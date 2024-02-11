إطلاق مبادرة «رواد الشباب العربي»

برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، أطلق مركز الشباب العربي النسخة الثالثة من مبادرة ((رواد الشباب العربي))، ضمن فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي ينظمه المركز ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، كما أعلن عن فتح باب التسجيل للشباب العربي الراغبين بالمشاركة في المبادرة، التي تحتفي بشباب وشابات الدول العربية، الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاماً، وممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرفة لشباب العالم العربي الفاعل، الذي يشارك في عملية بناء وتنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات.

بيئة ملهمة

وتهدف المبادرة إلى تعزيز مشاركة رواد الشباب العربي في ملتقى محفز وملهم، يهدف إلى تشجيعهم على تبادل الأفكار وطرح الأسئلة الصعبة، وخلق بيئة ملهمة لأفكار إبداعية، والعمل على تحقيقها في سبيل حل عدد من أبرز القضايا الملحة، التي تواجهها الحكومات في العالم العربي اليوم.

واستعرض المركز خلال الاجتماع المسارات الرئيسية الستة للمبادرة، التي تركز عليها هذا العام، ومن أهمها المسار المستحدث ((الخدمة المجتمعية))، الذي يستهدف الرواد من الشباب العربي ممن لديهم قصة نجاح في مجالات خدمة المجتمع والعمل الإنساني، أو يمتلكون تجارب قيادية ملهمة في مختلف مجالات التنمية والتمكين والريادة، إلى جانب مسار البحث العلمي والهندسة والتكنولوجيا والابتكار والإعلام وريادة الأعمال، ومسار الطب والعلوم الصحية.

رؤية

ويأتي استحداث مسار الخدمة المجتمعية تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الداعمة للمبادرات التطوعية، والخدمة المجتمعية والساعية إلى تنمية المجتمع في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، وانطلاقاً من رؤية المركز الهادفة إلى عرض تجارب واقعية ناجحة للشباب العربي في خدمة قضايا المجتمع المختلفة، وإبراز النشاطات القائمة على فكرة التطوع والمشاركة والتعاون والشفافية والالتزام، وتقوية قيم التواصل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، واكتشاف القدرات والطاقات التي يمتلكها الشباب العربي، والعمل على استغلالها بتفعيل أدوارهم لخدمة المجتمعات العربية ومحاولة إكسابهم المعارف والمهارات الحياتية المختلفة.

حضر الإطلاق عدد من أعضاء النسخة الثانية من رواد الشباب العربي من مختلف الدول العربية وهم من: سلطنة عُمان، وفلسطين، وتونس، والمغرب، والبحرين، والسعودية، ومصر، والأردن، وسوريا، والإمارات، ممن أسهموا بإحداث تأثير إيجابي، وكان لهم إنجازات مؤثرة وفاعلة على مجتمعاتهم.

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