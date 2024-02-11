القمة جسدت رؤية محمد بن راشد الملهمة في قيادة التطوير

أكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة نجحت منذ انطلاقها في عام 2013 في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المنتديات العالمية تأثيراً وقدرة على صنع الفارق في استشراف المستقبل، وشكلت عبر دوراتها المتتالية تجسيداً واقعياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير منصة عالمية لصناعة المستقبل، كما ترجمت القمة رؤية سموه الملهمة في قيادة التطوير واستدامة التنمية، ومشاركة العديد من الخبراء والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم رؤى دولة الإمارات وتطلعاتها لخدمة البشرية وتوجهاتها لإلهام المبدعين حول العالم، والارتقاء بسعادة الإنسان وجودة حياته، إلى جانب تسليحه بالعلوم والمعارف المستقبلية ليواصل مسيرة التطور البشري والنهوض بالحضارة.

وقال في حوار مع ((البيان)) لعبت القمة دوراً رائداً في مساعدة الحكومات على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط استباقية للارتقاء بجاهزيتها، بما يحقق أهدافها الرئيسية في خدمة المجتمعات، إلى جانب المساهمة في رسم التوجهات الاستراتيجية للحكومات العالمية لصياغة ملامح المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، فضلاً عن دورها في الإجابة عن أسئلة المستقبل.

جاهزية

وأضاف: تمثل القمة العالمية للحكومات منصة لاستشراف أهم التطورات في العالم اقتصادياً وصحياً، إذ توقعت منظمة الصحة العالمية من منصة القمة، إمكانية تفشي وباء عالمي يقتل الملايين، ويتسبب بخسائر اقتصادية فادحة، وبالفعل هذا ما حدث عند تسجيل أول إصابة بجائحة ((كوفيد19)) عام 2019، ومثّل الاستشراف وتعزيز الجاهزية للتحديات العنصر الأهم في معادلة الحكومات التي نجحت في اختبار الجائحة.

وفي إطار حرص القمة على استشراف فرص وتحديات القطاعات المستقبلية الحيوية، بما يدعم جهود تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، نظمت القمة منتديات وجلسات لمناقشة التطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وآفاقه المستقبلية، واستضافت القمة في عام 2017 إيلون ماسك مالك شركتي ((تسلا)) و((X)) في جلسة حوارية لتسليط الضوء على العديد من القضايا المحورية التي تشغل عالمنا اليوم والتنبؤات حول التغيرات المستقبلية في الكثير من القطاعات وأثر ذلك على الناس والمجتمعات، كما استضافت القمة في الدورة الماضية إيلون ماسك عبر تقنية الاتصال المرئي، وتحدث عن العديد من الموضوعات المرتبطة بالتغيرات العالمية والتطور التكنولوجي السريع وتأثيره على البشرية.

10 أعوام

وأوضح أن القمة جمعت خلال الأعوام العشرة الماضية أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة و2500 وزير، وشهدت أكثر من 1550 متحدثاً وما يزيد على 38,000 مشارك، واستضافت أكثر من 1600 برنامج وجلسة حوارية، وأصبحت القمة منصة معرفية شاملة. وتابع: يشارك في فعاليات الدورة الحالية من القمة والتي تعقد خلال الفترة من 12 - 14 فبراير الجاري، رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك، كما تستضيف 15 منتدى عالمياً، وتبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إلى جانب عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

تجربة

وبين الشرهان أن الإمارات تحرص بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في تطوير كفاءة الحكومات حول العالم، وتعزيز قدرتها على ابتكار الحلول واستباق التحديات واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تبرز تجربة الإمارات الناجحة في الإدارة والقيادة الحكومية الطموحة، وتصميم الاستراتيجيات والخطط لضمان تحقيق التنمية المستدامة، كما تؤكد القمة الدور الحيوي لدولة الإمارات على الصعيد العالمي عبر إسهامها الفاعل في بلورة الرؤى الدولية والحلول المبتكرة لمساعدة الحكومات على مواجهة التحديات المختلفة وابتكار نماذج عمل جديدة لبناء مستقبل أفضل للبشرية.

