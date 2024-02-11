القمة العالمية للحكومات.. رؤية إماراتية مستدامة لصناعة مستقبل العالم

تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم، الثاني عشر من فبراير، تحت شعار ((استشراف حكومات المستقبل))، برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وفي الواقع، تمثل القمة العالمية للحكومات منذ أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2013، رؤية إماراتية لإيجاد منصة مستدامة لصياغة مستقبل العالم، وهذا أمر يخبرنا عن ثلاثة أشياء رئيسية:

أولاً:- إن هذه ((القمة))، التي تشكل واحدة من أبرز مبادرات دبي العالمية، تحظى برعاية إماراتية رسمية على أعلى مستوى. وتأتي هذه الرعاية لتعبر عن انسجام قيم ((القمة)) مع النهج القيادي في الدولة، الذي يعتمد التخطيط واستشراف المستقبل في إدارة العمل الحكومي.

ثانياً:- إن هذه القمة، تطلق في هذا العام دورتها الحادية عشرة، وفي هذا ما يثير المرء لاستعراض ثمار تجربة عشر دورات سابقة تمكنت من إثارة اهتمام عالمي واسع، وناقشت أهم القضايا والتحديات التي واجهت وتواجه وستواجه الحكومات؛ ففي مثل هذا الاستعراض تقييم لتجربة فريدة، تعد المنصة العالمية الأهم من نوعها.

ثالثاً:- إن هذه القمة، التي تصل اليوم إلى دورتها الحادية عشرة، تختار أن تعقد تحت شعار ((استشراف حكومات المستقبل))، وتضع في أولوياتها بحث واستشراف سبل نمو الحكومات وتغيرها. وبكلمات أدق، إنها ترى أن تطوير وتحديث العمل الحكومي يسير في خطين متوازيين: الأول، زيادة كفاءة العمل الحكومي وتحديث أدواته. والثاني، ضمان التجدد في الأفكار والأساليب والمقاربات والمعالجات عبر ضمان آلية تغير الحكومات.

من المهم الإشارة، هنا، إلى أن الرؤية الإماراتية، التي تقع في جوهر القمة العالمية للحكومات تتواصل متماسكة عبر إحدى عشرة دورة، وتقدم لليوم مسارات هامة في ((استشراف حكومات المستقبل))، وسط اهتمام عالمي. كما أن هذه الرؤية تجد لنفسها شركاء عالميين من بين الدول والمنظمات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث المهتمة بمجال الابتكار واستشراف المستقبل.

الرعاية الإماراتية

تمثل القمة، كما هو معروف، مبادرة إماراتية بامتياز، وهي من هنا تعبر عن الفكر الجديد في الدولة، الذي يبني على إرث الآباء المؤسسين، وتقاليد العمل الحكومي في الإمارات.

ولا تنسجم هذه المبادرة مع النهج القيادي في الدولة وحسب، ولكنها أيضاً تعكس روح التعاون الدولي التي تتمتع بها الدولة، منطلقة من أن التحديات التي تواجه دول العالم هي واحدة، وتتعلق بالبشرية جمعاء.

وهنا، تقوم الرؤية الإماراتية على أن الحكمة تدعو دول العالم، رغم أنها تختلف في أنظمتها، وتتنوع في سياساتها، وتتعدد في ثقافاتها، إلى التعاون في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وإيلاء اهتمام كاف للقضايا المشتركة التي تمس وتتعلق بالمجتمع البشري عموماً، ومنها قضايا لا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدول، ولكن بالقضايا الاستراتيجية التي تتعلق بالكوكب وعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا وقضايا المرض والفقر والتعليم والشباب والثقافة.

