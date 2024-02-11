منصة عالمية لتشكيل رؤى تنهض بالعمل الحكومي

استطاعت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، سبر أغوار المستقبل واكتشاف مكامنه والانتقال من مرحلة خدمة الإنسانية إلى رفاهيتها، وأصبحت على مدى 11 عاماً مختبراً للإبداع ومصنعاً حقيقياً للأفكار، ومنصة للأفكار الخلاقة وتحويلها إلى واقع - كمتحف المستقبل الذي بدأ كفكرة في القمة عام 2014 - وركزت على استشراف وتصميم مستقبل أفضل للبشرية كونها منصة عالمية لتبادل الأفكار ومشاركة قصص النجاح الملهمة لتشكيل رؤى جديدة تنهض بالعمل الحكومي وتحقق التنمية والازدهار، كما تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات من خلال عقد شراكات فاعلة تنسق الجهود وتعزز العمل الحكومي المشترك.

وشهدت القمة عبر دوراتها تحولات وتغييرات جذرية كانت في كل دورة تقودها إلى نجاحات أكبر، وخلال الدورات السابقة للقمة تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين الحكومات والمؤسسات والجهات الخاصة المشاركة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة واسعة للمنظمات الدولية والإقليمية وأطلقت القمة عشرات التقارير بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الاستشارية والمراكز البحثية العالمية بغية تعريف حكومات العالم بأحدث التحولات والتحديات الحالية والمقبلة واستشراف مستقبل مختلف القطاعات الحيوية.

تغييرات جذرية

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم إجراء مجموعة من التغييرات الجذرية في القمة الحكومية في 2016 لتتحول القمة من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، إضافة لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

الدورة الأولى

وحملت الدورة الأولى من القمة التي عقدت في 2013 عنوان ((الريادة في الخدمات الحكومية))، وكانت صدى وطنياً وإقليمياً رائداً من خلال حوار وطني مفتوح بين مختلف قيادات العمل الحكومي جرى خلاله التركيز على قطاعات حيوية في الإدارة الحكومية والابتكار وتعميم المعرفة في المنطقة، وحضر هذه الدورة 150 خبيراً دولياً على مدى 30 جلسة حوارية وورشة عمل ونحو 3 آلاف و200 شخص بين حضور ومتحدثين من 30 دولة، وتضمنت إطلاق 9 تقارير عالمية.

الدورة الثانية

وركزت القمة في دورتها الثانية في 2014 على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص، وشهدت افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية الذي شكل معرضاً تفاعلياً للتصاميم المستقبلية يستكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم واحتضن أكثر من 80 مصمماً وتقنياً ومخططاً مستقبلياً عالمياً من نحو 20 دولة بهدف وضع تصور لكيفية تطوير هذه الخدمات في الأعوام المقبلة، وشهدت هذه الدورة حضور أكثر من 4700 شخصية من مديري وممثلي الجهات الحكومية من مختلف دول العالم، ومشاركة أكثر من 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية بينهم عدد من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر والإبداع والمسؤولين الحكوميين والخبراء.

الدورة الثالثة

وانتقلت القمة في العام 2015 من ريادة الخدمات الحكومية إلى استشراف المستقبل لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم، حضرها 4000 مشارك من 93 دولة، من المسؤولين والخبراء والمفكرين وكبار المتحدثين، تقدمهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وركزت هذه النسخة على مناقشة مواضيع تشكيل الحكومات في المستقبل وتعزيز أداء تقديم الخدمات وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات والترويج لتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في القطاع العام كما شهدت إطلاق جائزتين عالميتين ومتحف للجيل القادم من حكومات المستقبل ومنصة هي الأكبر من نوعها للابتكار في القطاع الحكومي.

الدورة الرابعة

وكان العنوان الأبرز في الدورة الرابعة في 2016، التغيرات الجذرية التي شهدتها هذه النسخة فتحولت القمة الحكومية إلى ((القمة العالمية للحكومات))، إذ تم تحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، وانطلقت القمة العالمية للحكومات، في دورتها الرابعة إلى مستويات جديدة مع ترسيخ مكانتها باعتبارها التجمع الأكبر عالمياً والمتخصص في استشراف حكومات المستقبل، وشارك في أعمالها أكثر من 125 دولة حول العالم و3000 مشارك و125 متحدثاً وأكثر من 70 جلسة مختلفة.

وتناولت القمة 70 موضوعاً سلط الضوء عليها كبار المتحدثين في جلسات رئيسية وتفاعلية، جمعت عدداً من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الابتكار والمسؤولين والخبراء ورواد الأعمال. وبحثت مستقبل قطاعات حيوية، هي: التعليم والرعاية الصحية والعمل الحكومي والعلوم والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل وإدارة رأس المال البشري والتنمية والاستدامة ومدن المستقبل.

