تجمّع دولي لمستقبل البشرية وصناعة الأمل

تنطلق، اليوم، القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار ((تشكيل حكومات المستقبل))، لتروي قصة نجاح جديدة، تضاف إلى سجلها الزاخر في إحداث الفارق الإيجابي وصناعة الأمل وتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.

ومع انطلاقتها الجديدة في دورتها الحالية خلال الفترة من 12- 14 فبراير الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكتب القمة فصلاً جديداً من النجاح والتميز بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وحضور أكثر من 4000 مشارك.

حلول خلاقة

وتستمر القمة في استشراف المستقبل ووضع الحلول الخلاقة والسباقة لأكثر القضايا البشرية إلحاحاً في مختلف المجالات، وتواصل بحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى عبر أجندية ثرية تتضمن: 110 جلسات رئيسة، حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور 300 وزير. كما تستضيف القمة 8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل.

وستطلق القمة العالمية للحكومات مع نخبة من شركاء المعرفة سلسلة من التقارير الاستراتيجية تتجاوز الـ25 تقريراً تركز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية.

وتجمع القمة قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والمساهمة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية، تهدف أجندتها إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث تسلط الضوء على 6 محاور أساسية تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمي.

منتديات

وتركز دورة القمة في هذا العام على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية، بعد النجاحات التي حققتها في دوراتها الماضية، والتي استطاعت من خلالها تجسيد الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في استشراف وصناعة المستقبل وخدمة البشرية، كما أرادها سموه بأن تكون مظلة لعبور العالم للمستقبل، حيث تستضيف دورة القمة في هذا العام 15 منتدى عالمياً تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية، حيث يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، وتشمل هذه المنتديات منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتستكمل القمة العالمية للحكومات 2024 حواراتها المختلفة من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفعالية ((تايم 100)).

كما تستضيف القمة العالمية للحكومات في نسختها لعام 2024 نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، حيث تتضمن هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات. كما ستعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.

جوائز

وتسهم القمة في بناء مجتمع أفضل للبشرية من خلال التحفيز وتتويج أهم وأبرز المساهمات الاستثنائية في تحقيق هذه الغاية، عبر جوائزها المتعددة، حيث تقدم الدورة الحالية من القمة 5 جوائز عالمية، وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية. وتشمل الجوائز: جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي. كما ستطلق القمة ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية. وشهدت القمة تحولات وتغييرات كبيرة في كل دورة من دوراتها وانتقلت من نجاح إلى آخر، ومن ريادة الخدمات إلى منصة عالمية وتجمع سنوي متخصص في استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.

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