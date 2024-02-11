ترامب: سأشجع روسيا على مهاجمة أي دولة في «الناتو» لا تدفع

انتقد كبار المسؤولين الغربيين، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس، بعد أن أعلن أنه قد يشجع روسيا على مهاجمة أي دولة في الحلف لا تفي بالتزاماتها المالية، في حال عودته إلى البيت الأبيض، في انتخابات نوفمبر.

ورد البيت الأبيض على تصريحات ترامب، واعتبر الناطق باسمه، أندرو بيتس، في بيان، أن التشجيع ((على غزو أقرب حلفائنا، أمر مروع ومجنون)).

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في بيان ((أي إشارة إلى عدم دفاع الدول الحلفاء عن بعضها، يقوض أمننا برمته، لا سيما أمن الولايات المتحدة، ويعرض حياة الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد)).

وتابع ((أي هجوم على حلف الناتو، سيقابل برد موحد وقوي)). وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: ((التصريحات المتهورة بشأن أمن الحلف والتضامن الوارد في المادة الخامسة (من معاهدة حلف الناتو)، لا تخدم سوى مصلحة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين)). وقال ميشيل ((لقد دعم التحالف الأطلسي أمن وازدهار الأمريكيين والكنديين والأوروبيين منذ 75 عاماً)).

كما انتقد وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، تصريحات ترامب، التي أدلى بها السبت. وكتب على منصة ((X)): ((شعار الحلف (واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد)، هو التزام ملموس. تقويض مصداقية الدول الحليفة يعني إضعاف الحلف بكامله)).

تجمّع انتخابي

وكان ترامب هدد السبت، في حال عودته إلى البيت الأبيض، بإمكان عدم الدفاع عن دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية، حتى إنه قد ((يشجّع)) روسيا على مهاجمتها.

وخلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا، قال ترامب إن رئيس ((دولة كبيرة))، لم يذكر اسمها، سأله ((حسناً يا سيدي، إذا لم ندفع، وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحمينا؟)).

وتابع ترامب ((قلت: إذا لم تدفع؟ وأنت متأخر في السداد؟ قال: نعم، لنفترض أن ذلك قد حدث. قلت: لا، لن أحميك. في الواقع، سأشجعهم على فعل ما يريدون. عليك أن تدفع)).

وتأتي تصريحات ترامب، بعدما رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الأربعاء، مشروع قانون ينص على رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل، وعلى إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية المكسيكية.

في الأثناء، أظهر استطلاع للرأي، تقدم ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن، بمقدار 11 نقطة، برأي من شملهم الاستطلاع، في ما يتعلق بإدارة الاقتصاد. وأفاد الاستطلاع، الذي أجري بالتشارك بين صحيفة فاينانشال تايمز، وكلية روس للأعمال في جامعة ميشيغان، أن 42 % من الأمريكيين، قالوا إنهم يشعرون أن ترامب سيكون الأفضل في إدارة الاقتصاد، مقابل 31 % ممن قالوا ذلك عن بايدن، بينما قال 21 % إنهم لا يثقون في أي منهما.

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