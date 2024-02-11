فرصة ذهبية لبناء شراكات استراتيجية لدعم التنمية المستدامة

تنطلق اليوم من دبي النسخة 11 من القمة العالمية للحكومات، المنصة الرائدة لاستشراف المستقبل ومواجهة التحديات العالمية، التي تعصف بالعالم في فترة مليئة بالتحولات، والقضايا الملحة على الصعيد الاقتصادي والجيوسياسي والمناخي والتكنولوجي.

وتطلق القمة الفرصة لعرض الأفكار والرؤى للعمل على توظيف الابتكار والتكنولوجيا لحل المشكلات العالمية والارتقاء بجودة وحياة الإنسان ودعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد قادة ومسؤولو مؤسسات عالمية كبرى لـ((البيان)) أن النسخة الحالية من القمة تضع تحت المجهر أبرز الرؤى والقضايا العالمية الحيوية والطارئة مثل التحول الرقمي والتكنولوجي المتسارع، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم والابتكار، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومات، ومسائل إمدادات الطاقة وتحديات المناخ ومسارات الاستدامة، وخيارات الاستثمار والتمويل، مشيرين إلى أنها مناسبة تشكل منصة ذهبية لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مستقبل يتسم بالشمولية والاستدامة للجميع.

وأوضحوا أنه في ظل التقدم السريع للتكنولوجيا، وتزايد التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تتزايد أهمية تبني استراتيجيات متطورة، تسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار للجميع، وتتيح القمة اليوم فرصة لتقديم التحليلات العميقة والنقاشات البناءة حول كيفية توجيه السياسات والاستثمارات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في تشكيل مسار المستقبل.

فرصة لعرض النجاحات

وقال نبيل البلوشي، رئيس قسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك ((إتش إس بي سي)): ((في الواقع في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية الموجودة عالمياً فإن استضافة القمة العالمية للحكومات في دبي تلعب دوراً رئيسياً في إلقاء الضوء على هذه المسائل، والقضايا الملحة ومناقشتها وتعلم الدروس منها)).

وأضاف: ((كما تعتبر القمة فرصة كبيرة للعالم لمشاهدة النتائج والنجاحات التي وصلت لها المنطقة، وكذلك فرصة لاكتساب المعرفة من الأماكن الأخرى حول العالم، لأنه دائماً هناك مجال للتعلم من تجارب وخبرات الآخرين، والاطلاع على الأفكار الجديدة)).

وتابع: ((تعتبر القمة بمثابة منصة دولية مهمة تبرز للزوار النجاحات، التي تحققت وأنجزت في الإمارات في مختلف المجالات، حيث استضافت الدولة مؤخراً مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) للمناخ، ونجحت في تنظيمه، كذلك استضافت معرض ((إكسبو 2020 دبي))، وحققت نجاحاً استثنائياً))، لافتاً إلى الطريقة الممتازة والفعالة، التي أدارت فيها الدولة جائحة ((كوفيد 19))، سواء من ناحية التعامل مع السكان أو بالنسبة للتجارة والتأثير على الاقتصاد.

وأكد أن هناك الكثير من الأمثلة الناجحة والمبهرة، التي ممكن أن تتم مشاركتها وتوضيحها خلال القمة كما أنها فرصة للتعلم والتقدم على كافة الأصعدة.

اقتصادات المستقبل

من جهته قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ((ماستركارد)):

((إن استشراف المستقبل له دور فعال في دعم جهود التنمية في جميع أنحاء العالم، وتمكين الحكومات من اغتنام الفرص المتاحة، ومواجهة التحديات المحتملة، وقد كان للقمة العالمية للحكومات دور محوري في هذا المجال على مدار السنوات الـ11 الماضية، لما لها من تأثير قوي ودائم على مختلف القطاعات الاقتصادية)).

وأضاف: ((إن مستهدفات هذه القمة تتماشى مع رسالة ((ماستركارد)) ببناء عالم مستدام وشامل للجميع، وإن الموضوعات، التي تطرحها دورة هذا العام من القمة تتوافق تماماً مع أهدافنا، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة تصور التنمية واقتصادات المستقبل، لقد أظهرت الصدمات، التي تعرض لها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة مدى قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي بسرعة، وما يمكنها تحقيقه في مواجهة الأزمات)).