شراكات

ولفت إلى أن القمة العالمية للحكومات تجمع أكبر المنظمات الدولية لمناقشة التحديات المستقبلية ووضع أفضل الحلول لها، إذ تعقد أبرز المنظمات الدولية في إطار شراكتها مع القمة اجتماعات ولقاءات خلال الفعاليات، بهدف تطوير منصة عمل مشتركة لتوحيد جهودها وتعزيز مرونة الحكومات وجاهزيتها للمستقبل، مبيناً أن وفد مؤسسة القمة العالمية للحكومات أجرى جولة في عدد من العواصم العالمية استعداداً للدورة الحالية من القمة تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، مع قادة عدد من المنظمات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكات القائمة بين القمة وهذه المنظمات، وتشارك في القمة هذا العام أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، حيث يحضر أكثر من 27 رئيس منظمة.

مساهمات

وذكر أن القمة تشكل منصة جامعة للتعاون والشراكات الدولية الهادفة لتبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في تصميم مستقبل الخدمات الحكومية، كما تحرص على تنظيم منتديات وجلسات متخصصة لدعم جهود الحكومات في توظيف التطورات التي تشهدها تطبيقات التكنولوجيا، لتعزيز قدراتها ودعم مؤسساتها في مواجهة المتغيرات والتحديات وتصميم وتقديم خدمات أفضل تعزز جودة الحياة وترتقي بتجارب المتعاملين.

وتم خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 إطلاق دليل الخدمات الحكومية العالمي 2023، الذي يوفر معايير ومؤشرات أداء رئيسية عالمية هي الأولى من نوعها لتطوير الخدمات الحكومية، بهدف تزويد الجهات الحكومية حول العالم بأفضل الممارسات والمراجع لتطوير الاستراتيجيات المستقبلية. وقدم الدليل 138 توصية للحكومات، مصنفة في 14 مجموعة، ويتبنى نهجاً متدرجاً لتمكين الحكومات من الارتقاء بتجارب متعامليها.

نمو اقتصادي

وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة مهمة لمناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وسبل الارتقاء بمعدلاته وكيفية مواءمة النجاحات الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، كما تساعد القمة الحكومات حول العالم في وضع السياسات والرؤى وخطط العمل الناجعة لخدمة الاقتصادات الوطنية بما ينعكس إيجاباً على فرص تحقيق التنمية الشاملة.

وتابع: ستركز القمة العالمية للحكومات هذا العام على 6 محاور رئيسية ملحة في الوقت الجاري، منها محور الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل الذي يسلط الضوء على حاجة المجتمعات إلى تعزيز التكيف والابتكار السريع للمحافظة على تنافسيتها.

وضمن جهود القمة العالمية للحكومات لاستشراف مستقبل الاقتصاد العالمي، أطلقت القمة بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقرير ((مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي))، الذي يمثل أول تقييم عالمي شامل للتنويع الاقتصادي يتيح إجراء مقارنة عالمية عبر الدول ومقارنة إقليمية مع تصنيف البلدان حسب تنوع اقتصاداتها. وأُعد المؤشر ليكون أداة متقدمة تستخدمها الدول في صنع السياسات والقرارات، وليتيح لها مشاهدة ترتيبها العالمي على كل مقياس من مقاييس التنويع (الإنتاج، الإيرادات الحكومية، التجارة)، ضمن فئتها على مستويات الإقليم والعائدات والموارد الطبيعية. وتسهم بيانات المؤشر في توفير التحليلات اللازمة لرسم مسارات سياسات الحكومات والمؤسسات الدولية في مختلف أنحاء العالم.

تأثير

وقال محمد الشرهان: تتيح القمة العالمية للحكومات فرصة لعرض التجربة الإماراتية الاقتصادية الملهمة والاطلاع عن كثب على تجارب العالم، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك مع دول العالم في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطيران والسياحة والخدمات اللوجستية إلى جانب تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وذكر أن القمة تبحث مجموعة من التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة والتغير المناخي، إضافة إلى الدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة وغيرها.

