موقف هجومي لـ«إكسون موبيل» ضد مجموعات المساهمين المناخيين

تتجاوز القيمة السوقية لشركة ((إكسون موبيل)) 400 مليار دولار، وتمتلك ((فولو زيس))، وهي مجموعة هولندية ناشطة بمجال المناخ، عدداً قليلاً من أسهم شركة النفط العملاقة، لكنها حاولت مراراً استغلال حصتها الضئيلة كأداة ضغط على الشركة لتعزيز تعهداتها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ويبدو أن الشركة سئمت هذا العام من هذه المحاولات.

فبعد دقائق قليلة من منتصف ليلة 22 يناير في أمستردام، رفعت شركة إكسون موبيل دعوى قضائية ضد ((فولو زيس)) ومستثمر آخر وهو ((أرجونا كابيتال)) بزعم أن عريضتهما المتعلقة بتغير المناخ أخلت بقواعد سوق الأوراق المالية الأمريكية. وسرعان ما أعلن صغار المستثمرين تراجعهم وتخلوا عن المقترح، إلا أن شركة إكسون موبيل ما زالت تواصل دعواها القضائية.

وخلال الأسبوع، أخبر محامو الشركة قاضياً فيدرالياً أن القضية ليست موضع نقاش، موضحين أن ((فولو زيس)) و((أرجونا كابيتال)) تلاعبا بنشاط المساهمين ((من أجل هدف واحد وهو مهاجمة شركة إكسون موبيل من الداخل))، وأضافوا: ((ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد أنهم سيتوقفون)).

وتأتي المواجهة بين أكبر شركة نفط غربية ومجموعة صغيرة من النشطاء في أعقاب انتشار قرارات للمساهمين تتعلق بمجموعة من القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في السنوات الأخيرة. إنها جبهة جديدة في صراع أوسع حول الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقال تشارلز كرين نائب رئيس الرابطة الوطنية للمصنعين - مجموعة صناعية مقرها واشنطن تضم ممثلاً لشركة إكسون موبيل في مجلس إدارتها: ((تراقب الشركات الضخمة القضية لمعرفة كيف ستتطور الأمور)). وأعرب عن قلقه إزاء ((الدرجة المتطرفة التي بلغها النشطاء لاستغلال التصويت بالوكالة لتقديم مقترحات ذات دوافع سياسية)). وتواصل شركة إكسون قضيتها القانونية بعد ثلاث سنوات من تكبدها هزيمة تاريخية أمام ((إينجين رقم 1)) وهو صندوق تحوط صغير تمكن من طرد 3 من أعضاء مجلس الإدارة مع مطالبة بخطط جادة لمكافحة تغير المناخ.

ورغم أن ((إينجين رقم 1)) يمثل أكثر من 944 ألف سهم، فإن ((فولو زيس)) تمثل مساهمين يمتلكون 37 سهماً، وفقاً لأحدث الأرقام التي تم إبلاغ شركة إكسون موبيل بها. ويوم الأربعاء قالت ((فولو زيس)) إن لديها 505 أسهم تبلغ قيمتها 51 ألف دولار بحسب أسعار السوق. يرأس ((فولو زيس)) مارك فان بال، وهو هولندي طالما دعا لضرورة ضرورة استخدام المستثمرين حقوق التصويت للمساهمين للضغط على شركات النفط لخفض الانبعاثات.

وتعتمد مجموعته على استراتيجية، تقوم على شراء المستثمرين الصغار المهتمين بالمناخ - عادة - للأسهم بغرض تقديم مقترحات في الاجتماعات السنوية. وبحسب ما تقوله ((فولو زيس))، تنص استراتيجية ((حصان طروادة)) هذه على أنه إذا اتبعت شركة نفط قراراتها فسوف ((تستنتج أنه لا مجال للاستثمارات الإضافية للتنقيب عن النفط والغاز)). في البداية استهدفت ((فولو زيس)) شركة شل، التي كان مقرها الرئيسي سابقاً في هولندا، حيث قدمت أول مقترحاتها المناخية في عام 2016. وخلال السنوات التي تلت ذلك، بدأت في تقديم مقترحات لشركتي ((بي بي)) و((شيفرون))، حيث وافق أكثر من 60% من المساهمين في عام 2021 على قرار لإجبار المجموعة على خفض انبعاثاتها الكربونية. كما دعم أغلب المساهمين في ((كونوكو فيليبس)) لإنتاج النفط و((فيليبس 66)) لمصافي النفط قرارات مماثلة في عام 2021.

وقد باءت بعض الجهود السابقة لرفض مقترحاتها بالفشل، ولا سيما في ((أوكسيدنتال بتروليوم)) في عام 2022. ومع ذلك، فقد تراجع دعم المستثمرين لمقترحات المناخ في الآونة الأخيرة.

كان فان بال أطلق مجموعته لتدار بوساطة شخص واحد، ولا تزال تضم عدداً قليلاً من الموظفين، لكن أجندتها حظيت بشعبية في أوروبا. وفي هذا الشأن، قالت كبيرة مديري الاستثمار المسؤول بشركة ((نست))، التي انسحبت من شركة إكسون موبيل في عام 2021، كاثرينا ليندماير، إن ((فولو زيس)) تقوم بالكثير من المهام الصعبة عندما يتعلق الأمر بالقرارات؛ مما يجعل من الأسهل على المستثمرين الكبار الآخرين التعاون معهم.

وأضافت إن الدعوى القضائية التي رفعتها إكسون موبيل لم تكن مفاجأة كبيرة، لأن هناك زيادة بمقترحات المساهمين بعد قرار لجنة الأوراق المالية والبورصة في عام 2021 بالسماح بتقديم المزيد من الالتماسات للتصويت. ورفعت الشركة دعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في شمال تكساس؛ بحجة أن اقتراح كل من ((فولو زيس)) و((أرجونا كابيتال)) تحركه أجندة متطرفة تستهدف تقليص أعمال الشركة الحالية.

وقالت الشركة إن المقترح ينتهك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تمنع تكرار المقترحات التي تفشل في تلبية حد معين من الأصوات، وتمنع المستثمرين من ((الإدارة التفصيلية)) للأعمال.

واستعانت الشركة بفريق قانوني يشمل ديفيد وودكوك، الرئيس السابق لمكتب تكساس التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ونويل فرانسيسكو، المحامي العام السابق في إدارة ترامب.

وكان القرار الذي تم سحبه الآن يدعو شركة إكسون موبيل إلى وضع أهداف متسارعة لتقليل الانبعاثات الناجمة عن عملياتها وكذلك الانبعاثات الصادرة من منتجاتها. وتعهدت الشركة بتحقيق الحياد الكربوني من انبعاثات عملياتها بحلول عام 2050، لكنها لم تضع هدفاً للثانية. وقال أندرو لوجان المدير الأول في سيرس، وهو تحالف من المستثمرين والمجموعات البيئية، ((إن ما تحاول شركة إكسون تنفيذه هو محاولة لإحداث تغيير جذري في ميزان القوى بين الشركات ومستثمريها، من خلال جعل المستثمرين يفكرون مرتين قبل ممارسة حقوقهم في تقديم اقتراح للمساهمين)).

وأضاف: ((ما يعد خطيراً بشكل خاص في الطريقة التي يتعاملون بها هو محاولتهم جعل هذا الأمر مكلفاً قدر الإمكان لمقدمي المقترحات.. وإكسون موبيل تبذل قصارى جهدها لتعظيم هذه التكاليف)). وخلال الأسبوع الماضي، اتهمت ناتاشا لامب الشركة الإدارية ورئيسة قسم الاستثمار في أرجونا كابيتال الشركة باللجوء إلى ((أساليب الترويع والابتزاز)). ورفضت إكسون موبيل وفان بال ولامب التعليق على الدعوى.

وقال جوش زينر، الرئيس التنفيذي لمركز الأديان المعني بمسؤولية الشركات، الذي يمثل المنظمات الدينية التي تقدم هذه المقترحات، جوش زينر، إن تقديم مقترحات المساهمين نسبياً غير مكلف بالنسبة للنشطاء البيئيين، ولكن تكاليف الدفاع عنها في المحكمة قد تبلغ مئات الآلاف من الدولارات. وأوضح: ((هنا يظهر جزء من هدف إكسون في جعل الأمر مكلفاً للغاية، بالنسبة للمستثمرين الصغار بشكل خاص لإيصال أصواتهم))، مقارناً الدعوى القضائية بالدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة.

ودعوى إكسون موبيل ليست القضية الوحيدة التي تتعلق بمقترحات المساهمين. فقد قام المركز الوطني لأبحاث السياسة العامة ذو الميول اليمينية برفع دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات؛ بحجة أنه لا ينبغي منع مقترح المساهمين المقدم ضد سلسلة متاجر كروجر بشأن فرص تكافؤ الفرص للموظفين من قبل الهيئة التنظيمية، وقد تم تحديد موعد المرافعات الشفوية الشهر المقبل.

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