محمد القرقاوي: القمة رسّخت نموذجاً عالمياً يستهدف مستقبلاً أفضل للبشرية

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات تستلهم الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفكر الاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعقد تحت شعار ((استشراف حكومات المستقبل))، لافتاً إلى أنها رسخت نموذجاً عالمياً بين الحكومات والدول، يستهدف تحقيق الازدهار والتنمية ومستقبل أفضل للبشرية.

وتجمع القمة تحت مظلتها قادة حكومات ووزراء ومسؤولين وصنّاع قرار، ورواد أفكار ومختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

التعاون الدولي

وأشار معالي القرقاوي إلى حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في تطوير كفاءة الحكومات حول العالم، وتعزيز قدرتها على ابتكار الحلول واستباق التحديات واستشراف المستقبل، لافتاً إلى أن القمة العالمية للحكومات حدث دولي فريد يحدد ملامح التوجهات المستقبلية، ويساعد عبر حواراته الحكومات حول العالم في وضع السياسات والرؤى وخطط العمل الناجعة لخدمة الاقتصادات بما ينعكس إيجاباً على فرص تحقيق التنمية الشاملة، مضيفاً: جسدت القمة واقعياً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير منصة عالمية لصناعة المستقبل.

تمكين الشباب

وتؤكد القمة الدور الحيوي لدولة الإمارات على الصعيد العالمي من خلال إسهامها الفاعل في بلورة الرؤى الدولية والحلول المبتكرة لمساعدة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مختلف التحديات، كما تدعم تمكين وإشراك الشباب في صنع القرار ورسم السياسات التنموية بعيدة المدى، واستثمار قدرات الشباب في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة والحلول الإبداعية.

وأوضح معاليه أن القمة عززت حضورها الدولي باعتبارها مرجعاً عالمياً للحكومات والدول ومنصة متفردة لصياغة وتصميم المستقبل والتعاون وتعزيز الحوار لتطوير العمل الحكومي عالمياً، كما لعبت دوراً بارزاً في تعزيز المعارف الحكومية وصياغة توجهات جديدة تمكن الحكومات من مواكبة التحولات في عالم متغير. كما شكلت القمة العالمية للحكومات فرصة مهمة لمناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وسبل الارتقاء بمعدلاته وكيفية مواءمة النجاحات الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في العالم، وقدمت إضافة نوعية لجهود الحكومات والمؤسسات الدولية لتحسين جودة الحياة للشعوب وتعزيز ثقتها بالمستقبل ودعم الاستقرار في المجتمعات كافة.

أهداف

وأضاف معاليه: تهدف القمة العالمية للحكومات إلى دعم النماذج المستقبلية للعمل الحكومي القائم على الابتكار وتعزيز قدرات الحكومات وتسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية، وتساعد الحكومات على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط استباقية للارتقاء بجاهزيتها، بما يحقق أهدافها الرئيسية في خدمة المجتمعات، كما تهدف القمة إلى الإجابة عن أسئلة المستقبل واستشراف أهم التطورات في العالم اقتصادياً وعلمياً وتقيناً وسياسياً، وتسهم في تقريب المسافة بين الحكومات وما ينتظرها من تطورات وتغيرات قادمة في المستقبل.

أهمية

وتهتم القمة العالمية للحكومات بالتركيز على استشراف وبناء مستقبل أفضل للبشرية، منذ إطلاقها عام 2013، وباتت منصة عالمية تجمع أصحاب العقول والأفكار الإبداعية وصناع القرار الذين يلتقون معاً لاستشراف ورسم ملامح مستقبل العالم. وتعد القمة مرجعاً عالمياً للحكومات والدول، ومنصة لصياغة وتصميم المستقبل، كما تشكل القمة منصة لتبادل الأفكار والتجارب ومشاركة قصص النجاح الملهمة، ودعم نقلها إلى مرحلة متقدمة من التمكين والتطبيق والانتشار.

حدث استثنائي

وباتت القمة حدثاً استثنائياً يعزز الشراكات الهادفة إلى تطوير أطر التعاون البناء لتعزيز الجاهزية للمستقبل، كما تمثل القمة نقلة نوعية عالمية في تنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك وإيجاد الحلول المستقبلة من خلال عقد شراكات واعدة، وتضع سياسات واستراتيجيات استباقية تتبنى الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية. وحرصت القمة على أبرز المحاور التي تشغل أجندات حكومات العالم وأهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية، وعززت القمة منذ انطلاقها مساعي توظيف التكنولوجيا المتقدمة في بناء الجيل الجديد لحكومات المستقبل، القادرة على ابتكار الحلول الكفيلة بتحقيق الاستجابة السريعة للمتغيرات.

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