تسجيل 27000 مواصفة قياسية ولائحة فنية في 2023

طورت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منظومة البنية التحتية للجودة وحققت إنجازاً مهماً خلال عام 2023، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وسجلت الوزارة أكثر من 27000 مواصفة قياسية ولائحة فنية بنسبة نمو بلغت 3 % في عدد المواصفات واللوائح الفنية مقارنة بعام 2022.

وأكد عدد من الخبراء أن زيادة عدد المواصفات تعكس التزام الإمارات بأعلى معايير الجودة والأمان في المنتجات والخدمات، وأشاروا إلى أن وزارة الصناعة حققت إنجازات ملموسة في عام 2023. وأشاروا إلى أن الصناعة تمكنت من تطوير بنية تحتية للجودة تواكب أحدث المواصفات الإقليمية والعالمية لإزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة، وتسهيل التبادل التجاري بين الإمارات والعالم، وتعزيز قدرات الصادرات الصناعية الإماراتية، ودعم تبني توظيف التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.

أفضل الممارسات

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تشارك دولة الإمارات في عضوية 155 لجنة دولية وإقليمية في مجال أنشطة التقييس لدعم المستهدفات الوطنية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وكذلك تم اعتماد اللائحة الفنية لوحدات القياس من قبل مجلس الوزراء في دولة الإمارات، والتي تحدد وحدات القياس القانونية المعتمدة في الدولة وطرق استخدامها وكتابتها بناءً على متطلبات انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية.

وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات بشكل مستمر، حيث حققت خلال عام 2023 نسبة 93 % في مطابقة المنتجات الاستهلاكية في الأسواق وذلك من خلال المسح الوطني لأسواق الدولة، والذي يعتبر نتيجة لتعزيز المنظومة الرقابية على السوق المحلي مما يساهم في تعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية.

كما أطلقت الوزارة نظام علامة ((صنع في الإمارات))، الشارة الوطنية الموحدة للمنتجات المصنعة محلياً في دولة الإمارات، والتي ستشكل ((هوية وطنية)) لهذه المنتجات وتم منح 591 منتجاً محلياً علامة ((صنع في الإمارات)) حتى نهاية العام الماضي.

مذكرات تفاهم

كما سجلت الوزارة 23 جهة جديدة لمنح شهادات الحلال في عام 2023، ليصل إجمالي الجهات إلى 113 جهة من 50 دولة حول العالم، ما يحفز منظومة الصناعة والتبادل التجاري لمنتجات الحلال، وتم تحقيق نسبة 33 % الزيادة في إجمالي جهات تقييم المطابقة المعينة لدى الوزارة. كما نجحت وزارة الصناعة في توقيع 6 مذكرات تفاهم مع جهات رائدة في مجال التقييس، تتضمن المعهد البريطاني للمواصفات (BSI)، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمشاريع السنغافورية، والمواصفات الفيتنامية، والهيئة الاتحادية للوائح الفنية والمقاييس في روسيا، والمجلس الديني الإسلامي السنغافوري (مواصفات الحلال). وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون ونقل الخبرات لتمكين الخبرات الوطنية في مجال التقييس وضمان التنسيق الدولي وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارات.

معايير الجودة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة - في تصريحات خاصة لـ ((البيان))، أن زيادة عدد المواصفات واللوائح الفنية يعكس التزام الإمارات بأعلى معايير الجودة والأمان في المنتجات والخدمات التي تقدمها، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين ودعم نمو الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن ما تحقق في عام 2023 يعتبر إنجازاً ملحوظاً لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ويعكس التزامها بتطوير البنية التحتية للجودة، مؤكداً أن الوزارة تساهم في تعزيز قطاع الصناعة وتعزيز تنافسيته، وهو أمر بالغ الأهمية في الاقتصاد الحديث.

وقال العامرى: يعتبر تطوير وتحسين البنية التحتية للجودة في الدولة إنجازاً استراتيجياً يعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وزيادة جاذبية الاستثمارات من خلال إنشاء وتطبيق مواصفات ولوائح فنية أكثر دقة واحترافية. وتابع أن الحكومة الإماراتية توفر بيئة أكثر شفافية وثقة للشركات والمستثمرين، ما يعزز الابتكار والتطوير في مجالات متعددة. وأضاف إن تحسين الجودة والمواصفات يسهم في تعزيز التصدير وتعزيز سمعة المنتجات الإماراتية على الساحة الدولية، كما يعمل على تحسين تجربة المستهلكين وزيادة رضاهم، مما يؤدي إلى دعم نمو الاقتصاد المحلي بشكل مستدام بالتالي، يمكن القول إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والريادة الاقتصادية في دولة الإمارات.

نمو الصادرات

وأكد رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة ((تروث)) للاستشارات الاقتصادية والإدارية - في تصريحات خاصة لـ ((البيان))، أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في القطاع الصناعي وكذلك في البنية التحتية، مشيراً إلى وجود إنجازات غير مسبوقة حققتها حكومة الإمارات، وخصوصاً وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية. وأشار إلى أن جهود حكومة الإمارات ساهمت في زيادة نمو الصادرات الصناعية بشكل واضح، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن وزارة الصناعة تقوم بتوفير بيئة أعمال مثالية وتعزيز المحتوى الوطني لكي يدخل المنتج الصناعي المحلي المنافسة ويستطيع إثبات نفسه في السوق المحلي والعالمي. وأضاف مسلم إنه يمكن إضافة أكثر من 100 ألف مواصفة جديدة مع سرعة الإنجازات والتقدم الكبير في المشروعات، وخصوصاً المشاريع الجديدة التي تهتم بجانب الاستدامة.

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