وتركز القمة في كل دورة على أبرز المحاور التي تشغل أجندات حكومات العالم، إضافة إلى الاستفادة من مخرجات القمة من خلال إطلاق عشرات التقارير بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الاستشارية والمراكز البحثية العالمية والتي تقدم أفكاراً لحلول وتوصيات عملية، تتيح للحكومات والمجتمعات والأفراد العمل معاً، والاستعداد لمستقبل أفضل للبشرية، إضافة إلى استشراف مستقبل مختلف القطاعات الحيوية، وتحديد أهم الأولويات والإستراتيجيات التي يجب التركيز عليها. وستطلق القمة العالمية للحكومات 2024 مع نخبة من شركاء المعرفة سلسلة من التقارير الاستراتيجية تتجاوز 25 تقريراً تركز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية.

مسح عالمي للوزراء يستهدف آراءهم حول قضايا دولية بارزة

أوضح محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تحشد جهود الجميع من أجل خير البشرية في نهج من التعاون الدولي، وتهدف إلى تحفيز فرصه وتعزيز الشراكات العالمية لاستشراف حلول مبتكرة تتصدى للتحديات العالمية المشتركة، لافتاً إلى أنه ضمن مبادراتها الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، أطلقت القمة العالمية للحكومات 2024 المسح العالمي للوزراء الذي يستهدف استطلاع آراء الوزراء حول عدد من القضايا الدولية البارزة، بهدف تكوين رؤية عالمية للتحديات التي تواجه المجتمعات، من أجل الوصول إلى حلول مستدامة، حيث يسهم هذا المسح في زيادة الوعي بهذه القضايا وتحفيز الجهود للتغلب عليها، وفهم أفضل لها، الأمر الذي يساعد على تحديد الأولويات المشتركة، كما تقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات جوائز عالمية عدة، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.

وأشار الشرهان إلى أن فعاليات القمة عبر دوراتها الماضية استشرفت الفرص الواعدة للعديد من القطاعات المستقبلية والمواضيع التي تهم البشرية، من بينها التحول الرقمي في العالم والفرص الكبرى الذي يوفره، خصوصاً في الأنظمة الصحية والتعليمية. وقدمت القمة العالمية إجابات عميقة وملهمة حول مستقبل قطاعي الصحة والتعليم ودور الحكومات في تطويرهما، إذ أصدرت القمة تقرير ((الصحة الرقمية: سبيل الحكومات إلى المسارعة بتحقيق قيمة الصحة الرقمية))، حيث حدد 4 توجهات عالمية تقود مستقبل الصحة الرقمية ما يتيح الفرصة أمام الحكومات لإعادة صياغة نظم الرعاية الصحية واستكشاف فرص جديدة تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتقديم أفضل الخدمات وتحسين حياة الناس.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يفتح تبني الرقمنة في الرعاية الصحية سوقاً عالمية جديدة بقيمة 230 مليار دولار، و10 مليارات دولار على مستوى الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن القمة تبنت منذ إطلاقها تطلعات الشباب وطموحاتهم ورؤاهم، وبات تمكين الشباب محوراً ثابتاً في أجندة القمة، إذ أعلن خلال فعاليات القمة عن تأسيس مركز الشباب العربي، إضافة إلى عقد العديد من الجلسات والمنتديات والاجتماعات التي تناقش تعزيز دور الكفاءات الشابة في تحقيق التنمية المستدامة، وتصميم وصناعة المستقبل الذي تتطلع إليه مجتمعاتهم، والمساهمة في بناء عالم أكثر استقراراً.

وستشهد القمة العالمية للحكومات 2024 انعقاد الاجتماع العربي للقيادات الشابة بمشاركة وزراء الشباب العربي وقادة مؤسسات العمل الشبابي في المنطقة الذين يبحثون مع مجموعات شبابية عربية من مختلف التخصصات، القضايا والفرص التي تهم الشباب.

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