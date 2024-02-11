معدل النمو الحقيقي للصين.. لغز أمام قطاعات الأعمال

وفقاً للإحصاءات الرسمية، نما الاقتصاد الصيني 5.4 % العام الماضي، لكن بالنسبة لكثيرين في قطاع الأعمال، ربما لم يبدُ الأمر كذلك، نظراً للأدلة التي يمكن رؤيتها في شوارع بكين، وغيرها من المدن الكبرى. فلم تكن المطاعم مزدحمة، وكانت المحلات التجارية شاغرة، وانتشرت تقارير عن انخفاض أسعار العقارات، بما يتجاوز الأرقام الرسمية المعلنة.

وفي ديسمبر الفائت، قالت مجموعة روديوم للأبحاث، إن معظم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2023، تشير إلى أن النمو الفعلي كان قرابة 1.5 %. وأشارت إلى أنه كانت هناك جوانب إيجابية، مثل إنتاج السيارات الكهربائية، لكن هذه الجوانب لا يمكن أن تعوض الضعف العام.

وبالنسبة للشركات، أصبحت الفجوة بين هذه التقديرات والبيانات الرسمية حول مدى سرعة نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي هذا العام وفي المستقبل، مسألة مهمة لخطط التوسع العالمية. لكن استطلاعاً سنوياً تجريه غرفة التجارة الأمريكية في الصين لأعضائها، خلص إلى أن نحو نصفهم كانوا يخططون لزيادة استثماراتهم في البلاد هذا العام، ويمثل ذلك زيادة طفيفة عن العام الماضي. وبالنسبة لما يربو قليلاً على ربع هذه المجموعة، كانت توقعات سرعة النمو الاقتصادي في عام 2024 عاملاً مهماً.

ومع ذلك، باتت مسألة قياس هذا النمو مُسيسة على نحو متزايد، إذ تسعى بكين إلى توجيه الحديث بعيداً عن الانتقادات التي تشير إلى أن نموذج نموها يعتمد بشكل مفرط على الاستثمار الذي تديره الدولة، عوضاً عن الاستهلاك.

وفي تقريره السنوي الخاص بالصين، الذي صدر منذ أيام، قال صندوق النقد الدولي، إن تعافي البلاد بعد الوباء خلال العام الماضي كان ((ضعيفاً))، مع تأثير قطاع العقارات، وضعف الصادرات والاستثمار على النمو. وتوقع الصندوق تباطؤ النمو خلال العام الجاري، ما أثار ردود فعل غاضبة من المسؤولين الصينيين.

وقال بيان صادر عن المدير التنفيذي لشؤون الصين لدى صندوق النقد الدولي، تشنغشين تشانغ، تم إرفاقه مع تقرير صندوق النقد الدولي، إنه يتعين على موظفي صندوق النقد الدولي، تقديم ((توقعات أكثر ملاءمة))، لمساعدة الصين على ترسيخ الثقة في الداخل والخارج. إذن، من هو المحق؟ وحتى عند نسبة 5.2 % على أساس سنوي، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي في بكين لعام 2023، هو الأدنى منذ عقود، باستثناء سنوات تفشي الوباء في 2020 و2022، لكنه يبقى كبيراً بالنسبة لاقتصاد يتمتع بثقل وخبرة مثل الاقتصاد الصيني.

ومع ذلك، تكمن المشكلة بالنسبة للصين، في أنه كان متوقعاً أن يكون الانتعاش أقوى بدءاً من عام 2022، وهو العام الذي أثرت فيه عمليات الإغلاق بسبب جائحة ((كورونا))، وقيود السفر الصارمة على قطاعات الخدمات وسلاسل التوريد، وتفاقم تباطؤ قطاع العقارات. ورغم أن النمو كان قوياً في الربع الأول من عام 2023، إلا أنه تطلّب دعماً متزايداً من الحكومة مع مرور العام.

وشكل الاستهلاك أغلب النمو في عام 2023، بفضل إطلاق الطلب المكبوت بسبب عمليات الإغلاق. ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي، إن ثقة المستهلك بقيت أدنى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، حتى نهاية العام.

وتشير التقديرات إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع -أيضاً- بدءاً من عام 2022. وانعكس انخفاض ثقة الشركات والسوق على الأسواق المالية، حيث خسر مؤشر سوق الأسهم الصيني ((سي إس آي 300))، نحو 5.5 % هذا العام، ما زاد من حدة الانخفاضات التي شهدها عام 2023، وبذلك يكون المؤشر قد انخفض 45 % عن أعلى مستوياته في 2021.

وأظهرت استطلاع غرفة التجارة الأمريكية في الصين، أنه رغم تحسن ربحية أعضائها منذ عام 2022، فإن معظم الشركات كانت عند نقطة تعادل، أو تكبدت خسائر، ما يشير إلى نمو ضعيف.

وتصر بكين على أن الأمور تسير وفقاً للخطة. وكما يعتقد بعض خبراء الاقتصاد، فإنه عند حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من البيانات الرسمية، فإن بكين قادرة على تعديل معامل الانكماش، وهو أشمل مقياس للأسعار في الاقتصاد، لتحقيق أهدافها. وكتبت أكسفورد إيكونوميكس في شهر ديسمبر: ((تشير بعض التقديرات إلى أن البيانات الصينية الرسمية، تبالغ في تقدير ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 20 %)).

وبالنسبة لعام 2024، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 4.6 %، وبنحو 3.5 % بحلول عام 2028، بسبب ((ضعف الإنتاجية والتقدم في السن)). وتتوافق هذه التوقعات عموماً مع توقعات السوق. من جانبها، تتوقع أكسفورد إيكونوميكس انخفاض النمو إلى نحو 3.5 % بحلول عام 2030، وإلى 2 % فقط بحلول عام 2040، ما قد يؤخر مدة التقارب الاقتصادي للصين مع الولايات المتحدة من حيث الحجم.

وقال تشانغ بأن البلاد لا تزال تمتلك العديد من محركات النمو، فرغم ظاهرة شيخوخة السكان، لكنهم أوفر تعليماً، كما أن فرص نمو التوسع الحضري أكبر، ناهيك عن استثمار بكين في العلوم والتكنولوجيا. وأكد تشانغ أن ((الصين ستظل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي)). وتأمل الكثير من مجالس إدارة الشركات حول العالم أن يكون محقاً.

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