف الهجمات، نفّذ الجيشان الأمريكي والبريطاني عدة ضربات على اليمن منذ منتصف يناير.

إيجاد حل

من جانبه، أكد رئيس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز أنّ المنظمة تعمل ((بلا كلل)) لإيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر التي تؤثر على حركة نقل البضائع عالمياً.

وتؤثر هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12 % من التجارة العالمية، وتسبّبت بتحويل العديد من شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة نحو أسبوع.

وشدّد دومينغيز على أن ((هذا الحل ليس الأمثل)) للشركات، لأنه يزيد تكلفة النقل، وبالتالي سعر المنتجات المنقولة. وقال ((حالياً أكثر من 60 % من الحمولة التي كانت تمر سنوياً عبر قناة السويس، باتت تمر عبر جنوب إفريقيا. زادت كلفة التأمين، وبات الوقود يُستخدم بكميات أكبر، إذاً هناك تكاليف إضافية، وهناك تأثير بشري يطال البحارة، لأن ذلك يمثل عشرة أيام إضافية من الملاحة)).

وأكد أنّ هدف المنظمة المسؤولة عن ضمان أمن النقل البحري والتي تتخذ من لندن مقراً، هو ((توفير تدابير عملية وتشغيلية حتى تتمكن السفن من مواصلة العمل))، مضيفاً أنه يريد أن يبقى ((متفائلاً)) بشأن إمكانية حل النزاع.

وقال ((نعمل بلا كلل لمواصلة تنسيق أي تحرّك يؤدي إلى حل هذه المشكلة))، مؤكداً أنّ ((حواراً يجري مع كافة الأطراف)).

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