وذكر أنه في كل عام تجمع القمة العالمية للحكومات قادة العالم، من أجل مضاعفة هذا الأثر الإيجابي، ومساعدة الحكومات على التعامل مع المشهد المتغير بكفاءة ومرونة، والقيام بدورها في تمكين الأفراد والشركات من النمو والازدهار، كما تستكشف أساليب جديدة لتسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة، من أجل تعزيز الاستدامة والشمول، حتى يتمكن جميع الناس، بما في ذلك المجتمعات المهمشة، من جني الفوائد الكاملة للاقتصاد في المستقبل.

وأكد أن تسخير هذه التقنيات وإتاحتها تجارياً أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، و((ماستركارد)) تتمتع بقدرات فريدة للمساهمة في هذا الجزء تحديداً، نتطلع للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، حيث نلتقي بصناع السياسات وقادة الفكر والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع لرسم واستكشاف دور كل منا في بناء مستقبل مستدام يجمعنا.

منارة تعاون دولي

وقال جياوي ليو، رئيس مجلس إدارة شركة ((هواوي)) الإمارات: ((تعد القمة العالمية للحكومات بمثابة منارة للتعاون العالمي؛ حيث تجمع القادة وصناع السياسات وأصحاب الرؤى معاً، لتخطي الحدود المألوفة وتبني روح أشمل للمسؤولية الجماعية، وفي عصر أصبح فيه التعاون الدولي ضرورة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، توفر القمة العالمية للحكومات منصة فريدة للبلدان في جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار المبتكرة، ورسم مسار جماعي نحو مستقبل مشترك ومستدام ومزدهر)).

وأضاف: ((من هنا تتشرف ((هواوي)) بالمشاركة مرة أخرى في القمة العالمية للحكومات هذا العام، وتعمل ((هواوي)) في دولة الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، حيث تلتزم بتوفير أساس رقمي متين لمسيرة التحول الرقمي داخل وخارج الدولة، ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنه من خلال استكشاف إمكانات التكنولوجيا المتطورة، مثل النطاق العريض والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية يمكننا أن نكون بمثابة حافز للابتكار والتفكير الموجه نحو المستقبل، وتوفير التكنولوجيا الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة، من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل)).

تقنيات ثورية

وقال ريمون خوري، شريك ورئيس ممارسة القطاع العام في شركة ((آرثر دي ليتل))، الشرق الأوسط: ((في عصر التطور التكنولوجي السريع والابتكار، لا سيما فيما يتعلق بحلول الذكاء الاصطناعي الثورية، يعد استشراف المستقبل أمراً بالغ الأهمية ليس فقط في توجيه أجندة التنمية للبلدان في جميع أنحاء العالم، بل في بعض الأحيان في تكوينها)).

وأضاف: ((من خلال السعي المستمر من جانب القادة الحكوميين لوضع خريطة طريق استراتيجية للنمو المستدام، عبر توقع الاتجاهات والتحديات المحتملة المقبلة، يمكن لهؤلاء القادة تشكيل السياسات بشكل استباقي، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتعزيز الابتكار بطريقة استباقية، وتجنب الوقوع على حين غرة)).

وأكد ريمون خوري، أن الاستشراف المدروس والمنظم، والذي يغطي العرض والطلب في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الحيوية، يمكن الدول من استغلال الفرص الناشئة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتمكين المرونة الاقتصادية، وتسهيل القدرة التنافسية العالمية.

وأوضح أنه من خلال رؤية واضحة للاحتياجات المستقبلية (الطلب) يصبح من الممكن القيام بالاستثمارات الوطنية في التعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية (العرض) بفعالية، مما يخلق إطاراً تكيفياً لمعالجة تحديات مثل تغير المناخ، والتحولات الاقتصادية، والتطورات الجيوسياسية، لافتاً إلى أن تمكين الحكومات من التغلب على حالات عدم اليقين، وتحسين الموارد، وقيادة دولها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ومرونة هو أساس الاستشراف.

وقال ((إنه على مدى السنوات الـ 11 الماضية لعبت القمة العالمية للحكومات دوراً محورياً فريداً في مساعدة القادة الحكوميين على استشراف المستقبل عبر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، على المستويين الوطني والدولي، ومن خلال العمل كمركز عالمي للتعاون تعمل القمة على تسهيل تبادل الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة بين القادة وصناع السياسات والخبراء، كما توفر القمة منصة ديناميكية غنية بالمحتوى، لمناقشة الاتجاهات الناشئة والتقدم التكنولوجي والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتزويد المسؤولين الحكوميين بالبصيرة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، كما أن تأثير القمة يتجاوز الحدود الوطنية، ويعزز التعاون عبر الحدود)).