وتتميز الرؤية الإماراتية، التي أطلقت مبادرة ((القمة العالمية للحكومات))، بالروح الاستباقية، التي تذهب إلى استشراف التحديات من خلال تبادل التجارب والرؤى في مختلف المجالات، التي تتعلق بعمل الحكومات، كما أنها ترى أن الدور العالمي الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في عالم اليوم والغد لا يقوم فقط على المشاركة في صياغة موقف دولي من التحديات الراهنة، والأحداث الجارية، ولكن أكثر من ذلك عبر المساهمة الفاعلة في وضع الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وهنا، فإن هذه ((القمة)) التي فتحت أبوابها طوال كل دوراتها السابقة، أمام مشاركة رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والوفود الحكومية والنخب العالمية من قادة الفكر والخبراء ورواد الأعمال، تؤمن فرصة تاريخية للتقريب بين وجهات النظر، وتوفر منصة تتيح معرفة ونظرة أقرب على مختلف التجارب الحكومية، لا يمكن أن تتوفر عبر أية وسائل أخرى.

وإلى جانب ذلك، فإن النهج القيادي الإماراتي، الذي يركز على جودة الإدارة الحكومية، وكفاءة أدائها، وضمان قدرتها على رصد المستجدات والتعامل معها، يقدم اليوم مثالاً على القدرة الفذة في الموازنة بين الوظيفتين السياسية والإدارية للحكومات.

وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة هنا إلى أن العديد من دول العالم تعاني اليوم من وطأة تغليب الوظيفة السياسية للحكومات على ما سواها. وهو ما يعني إهمال الدور التنموي المنوط بها. وهو ما قاد إلى التعثر في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في المجال التنموي.

وبالتالي، فإن أحد أهم جوانب أهمية هذه ((القمة)) أنها تمثل فرصة للفت أنظار دول العالم إلى أهمية توجيه العمل الحكومي نحو الاهتمام بالتنمية وتطوير العمل والأداء الحكومي، بما يضمن إعادة الاعتبار لقيم الرخاء والازدهار والرفاه، وهو ما يقود بالضرورة إلى توطيد التعاون الدولي، وتعزيز العلاقات بين الدول والحكومات.

وعلى مستوى ما، واضح، فإن هذه رؤية تقود إلى إرساء أسس وطيدة للاستقرار العالمي، وتعزيز قيم التعاون والإخاء بين أبناء البشرية جمعاء، ونبذ عوامل الاضطراب وزعزعة الاستقرار.

ومما لا شك فيه أن ((القمة)) تستلهم الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفكر الاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ثمار التجربة

ما يلفت الاهتمام بتجربة القمة العالمية للحكومات هو نجاحها في تقديم سياق متسق لعملها وجهودها، وكذلك تمكنها من تطوير ذاتها دورة بعد دورة، ما سمح لها بترسيخ مكانتها منصة عالمية رائدة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتبادل المعارف والتجارب المُلهمة بين حكومات العالم، بما يجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وتصميم التوجهات الجديدة بما يسهم في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وعبر دوراتها المتلاحقة، تمكنت ((القمة)) من استقطاب اهتمام عالمي كبير، مكنها من ممارسة تأثير ملحوظ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبنيها مواضيع تتعلق باستشراف التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى. ولقد تعزز هذه التأثير مع تعاظم المستجدات على الصعيد التكنولوجي والرقمي وظهور أشكال جديدة من التعاملات الدولية، وكذلك مع التغيرات الجيوسياسية التي عاشها العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.

ويسجل لـ((القمة)) أنها تمكنت من أن تكون عبر دوراتها المتتالية منصة لإبرام العديد من اتفاقيات التعاون بين الحكومات والمؤسسات والجهات الخاصة المشاركة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أنها قدمت مكتبة من المعطيات الهامة للفكر الإنساني من خلال عشرات التقارير التي أطلقتها بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الاستشارية والمراكز البحثية العالمية حول أحدث التحولات والتحديات الحالية والمقبلة واستشراف مستقبل مختلف القطاعات الحيوية. وبهذا، فقد تحولت إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام؛ فأصدرت أكثر من 20 تقريراً في إطار دورها كمرجعية عالمية لشؤون المستقبل، منها أول تقرير للسعادة في العالم.

وقد نجحت ((القمة))، منذ انطلاق دورتها الأولى في عام 2013، في خلق مسارات للحوار بين مختلف قيادات العمل الحكومي، وكذلك بين ممثلي مختلف القطاعات الحيوية.

