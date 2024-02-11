منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين يطورون مشروعات تحولية مستدامة

عرض المنتسبون للبرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، خلال أعمال اليوم التمهيدي للقمة، مجموعة من المشروعات التحولية المستدامة لمواجهة بعض التحديات في القطاعات الحيوية في عدد من الدول، والتي عملوا على تطويرها خلال تأهلهم في البرنامج.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن المشاريع التي قدمها المنتسبون ، أثبتت نجاح البرنامج في تعزيز قدرة المشاركين فيه على استشراف حلول تواكب تحديات الحاضر، ومتغيرات المستقبل وتستجيب لها، لافتاً إلى أن البرنامج عمل على تحفيز منتسبيه لتقديم مبادرات وأفكار وحلول عملية ومبتكرة، لتطوير القطاعات التي يعملون فيها داخل دولهم، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة.

قادة الغد

بدوره، قال سعيد محمد العطر المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: يترجم البرنامج رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في مشاركة تجربة دولة الإمارات التنموية، وخبراتها الرائدة في تطوير القيادات الحكومية مع دول العالم لتأهيل قادة الغد، وفق أرقى الممارسات العالمية في علم الإدارة الحكومية وفنون القيادة.

وأكد أن البرنامج أسهم في تزويد المنتسبين بمهارات استشراف المستقبل، بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين والعالميين في مجال القيادة، وظهرت مخرجاتها في مشاريع ومبادرات ناجحة واستراتيجيات متكاملة قابلة للتنفيذ.

وشملت المشروعات التي عرضها منتسبو البرنامج ، مبادرة تهدف إلى إحداث ثورة في إجراءات التعداد السكاني في باراغواي، من خلال اعتماد أنظمة آلية مستمدة من النماذج العالمية الناجحة، وسيتمكن المشروع من خفض التكاليف بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة من خلال استراتيجيات أتمتة متخصصة. ويهدف المشروع إلى أتمتة عملية التعداد في باراغواي بالكامل في غضون عامين، وتمت الاستفادة من تجارب نفذت في عدد من البلدان لتطوير نظام بيانات مركزي فعال من حيث التكلفة المالية.كما تم عرض مشروع إنشاء منصة مبتكرة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، تحمل اسم HarvestHub لتبسيط سلسلة الإمدادات الغذائية،للحد من الفاقد، وتعزيز الكفاءة.

كما عرض المنتسبون مشروعاً لمكافحة الأمية المالية في أوزبكستان، وخفض معدلاتها بحلول مبتكرة، مصممة خصيصاً لطلاب المدارس المتوسطة.

وتشمل الآثار المتوقعة للمشروع تحسين الوضع الاقتصادي.

وتضمنت المشروعات مبادرة لاستدامة ميزانية الرعاية الصحية في سيشيل، من خلال تقييم جدوى وأثر تنفيذ التأمين الصحي كحل لقيود الميزانية. ويهدف المشروع إلى استكشاف التمويل المبتكر، ونماذج ونهج لإدارة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وضمان تمويلها بما يكفل الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية في سيشيل. ومن بين المشروعات المعروضة ايضا مشروع لاستدامة الموارد المائية والحفاظ عليها في أفريقيا باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المتاحة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

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