وأضاف: ((إن القمة تشجع على التعاون بين الحكومات والكيانات الدولية، ويعزز تبادل أفضل الممارسات وحل المشكلات بشكل جماعي، وهذا النهج المترابط مفيد في التصدي للتحديات العالمية، وفيما يتعلق بالنتائج المحددة للقمة منذ بدايتها، فإلى جانب الاستبصار الاستراتيجي نجحت القمة في تحقيق تبادل المعرفة والتعاون العالمي والابتكار في السياسات، وعرض التقدم التكنولوجي، وتسهيل فرص التواصل وإشراك الشباب)).

وأشار إلى أن القمة تتناول دائماً التحديات العالمية المتغيرة والمشكلات التنموية، من خلال تعزيز التعاون الدولي والحوار المفتوح وتقديم حلول مبتكرة، ومن خلال المناقشات وتبادل المعرفة، سهلت صياغة التدابير العلاجية في مجالات متنوعة، من الرعاية الصحية وتغير المناخ إلى التنمية الاقتصادية، وتمكين الحكومات من معالجة القضايا الملحة والعمل بشكل جماعي، من أجل إيجاد حلول مستدامة.

الاستدامة الاقتصادية

وقال فراس القسوس، رئيس قطاع الحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ((إرنست ويونغ)): ((إن استشراف المستقبل يعتبر من أهم المبادرات التي تتبناها الحكومات، وذلك لمواكبة التغيرات والتحديات المحتملة، التي نواجهها في عصرنا الحالي، حيث إن الاستشراف المبكر يساعد الحكومات على تبني القرارات الاستراتيجية والمبادرات لرصد واستغلال الفرص المتاحة، التي بدورها تحافظ على ركائز التنمية، وتعزز أسس الاستدامة الاقتصادية)).

وأضاف: ((خلال العقد الماضي أسهمت القمة العالمية للحكومات بدور محوري وحيوي في تعزيز وترسيخ مفهوم العمل الاستباقي، ونشر ثقافة استشراف المستقبل، من خلال منبر وملتقى القمة العالمية للحكومات في سبيل الخروج بالتوصيات اللازمة، والحلول المبتكرة لتطوير المنهجيات، التي تحاكي تطلعات ومرئيات الشعوب)).

وتابع: ((تهدف مخرجات القمة السنوية بشكل أساسي إلى توفير أحدث المستجدات وتبادل الخبرات والمعرفة، التي تساعد الحكومات في معالجة التحديات، وجعلها أكثر مرونة وديناميكية مع الحرص الدائم على تحفيز مبادرات الابتكار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة، النقل، التكنولوجيا، التعليم، الاستثمار والأسواق المالية والزراعة والصناعة وذلك للدفع باتجاه مستقبل واعد ومزدهر، يلبي طموحات كافة شرائح وقطاعات الاقتصاد العالمي)).

ولفت إلى أنه في ظل تصاعد التحديات العالمية والاقتصادية يترتب على الحكومات رسم خريطة طريق استراتيجية استباقية توضح ملامح المستقبل، من خلال تبني الحلول الرقمية والنوعية، والتي بدورها تنمي وتعزز اقتصاد المعرفة، هذا ولضمان نجاح هذه الاستراتيجيات يجب على الحكومات تبني السياسات والإجراءات المناسبة والمرنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال ممكنات ومحفزات تسهم في تفعيل هذه الاستراتيجيات، وبالتالي خلق منظومة اقتصادية متكاملة، تحاكي وتلبي رؤى وأهداف الحكومات والأجيال القادمة.

الشمول الرقمي

وقالت ريم أسعد، نائب رئيس شركة ((سيسكو)) في الشرق الأوسط وأفريقيا: ((نؤمن في ((سيسكو)) بأن تبني التكنولوجيا في الخدمات الحكومية له أهمية قصوى في العصر الرقمي الحالي، ولطالما أبدت دولة الإمارات بصيرة والتزاماً واضحاً بتسخير التكنولوجيا، لتقديم أفضل الخدمات الحكومية، وقد عززت الدولة مكانتها الرائدة عالمية في مجال استخدام التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة، بدءاً من مبادرات الحكومة الإلكترونية ووصولاً إلى تطوير المدن الذكية، ونحن فخورون جداً بمساهمات سيسكو في جهود الإمارات، لتعزيز خدماتها الحكومية، ودفع الابتكار، وتعزيز الشمول الرقمي، وذلك بفضل علاقات التعاون المتعددة واستثماراتنا العديدة في الدولة)).