وفي مجال بناء عقل حكومي جديد، تمكنت ((القمة)) من أن تضع على جدول أعمال حكومات العالم الكثير من المفاهيم والأفكار والمواضيع الملحة الجديدة، المتعلقة بالحاضر والمستقبل، مثل استشراف حكومات المستقبل ومستقبل الخدمات الحكومية والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص، والذكاء الاصطناعي وقضايا البيئة والمناخ والاستدامة واستكشاف الحدود واستيطان الفضاء وغيرها.

ومن جانب آخر، واكبت ((القمة)) أبرز القضايا التي تواجه الحكومات والدول عبر العالم، مثل تحدي التكنولوجيا وسيكولوجيا التطرف والمفهوم الجديد للتعليم ومستقبل السعادة وشكل حكومات المستقبل، ومستقبل الطاقة ومسار الرعاية الصحية وجودة الحياة، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.

وقد توجت ((القمة)) نجاحاتها بتوجيه عقل الحكومات نحو مفهوم ((تصميم المستقبل)) وهو ما يشمل: السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف وتمكين المرونة الاجتماعية.

وفي جانب آخر، أطلقت ((القمة)) عدداً من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة سنوية بعنوان ((جائزة أفضل وزير على مستوى العالم)) لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح. كما نظمت 15 منتدى عالمياً تعنى بابتكار الحلول للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.

ولا ينسى المهتمون ومتابعو ((القمة)) أنها شكلت منصة أطلق من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله)) دعوته إلى استئناف الحضارة.

مستقبل الحكومات

يحدد مستقبل الحكومات مستقبل المجتمعات والدول. ومن هنا، فإن طبيعة أداء الحكومات وكفاءتها في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية أمر حيوي وبالغ الأهمية، إذ به يتحدد رخاء المجتمعات، ويتحقق استقرار الدول.

وباعتبار أن الحكومات تعتبر جهاز إدارة سيادياً، فقد تمتعت وأعضاؤها، على الدوام، بالحصانة السياسية. ولكن هذه الحصانة، التي كانت تذهب إلى تمكينها من ممارسة صلاحياتها، قادت في كثير من الحالات إلى تمكينها من حماية نفسها من التأثر بضرورات التحديث وعوامله، وجعلها تعتقد أنها معفاة من مواكبة العصر ومستجداته، ومكنها من تعطيل آليات التغيير الدستورية.

مثل هذا الوضع، أوصل كثيراً من المجتمعات إلى صدام مع حكوماتها الخاصة، وحرمها من إمكانيات التطوير والتحديث والتغيير التلقائي الطبيعي؛ وبالنتيجة، لم يبق أمام تلك المجتمعات سوى أساليب التحديث والتغير القسرية، بكل ما في ذلك من مخاطر وآثار مدمرة.

هنا، تأتي ((القمة)) لتضع بين يدي حكومات العالم خيارات أخرى، وتفتح أمامها فرصاً لمواكبة مستجدات العصر، من خلال تبادل الخبرات، والمساهمة الجماعية في صياغة الحلول والتوجهات المشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية.

إن المسارات، التي تقدمها ((القمة)) في هذا السياق، متعددة ومتنوعة، منها: مسار استطلاع أهم التحديات المستقبلية وسبل مواجهتها، ومسار استكشاف الأداء الحكومي ومستقبله، وأفضل السبل المتاحة لتمكينه من تحقيق أهدافه. وفي هذا فرصة كبيرة لتجنيب الحكومات من الوصول إلى مرحلة من الجمود، التي يمكن أن تعرضها إلى هزات اجتماعية، أو تغييرات قسرية تلقي بظلالها السوداء على المجتمعات والدول.

أي أنها تفتح أمام الحكومات فرصاً للتحديث والتطوير، وتمكن المجتمعات والدول من مواكبة مستجدات العصر، وإحداث التغيير متى ما أصبح منشوداً بسلاسة، وعبر مسارات الخبرة المشتركة واستلهام التجارب الناجحة، وكذلك عبر الإفادة من الفكر الإنساني في السياسة والاقتصاد وغيرهما.

