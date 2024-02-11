الأسهم الصينية تجذب المليارات.. وهروب من «وول ستريت»

تخلى المستثمرون عن الأسهم الأمريكية واتجهوا لشراء الأسهم الصينية خلال الأسبوع المنتهي الأربعاء الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك أوف أمريكا، شهدت الأسهم الأمريكية نزوحاً للتدفقات بقيمة 15.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير الجاري ، في أكبر وتيرة منذ سبتمبر الماضي.

على الجانب الآخر، شهدت الأسهم الصينية تدفقات قياسية بقيمة 18.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وارتفعت الأسهم الصينية الأسبوع الماضي قبيل بدء عطلة العام القمري الجديد، في محاولة لنفض الخسائر التي أدت إلى هبوطها لأقل مستوى في خمس سنوات. وتلقت الأسهم الصينية إشارات دعم بأن السلطات تعزز دعمها لسوق الأسهم المتداعي.

وعلى الرغم من النزوح المسجل في وول ستريت، إلا أن مؤشر ستاندر آند بورز 500 يواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية وأغلق أعلى 5 آلاف نقطة الجمعة للمرة الأولى في تاريخه.

وأشار تقرير BofA إلى أن قطاع العقارات الأمريكي كان الأكثر تأثراً بنزوح التدفقات، إذ شهدت صناديق العقارات نزوح 1.1 مليار دولار في أكبر وتيرة منذ مايو 2022، وأرجع البنك هذا النزوح إلى الاضطرابات لدى البنوك الإقليمية.

في الوقت نفسه، أظهر التقرير أن صناديق أسواق المال جذبت تدفقات بقيمة 40.1 مليار دولار مما رفع إجمالي قيمة الأصول لديها عند نحو 6 تريليونات دولار.

بيزوس يبيع أسهم أمازون

باع مؤسس ((أمازون)) الملياردير جيف بيزوس ما قيمته نحو ملياري دولار من أسهم شركته العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت، وفقاً لوثيقة قدمت الجمعة إلى السلطات التنظيمية لسوق الأوراق المالية. وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن بيزوس باع الأربعاء والخميس نحو 12 مليوناً من أسهم ((أمازون)) راوح سعر كل منها بين 168 و171 دولاراً.

وأشارت وثيقة سابقة نشرت الأربعاء إلى أن بيزوس يعتزم في يوليو المقبل، بيع 50 مليوناً من أسهم المجموعة التي أسسها قبل 30 عاماً ويرأسها اليوم.

وتقدر مجلة ((فوربس)) ثروة بيزوس بـ 195.5 مليار دولار، مما يجعله ثالث أغنى رجل في العالم بعد الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إل في إم إتش)) الفرنسي برنار أرنو ورئيس ((تيسلا)) ومنصة ((إكس)) و((سبايس إكس)) إيلون ماسك.

وأصدرت ((أمازون)) في الأول من فبراير نتائجها المالية التي فاقت التوقعات بكثير. وحققت مبيعات بقيمة 170 مليار دولار، بزيادة 14 % في عام واحد، وصافي ربح 10.6 مليارات دولار.

وما لبث سعر سهم المجموعة في بورصة نيويورك أن ارتفع غداة إعلان النتائج بأكثر من 13 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز