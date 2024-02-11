لا مجال للمقارنة.. الذكاء الاصطناعي يتعلم من الأطفال الرضع

عند مواجهة طفل يصرخ بأعلى صوته في المنزل ويلقي الطعام على الأرض، قد يتفاجأ الآباء المنهكون عند سماع أن نسلهم الغالي قد يكون أذكى متعلم في الكون كله.

إلا أن بعض علماء الكمبيوتر أدركوا هذه الحقيقة منذ زمن طويل، ولذلك، يحاولون الآن محاكاة قدرات المعالجة الاستثنائية للأطفال في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقد تبدو أحدث إبداعاتنا التكنولوجية في بعض الأحيان ساحرة في قدراتها، لكن عندما يتعلق الأمر بقدرات التعلم الذاتي فهي قد تبدو بغاية السخافة والحماقة. فهل يمكن تدريبها على التعلم مثلما تفعل وحدات معالجة الأطفال من خلال استكشاف البيانات الجزئية والفوضوية في العالم الحقيقي؟ يحاول بالفعل فريق من الباحثين بجامعة نيويورك القيام بذلك، ونشروا نتائجهم هذا الشهر في مجلة ((ساينس)).

واستخدمت تجربتهم بيانات من كاميرا خفيفة الوزن مثبتة برأس طفل يعيش في أديلايد يدعى ((سام))، حيث سجلت 61 ساعة من حياته من عمر 6 إلى 25 شهراً. وتمت معالجة محتوى الفيديو، بما في ذلك الصور والأصوات المشوشة للآباء والقطط واللهو والألعاب إلى 600 ألف إطار فيديو و37 ألف ((عبارة)) منسوخة، ثم تم إدخال ذلك كله في شبكة عصبية.

وتمثل التحدي في مطابقة ما رآه ((سام)) خلال ما يقرب من 1% من ساعات يقظته مع الأصوات التي سمعها، لابتكار نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط. لكن كيف يفهم الطفل أن كلمة ((كرة)) ترتبط بأنواع مختلفة من الأشياء المستديرة والمطاطية والمتعددة الألوان؟

ويختلف علماء الإدراك حول التفسير، لكنهم يتفقون جميعاً على أن الأطفال هم متعلمون مهرة بشكل لا يصدق، وقادرون على الاستنتاج من مدخلات محدودة. وخلال الفترة العمرية بين 6-9 أشهر، يبدأ الأطفال في ربط الكلمات بالصور، وقبل عمر الثانية، يكونون قد تعلموا متوسط 300 كلمة، وهي في الغالب أسماء.

في المقابل، فإنه حتى هذه اللحظة، كانت محاولات تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط يمكنها الجمع بين النصوص والصور والأصوات ومقاطع الفيديو، تعتمد في الغالب على استخدام قوة حوسبة ضخمة مع كميات هائلة من البيانات المختارة المنسقة. لكن الباحثين في جامعة نيويورك وجدوا أن نموذجهم نجح في ربط الصور والأصوات ببيانات أقل كثيراً من خلال مدخلات فيديو لطفل واحد. وقد بلغ معدل دقة نموذجهم 61.6% عندما تعلق الأمر بتصنيف 22 مفهوماً بصرياً.

وخلال مقابلة بالفيديو، قال واي كين فونغ، المؤلف الرئيسي للدراسة الخاصة بجامعة نيويورك: ((لقد فوجئنا أن هذا النموذج أمكنه إظهار قدرة مذهلة من التعلم بالنظر إلى البيانات المحدودة المتوفرة)). وتشكل هذه النتائج دافعاً مشجعاً لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وأضاف فونغ إن هذه النتائج تؤكد - أيضاً - على قدرات التعلم الهائلة لدى الأطفال أنفسهم، الذين يمكنهم الاستجابة للإشارات البصرية وتطوير فرضيات تعلمهم الخاصة.

وجزء من سبب نضجهم هو أن الأطفال الرضع يقضون وقتاً طويلاً بدرجة غير عادية في استكشاف العالم بفاعلية قبل الاضطرار إلى الاعتماد على أنفسهم. وكتبت أليسون جوبنيك في كتابها ((الطفل الفلسفي)): ((الأطفال هم قسم الأبحاث والتطوير للجنس البشري، إنهم يتأملون السماء الزرقاء، وقادرون على تقديم أفكار مبتكرة عبر عصفهم الذهني، في حين يمثل البالغون قسم الإنتاج والتسويق)).

ووفقاً لجوبنيك، وهي أستاذة علم النفس بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، يتمتع الأطفال بثلاث مهارات أساسية تفتقر إليها أنظمة الذكاء الاصطناعي، أولاً يتفوق الأطفال في خلق نماذج تخيلية، مما يخلق إطاراً مفاهيمياً لتفسير العالم. كما أنهم شخصيات فضولية ومحبة للمغامرة ومتعلمون متجسدون، يستكشفون بنشاط بيئات جديدة، بدلاً من أن يكونوا محصورين على نحو غير فعال بأوامر البرمجة. بالإضافة إلى ذلك، فالأطفال كائنات اجتماعية، يتعلمون من كل من يتفاعل معهم، ويسهم ذلك في تطوير مهارات التعاطف وحب الغير والحس الأخلاقي.

وتقول جوبنيك - في رسالة بالبريد الإلكتروني - إن دراسة جامعة نيويورك ((المذهلة)) تظهر أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها استخلاص المعلومات اللغوية من بيانات التجارب التي يختبرها الأطفال. وكما يوضح مؤلفو الدراسة، يستخدم الأطفال - أيضاً - بيانات مختلفة، يكتسبونها من التجربة النشطة والتفاعل الاجتماعي. ونجاح النماذج، الذي لا يزال محدوداً، قد يستفيد من قدرات التجربة والتعلم الاجتماعي للأطفال، ولكن ذلك لا يعني أن لديهم هذه القدرات، حسب ما كتبته جوبنيك.

وسيتطلب الأمر الكثير من البحث لمضاهاة ما يتعلمه الأطفال بشكل طبيعي باستخدام الحاسوب. لكن، كيف يمكننا بناء آلات تظهر المنطق السليم والتفكير الاجتماعي؟ فقد تكون نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على تعلم الأسماء المرتبطة بالأشياء المادية، لكنها لا تزال تواجه صعوبة مع المفاهيم المجردة والأفعال.

وهكذا، فإنه على الرغم من التقدم المذهل في مجال الذكاء الاصطناعي، لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه من حزمة الأدوات البيولوجية الصغيرة التي تشكل دماغ الأطفال.

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