وأضافت: ((تعتبر القمة العالمية للحكومات في الإمارات منصة متميزة لتسهيل تبادل المعرفة العالمية، وخلق بيئة مواتية تتيح للحكومات الانخراط في مناقشات متعمقة وذات رؤية مستقبلية، فضلاً عن أنها تضمن أن تكون الحكومات مستعدة بشكل جيد للتغلب على تعقيدات العالم دائم التطور، وتحقيق تقدم ملموس لمواطنيها)).

وتابعت: ((مثلت القمة العالمية للحكومات، على مدى السنوات الـ 11 الماضية، منصة رائدة للمحادثات بشأن تحول الحكومات، بما يقود إلى تلبية الاحتياجات المتطورة والمتنامية للمواطنين، وكانت القمة بمثابة حافز قوي لتعزيز التعاون الدولي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والحوكمة الشاملة، بدءاً من التنمية المستدامة وتغير المناخ إلى الرعاية الصحية والتعليم والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية)). وذكرت أنه في هذا العام، نتطلع قدماً إلى مشاركتنا في القمة لتسليط الضوء على الإمكانات التحويلية، التي ينطوي عليها تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدعم الحكومات في رحلاتها الرقمية.

نموذج أعمال

وقال نضال أبو لطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في ((أڤايا)): ((مع اجتماع قادة العالم في دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات سيكون أمامهم الكثير من التحديات، التي يتعين عليهم التعامل معها ومعالجتها، وعلى الرغم من تحسن نوعية حياة مليارات الناس حول العالم، شهدت السنوات الأخيرة ظهور مخاوف متزايدة متعلقة بالصراعات الإقليمية، واتساع فجوة عدم المساواة، إضافة إلى التأثيرات المتعلقة بالتغيّر المناخي)).

وأضاف: ((إن هذا النوع من التحديات يؤثر على الجميع، بما في ذلك قادة الأعمال، والمسؤولون الحكوميون والمستهلكون، ولكن هناك تدابير يمكن اتخاذها لتمكين الاقتصادات من التغلب على التحديات الحالية من خلال الشراكات الحقيقية بين الحكومات وقادة المال والأعمال)).

وتابع نضال أبو لطيف : ((يمكن للحكومات أن تساعد على مواجهة التحديات، من خلال دعم نماذج الأعمال المستدامة، فضلاً عن دفع الابتكار، الذي يتحلى بالمسؤولية الاجتماعية وغيرها من الخطوات، وعلى سبيل المثال يمكن زيادة قدرة شحن السيارات الكهربائية في المدن، كما يمكن للحكومات وضع أهداف جديدة تعكس الكيفية، التي يريدون بها أن يتغير الاقتصاد، ومراقبة التغيير من خلال مجموعة من المؤشرات التي توضح حجم ونوعية التحول الجارية)).

وأوضح أنه بوسع القطاع المالي كذلك استخدام قدراته لتقديم الاستثمارات الطويلة الأجل إلى الأعمال التجارية المفيدة اجتماعياً، ومن المناسب أيضاً إعادة التفكير في تكلفة توفير رأس المال، وبشكل يتناسب مع الأهداف الحكومية، وأخيراً، يمكن توفير نماذج تمويل جديدة لدعم الأعمال المُستدامة.

وقال: ((من ناحية أخرى يتعين على قادة الأعمال الأخذ بعين الاعتبار حماية الموارد الطبيعية، وعدم استنفاذها في نشاطات الشركات عبر اتباع استراتيجيات جديدة، ويمكن لقادة الأعمال دمج مبدأ الاستدامة في الممارسات والقرارات المؤسساتية، كما يمكنهم المساعدة، من خلال قيادة عملية التغيير في القطاعات التي ينشطون فيها، ويمكنهم قياس نجاحهم بناء على أهداف قائمة ومعلنة)).

وأشار إلى أن دبي هي رائدة المبادرات والمشاريع عندما يتعلق الأمر بقيادة الأعمال المستدامة على المستوى العالمي، ولا شك في أن استضافة ((القمة العالمية للحكومات)) للقادة العالميين أمر يبعث على الأمل، وستشكل القمة منصة فريدة من نوعها للمساعدة على مواجهة تحدياتنا العالمية الحالية.

تحولات إيجابية

وقالت الدكتورة ليلى حطيط، مدير مفوض وشريك أول، والمديرة العالمية لوحدة أعمال التعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية في شركة ((بوسطن كونسلتينج جروب)): ((تشكل عملية استشراف المستقبل أمراً بالغ الأهمية لدفع عجلة التنمية الاستراتيجية المستدامة وتمكين الدول وحكوماتها من مواكبة المتطلبات وتلبية احتياجات شعوبها)).