ومن هنا، فإن المشاركين في القمة العالمية للحكومات يتنوعون على نحو ثر، ففيهم رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والوفود الحكومية والنخب العالمية من قادة الفكر والخبراء ورواد الأعمال، وغيرهم من الشركاء في المجتمعات الإنسانية.

وفي الواقع، تمثل مثل هذه الفرصة، التي تقدمها ((القمة))، قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لحكومات العالم، لا تفيد فقط في تحقيق الاستقرار في العمل الحكومي، ولكن أيضاً تدفع باتجاه تحسينه، وجعله صديقاً للمجتمعات، قريباً من حاجات الإنسان، فعالاً في الاستجابة لمتطلبات الدول.

هنا، يدور الأمر حول زيادة قدرة الحكومات على التكيف مع مختلف الظروف الطارئة، ومواكبة مستجدات العصر، وتوظيفها بما فيه خير المجتمعات. وذلك دون الحاجة إلى تحولات قسرية أو هزات اجتماعية وسياسية.

وهنا، تأتي التجربة الإماراتية في العمل الحكومي، لتمثل نموذجاً فريداً، يلبي حاجات العصر، وطموحات الدولة والمجتمع. وهي تجربة تقوم على الإيمان بحتمية وضرورة التحديث والتطوير والتغيير. أي:

أولاً:- ضرورة تحديث العمل والأداء الحكومي على نحو مستمر ومتواصل، بالاستفادة من أحدث المنجزات العلمية، وآخر ما توصل إليه الفكر القيادي والسياسي والإداري في العالم، وتمكين الحكومة من تجويد عملها، وتحسين أدائها، من خلال تحديث أدواتها وأساليبها.

ثانياً:- تطوير الحكومات نفسها من حيث شكلها وتركيبتها ووظيفتها، وإكسابها المرونة الكافية للتعامل مع مختلف التحديات والتوجهات العالمية. وكذلك من خلال تطوير العامل البشري، والارتقاء بكفاءته، وتعزيز قدراته، وإكسابه الخبرات اللازمة، والعناية بصياغة علاقتها مع المجتمع.

ثالثاً:- حتمية التغيير الحكومي بما يتلاءم مع الأهداف والطموحات المنشودة، انطلاقاً من حقيقة أنه ليس هنالك حكومة صالحة للتعامل مع كل الظروف والتحديات. والسعي المتواصل لاختيار وتشكيل حكومات قادرة على الاستجابة لحاجات الشرائح الاجتماعية الفاعلة، مثل الشباب ورواد الأعمال والقطاع الخاص والمستفيدين من القطاع الحكومي وغيرهم.

هذه الأسس الثلاثة، تمثل مسارات أساسية لضمان استقرار العمل الحكومي، وتمكينه من القيام بمهامه، وتحقيق أهدافه. وهي تتحقق من خلال استشراف التوجهات والتحولات والتحديات المستقبلية العالمية الكبرى، واستطلاع التجارب الناجحة في مجال العمل الحكومي على المستوى الدولي، واستكشاف سبل الإفادة من التطورات في مجال العلوم والتكنولوجيا والفكر الإنساني، وكيفية خلق الفرص الجديدة أو استبيان الفرص الموجودة فعلاً.

دور ريادي عالمي

من هنا، فإن القمة العالمية للحكومات، منذ أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤدي دوراً ريادياً عالمياً يصب في تحديث وتطوير العمل الحكومي على المستوى العالمي، وتعزز استقراره. كما أنها تمثل منصة هامة لبناء الشراكات والتعاونات الفريدة بين الحكومات والدول.

ومثل هذا الدور الفريد يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة مساهماً فاعلاً في صياغة مستقبل العالم، ومشاركاً رئيسياً في بناء عالم الغد، وبيت خبرة في مجال تطوير العمل والأداء الحكومي والتعامل مع التحديات العالمية.

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