الدورة الخامسة

وشهدت القمة في نسختها الخامسة 10 محطات جديدة في أجندتها، لتشمل أول وأكبر تجمع دولي لخبراء ومختصين في مجال السعادة، ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي ومنتدى الشباب العربي، وإطلاق 10 تقارير بحثية، وعقدت في 2017، وحضرها 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة، وتميزت هذه الدورة بتعدد محاورها التي تؤسس لحراك عالمي كبير وتعاون دولي غير مسبوق يتصدى للمتغيرات المتسارعة التي تؤثر على أداء الحكومات حاضراً ومستقبلاً، وشهدت القمة في نسختها الخامسة انعقاد الدورة الأولى من الحوار العالمي للسعادة الهادف إلى بحث سبل تحقيق السعادة للمجتمعات ومشاركة أفضل التجارب الدولية والممارسات والدراسات العلمية المرتبطة بالسعادة وجودة الحياة، كما أعلنت الإمارات عن مشروع ((المريخ 2117)) وضمت القمة العديد من المسارات التي تناولت أبرز القضايا التي تواجه الحكومات والدول عبر العالم كتحدي التكنولوجيا وسيكولوجية التطرف والمفهوم الجديد للتعليم ومستقبل السعادة وشكل حكومات المستقبل، وطاقة المستقبل ومسار مستقبل الرعاية الصحية.

الدورة السادسة

وشارك في القمة في دورتها السادسة في عام 2018 أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، و130 متحدثاً عالمياً في 120 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، وتحولت إلى مظلة شاملة لخمسة منتديات دولية، تعالج تحديات القطاعات الحيوية المستقبلية، فضلاً عن إصدار أكثر من 20 تقريراً عالمياً متخصصاً في القطاعات الحيوية، والمحاور الرئيسة التي تتناولها. كما شهدت القمة تغييرات بنيوية محورية، جمعت تحت مظلتها عدداً من المنتديات الدولية المتخصصة، لبحث قطاعات مستقبلية حيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء والشباب والسعادة، إضافة إلى محور التغير المناخي، ومنصة السياسات العالمية، إلى جانب مبادرات جديدة، تجسد مخرجات الدورات السابقة، وتنقلها إلى مرحلة التطبيق العملي.

الدورة السابعة

وشهدت القمة في دورتها السابعة عام 2019 استضافة ثلاث دول كضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة كما جرت العادة في الدورات السابقة، هي أستونيا ورواندا إلى جانب كوستاريكا، وأكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، وقادة 30 منظمة دولية وأكثر من 600 مستشرف وعالم ومفكر ومتحدث شاركوا في 200 جلسة حوارية وتفاعلية تم ترجمتها إلى 8 لغات عالمية، إلى جانب تنظيم 16 منتدى.

وركزت القمة على 7 توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات، كما أصدرت 20 تقريراً تشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي.

الدورة الثامنة

وتزامنت الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات مع ((إكسبو 2020 دبي)) وعقدت في مارس 2022، تحت شعار ((تشكيل حكومات المستقبل))، وناقشت هذه الدورة 8 محاور رئيسية، تركز على تصميم مستقبل أفضل للإنسانية، تشمل: ((السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية))، و((تصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية))، و((الاستدامة للعقد المقبل))، و((تسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي))، و((تكنولوجيا المستقبل))، و((بناء مدن المستقبل))، و((مستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف))، و((تمكين المرونة الاجتماعية)).

واستضافت 15 منتدى عالمياً، بحثت أهم التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور، وكانت هذه الدورة التجمع الأكبر من نوعه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وشكلت فرصة لدراسة أفضل الممارسات في تطويق الجائحة وتسريع جهود التعافي الشامل في جميع القطاعات.

الدورة التاسعة

وعقدت الدورة التاسعة للقمة العالمية للحكومات في 2023 تحت شعار ((استشراف مستقبل الحكومات))، وجمعت القمة تحت مظلتها 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم، و80 منظمة عالمية وإقليمية، لتصبح التجمع العالمي الأبرز والحدث الأهم للمنظمات العالمية. كما شهدت هذه النسخة 220 جلسة، تحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

صياغة التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي

تواصل القمة العالمية للحكومات عبر منبرها العمل على صياغة التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي، واستعراض النماذج الحكومية والمؤسسية الناجحة في جميع أنحاء العالم، بهدف عرضها والاستفادة منها والتعلم من نهج التخطيط الاستراتيجي والتطوير والتجديد والابتكار الذي انتهجه القائمون على هذه التجارب العالمية الناجحة وكيفية بناء الإنسان واستقراره، وعلى مدى الدورات الماضية أولت القمة العالمية للحكومات اهتماماً كبيراً بأجندات حكومات العالم، ورصدت أهم التوجهات العالمية في أكثر من 1600 برنامج وجلسة حوارية، وورشة نظمتها القمة، كما أصدرت تقارير معرفية ركزت على أهم الممارسات التي تؤثر على حياة الأفراد حول العالم. وتطورت القمة من تجمع وطني في 2013 إلى مؤسسة عالمية وقمة تتطلع إليها الحكومات حول العالم ومن التركيز على تطوير الخدمات الحكومية إلى استشراف مستقبل الحكومات بمفهومها الشامل ومن مناقشة التحديات إلى البحث عن الفرص واستثمارها وتوظيفها لتحقيق التنمية الشاملة لمصلحة مختلف دول وشعوب العالم.. كما طورت القمة نموذجاً مبتكراً لتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل وبناء الجيل الجديد من الحكومات تكون قادرة على وضع حلول استباقية لتحقيق الاستجابة السريعة للمتغيرات.

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