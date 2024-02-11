زيادة كبيرة لاستثمارات الباكستانيين في دبي

شهدت فترة العشرين شهراً الماضية، زيادة كبيرة في استثمارات رجال الأعمال الباكستانيين بدبي، التي لم تقتصر على العقارات فحسب، بل امتدت إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية كالتصدير والاستيراد.

ونقل موقع ((داون)) الباكستاني، عن أنور خواجة، وهو مستثمر مقيم في كراتشي، ويمتلك استثمارات في دبي: ((استثمار الباكستانيين في العقارات في دبي، ليس مفاجئاً، لكن هناك تركيز على إنشاء الباكستانيين لبيوت التجارة والأعمال)).

وكشف خواجة عن أنّ العديد من رجال الأعمال الباكستانيين، نقلوا أعمالهم جزئياً أو كلياً إلى دبي. وشدد المستثمر الباكستاني، على أنَّ عائلات الأعمال الكبرى الباكستانية، تعيش حالياً بشكل دائم في دبي، كما أنها اشترت المنازل، وأقامت صلات تجارية انطلاقاً من دبي مع دول أجنبية، بالإضافة إلى عملها كقاعدة لتجارة البضائع الباكستانية.

يشير خواجة إلى أنّ القيام بالتجارة في دبي، ليس به أية مشكلة، خاصة مع سهولة الأعمال، وإمكانية فتح حسابات للصادرات والواردات، بالإضافة إلى فوائد الاستثمارات في العقارات، والتي وصفها خواجة بأنّها ((مركز لكسب المال)).

واستشهد موقع دون بتقرير مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، في منتصف 2022، والذي أشار إلى استثمار الباكستانيين نحو 10.6 مليارات دولار في عقارات دبي، حيث احتلوا المرتبة الثالثة كأكبر المستثمرين في دبي.

ووفقاً للتقرير ذاته، فإنّه يوجد نحو 20 ألف مالك باكستاني للعقارات في دبي، وهو ثالث أكبر عدد، بعد حوالي 35 ألف هندي، وحوالي 23 ألف مالك من المملكة المتحدة.

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