وأضافت: ((تساعد الرؤى التي يمكن الوصول إليها من خلال النقاشات والحوارات البناءة القادة والمسؤولين على إنشاء نماذج حوكمة مبتكرة وسريعة الاستجابة للتطورات، وذات قدرة على تعزيز المزايا التنافسية عالمياً، ويمكن للحكومات التركيز على إنشاء سياسات مرنة وأنظمة اقتصادية قادرة على التكيف مع مختلف الظروف والتطورات، فضلاً عن تسخير التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في إحداث تحولات إيجابية في شتى المجالات وقطاعات الأعمال)).

وتابعت: ((يشجع هذا النهج القادة على استكشاف التحولات في المشهد الاقتصادي، وتبني استراتيجيات متقدمة، وإبرام شركات هادفة وتعزيز ثقافة مستدامة ترتكز على التعلم والتكيف المستمر، وتعد مثل هذه الاستراتيجيات ضرورية ليس فقط لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المحلية، وإنما أيضاً لضمان جاهزية الاقتصادات وقدرتها على التكيف مع أي سيناريوهات مستقبلية قد تصاحب التقدم التكنولوجي)). وأكدت أن القمم والمنصات المتقدمة تلعب دوراً محورياً في تسهيل المناقشات بين القادة العالميين حول أحدث الاتجاهات الناشئة، وسبل الاستفادة من التقنيات الثورية والإمكانات التي تنطوي عليها لتحفيز التغيير الإيجابي، وتتزايد أهمية مثل هذه الجهود المشتركة على نحو ملحوظ، في سبيل دفع عجلة الابتكار باعتباره ركيزة حيوية لإيجاد حلول للتحديات، التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن القمة تسهم في توفير منصة مثالية تتيح لقادة العالم وممثلي الحكومات تبادل الآراء ووجهات النظر حول سبل تعزيز الجهود لمواكبة متطلبات المستقبل والاستعداد له، وتسلط هذه القمة الضوء على أهمية التعاون والشراكات الهادفة في معالجة مختلف التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، إضافة إلى أهمية بناء اقتصادات ومجتمعات تتسم بالمرونة من خلال التركيز على تسخير التقنيات الناشئة والمتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات، وتعزيز ممارسات الاستدامة، والارتقاء بجودة القطاعات الأساسية)).

ولفتت إلى أن القمة العالمية للحكومات باتت اليوم منارة ومنصة معرفية لتحفيز الأمل والابتكار، وتمكين الدول والحكومات من استشراف مستقبلها والاستعداد له لتحقيق نجاحات مستدامة، ويقود صنّاع التغيير اليوم مسار إعادة تشكيل مستقبل العمل الحكومي، والتركيز على مواكبة التحولات وتحويل التحديات إلى فرص.

دور محوري في التمكين الرقمي

قال وليد يحيى، المدير العام لشركة ((دِل تكنولوجيز)) في الإمارات: ((تلعب الحكومات دوراً رئيسياً في تمكين التقدم البشري، وذلك من خلال تهيئة بيئة مواتية للنمو والابتكار، ويشير مؤشر دِل للابتكار، إلى أن الأغلبية العظمى (%93) من الشركات في دولة الإمارات تتمتع بثقافة غنية ومتجذرة للابتكار)).وأضاف: ((إن الشركات في الإمارات تسعى بنشاط لتبني تقنيات تساعدها على تحقيق هدفها في مجال الابتكار، حيث ينطوي التحول الرقمي الناجح على الجمع بشكل مثالي بين التكنولوجيا المتقدمة والأفراد المتمرسين والتغييرات الملائمة في العمليات لبناء اقتصاد مرن يتسم بالتمكين الرقمي)).

وتابع: ((تمتاز الحكومة الإماراتية بأنها سباقة في مجال الاعتراف بالدور الحاسم للتكنولوجيا في إعادة تصور المجتمع وتمكين التقدم البشري، ولعبت الإمارات على مر السنين، عبر منصاتها الرئيسية، مثل القمة العالمية للحكومات، دوراً رائداً وفعالاً في إطلاق المناقشات وتعزيز فرص التعاون واستعراض أفضل الممارسات لتشكيل مستقبل الحوكمة والتنمية المستدامة، ويمكن للقادة العالميين، الذين يحسنون التعامل مع هذه الاحتمالات اليوم أن يسهموا بتشكيل اقتصادات المستقبل الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز