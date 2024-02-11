أرباح القطاع المصرفي تحلّق إلى آفاق جديدة

ارتفع صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 73.8 مليار درهم خلال العام الماضي، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.

وأظهر رصد ((البيان))، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، زادت بنسبة 47 %، أو ما يعادل 23.6 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 50.2 مليار درهم خلال عام 2022.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 65 %، لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023، بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وحقق بنك أبوظبي الأول نتائج مالية قياسية على مستوى الربع الرابع، ومجمل السنة المالية 2023، حيث وصل صافي الأرباح في 2023، إلى 16.4 مليار درهم، بنمو نسبته 56 %، مقارنة مع العام الماضي، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة. ونجح بنك ((المشرق))، في تحقيق نمو قوي في صافي الأرباح، ليصل إلى 8.6 مليارات درهم في 2023، بزيادة كبيرة بنسبة 130 % على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

وزادت صافي الأرباح لبنك أبوظبي التجاري بنسبة 28 %، ليصل إلى 8.206 مليارات درهم عن عام 2023، مقارنة بعام 2022، وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 21 %، ليصل إلى 12.374 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 8 %، ليصل إلى 4.493 مليارات درهم.

وسجل بنك ((دبي الإسلامي)) نمواً بنسبة 26 % على أساس سنوي، ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليارات درهم في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

ونما صافي أرباح مصرف ((أبوظبي الإسلامي)) بنسبة 45 % في 2023، لتصل إلى 5.25 مليارات درهم، مقارنة مع 3.62 مليارات درهم خلال 2022، وسجلت إيرادات المصرف نمواً بنسبة 36 %، لتبلغ 9.3 مليارات درهم، وذلك نتيجة لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

وارتفعت أرباح بنك دبي التجاري 45.2 %، إلى 2.65 مليار درهم في 2023، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قياسية 44.38 فلساً للسهم، بزيادة 31.8 %.

وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 71 %، لتصل إلى مستوى غير مسبوق، والأعلى على الإطلاق، عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وارتفع صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني، بنسبة 54.6 %، إلى 1.8 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 1.16 مليار درهم في 2022، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية، ما دفع صافي دخل الفائدة إلى 3.3 مليارات درهم، بزيادة 34 %، مدعوماً بإيراد رسوم قوي، بلغ 1.1 مليار درهم.

وبلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، نحو 841.5 مليون درهم في العام الماضي، بزيادة قدرها 31 %، مقارنة بنحو 650.9 مليون درهم في 2022، كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23 %، لتصل إلى ملياري درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام السابق.

وزادت الأرباح الصافية لبنك ((الفجيرة الوطني)) نمواً بنسبة 113 % على أساس سنوي، لينهي العام المنصرم بصافي ربح بلغ 725.1 مليون درهم، مقارنة بنحو 340.4 مليون درهم في 2022، وذلك بفضل المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسة، والنمو الانتقائي للأعمال، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، والمحفظة الاستثمارية الفعالة، وإدارة الهامش الفعالة.

وزاد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي، وهو أعلى بنسبة 38 % من أرباح 2022، البالغة 364.52 مليون درهم، فيما ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 14 %، من 150 مليون درهم في 2022، إلى 171 مليون درهم في 2023.

وسجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية 255 مليون درهم في 2023، بارتفاع 65 %، حيث نجح البنك في تحقيق تقدم كبير في الأعمال الأساسية، حيث سجل نمواً بنسبة 15 % في دخله التشغيلي في عام 2023، مقارنة بعام 2022.

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