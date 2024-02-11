الاقتصاد غير النفطي يضع الإمارات في صدارة النمو خليجياً

توقع بنك ((جوليوس باير)) أن يستمر اقتصاد الإمارات غير النفطي في النمو العام الجاري وكذلك في المستقبل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي قادر على الانتعاش بشكل أسرع، حتى عند انخفاض أسعار النفط مقارنة بدول الخليج.

وقال فهد عبدالله، رئيس قسم استشارات الاستثمار لدى بنك ((جوليوس باير)) الشرق الأوسط في تصريحات لـ((البيان)): إن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي نما بشكل كبير، فكان لدينا معدلات نمو بأرقام فردية متوسطة إلى عالية في السنوات الماضية، وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر لأن الاقتصاد غير النفطي ينمو بشكل أسرع بكثير مما يتوقعه المراقبون.

وأضاف: إن نمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي سيبقي الدولة في وضع جيد خلال السنوات المقبلة، ولا سيما مع استراتيجية الإمارات المبكرة والناجحة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وتابع: نستطيع أن نؤكد أن الإمارات ستواصل تحقيق معدلات نمو جيدة لأنها تمكنت من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط مقارنة بالاقتصادات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن النمو في الإمارات يتبوأ مرتبة الصدارة خليجياً فحينما تنخفض إمدادات النفط، نلاحظ أن الإمارات تنتعش بشكل أسرع مقارنة بالآخرين، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى النمو غير النفطي الذي يهيمن على اقتصاد الدولة، وأكد أن النمو غير النفطي في الإمارات يساعد على الحفاظ على النمو في 2024 وفي المستقبل.

مستثمرون

وقال فهد عبدالله إن المستثمرين الإماراتيين يسعون إلى البحث عن خيارات تنويع مصادر الدخل، وهم يؤمنون بذلك بالفعل، وخصوصاً عبر أسواق الأسهم الدولية (إلى حد كبير في الولايات المتحدة الأمريكية) إلى جانب خيارات الاستثمار الإقليمية في الدخل الثابت. وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي يركز المستثمرون المحليون على الاستثمار فيها فهي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.

وتوقع أن تبقى أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية في 2024، إذ نعتقد أنها ستحوم حول 1970 إلى 2070 دولاراً للأونصة، ونعتقد أن السبب وراء ذلك أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تتم بالسرعة التي تتوقعها الأسواق وربما تستمر فترة أطول، ولكن إذ تحدثنا عن العام المقبل ربما تكون أسعار الفائدة قد انخفضت بالفعل، وبذلك قد نكون أكثر تفاؤلاً في شأن الذهب.

أصول افتراضية

وأعرب عن اعتقاده بأن قطاع الأصول الرقمية مثير للاهتمام لجميع المصارف في المنطقة، ونحن بدورنا نستكشف الفرص في هذا المجال مثل أي منافس آخر، وبالفعل تقدمت ((جوليوس باير)) بطلب للحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي، ونتوقع أن نحصل على الرخصة في النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد بأن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الأحداث في أوكرانيا، ولا سيما أن ارتفاع الطلب المرتبط بها أسفر عن زيادة أسعار المنتجات النفطية وإنتاجها، والتي ارتفعت بواقع 7.4 % على مستوى المنطقة في 2022.

وأضاف: حققت كل من الإمارات والسعودية والكويت نمواً استثنائياً من 7.5 - 9 %، ومن المتوقع أن يعتدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي عند 1.9 %، ليعود للارتفاع في سنة 2024 عند 3.1 % مدفوعاً بالانخفاض المرتقب في إنتاج النفط، وسيبقى النمو غير النفطي قوياً في سنة 2023 مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياحة والاستثمار.

وتوقع فهد عبدالله أن تبقى أسعار النفط على مقربة من 75 دولاراً للبرميل على مدى الـ12 شهراً المقبلة، وباستثناء البحرين، ستحافظ الدول الخمس الأخرى ضمن مجلس التعاون الخليجي على توازنها المالي أو تحقق فائضاً مالياً، ولا سيما أن نقطة التعادل في أسعار النفط ستبقى على الأرجح دون مستوى السعر الحالي للنفط، كما ستحافظ المنطقة على فائض الحساب الجاري لديها، غير أنه سيكون أقل من أعلى المستويات المسجلة في سنة 2022.

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