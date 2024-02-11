شركة الشاي الصينية الصغيرة.. وحمى التداول على الأسهم الرخيصة

من الصعب أن تكون ((بيت براذر)) الصينية لتجارة الشاي، والتي وسعت نطاق نشاطها إلى مجال تعدين العملات المشفرة، مرشحاً محتملاً لتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في سوق الأسهم الأمريكية واسعة النطاق. لكن الشهرين المنصرمين شهدا، تداول 572 مليون سهم في المتوسط يومياً في الشركة الخاسرة. ويزيد هذا عما تشهده أي من كبرى الأسماء في فضاء الشركات الأمريكية، بما في ذلك ((تسلا)) العملاقة التي تبلغ قيمتها السوقية 565 مليار دولار، ويتم تداول أسهمها على نحو محموم.

لقد صارت ((بيت براذر))، التي غيرت اسمها من ((أوربان تي)) في 2021 مع توسعها في عالم الخدمات القائمة على تكنولوجيا ((البلوكتشين))، رمزاً لطفرة التداولات التي تشهدها بعض من أرخص الأسهم في السوق. لذلك، قفز النشاط فيما يدعى ((الأسهم الرخيصة))، أي تلك التي يقل سعر الواحدة منها عن دولار أمريكي واحد، إلى نحو 20% من إجمالي أحجام التداول في سوق الأسهم في ديسمبر، وبلغت 14% في يناير، بزيادة من قرابة 6% في الأعوام الماضية، بحسب ((سي بي أو إي غلوبال ماركتس)).

وينبع غالبية النشاط هذا من المتداولين الأفراد، الذين أصبحوا مدمنين على التداول في سوق الأسهم إبان طفرة أسهم ((الميم)) في 2021، حينما تسببت مشتريات صغار المستثمرين في القفزة الكبيرة لأسهم ((غيم ستوب)).

لكن هذه المرة ترتفع أحجام التداول، لا أسعار الأسهم ذاتها. ولا يعود ذلك إلى العدد الأكبر من المستثمرين الأفراد المتداولين للأسهم فحسب، بل أيضاً نتيجة ازدياد شعبية عمليات التمويل للأسهم التي أحياناً ما تكون مثيرة للجدل وبإمكانها إغراق السوق بأسهم جديدة. وتفضي الأعداد المتضخمة للأسهم إلى زيادة أحجام التداولات، لكن قد تلقي بظلالها كثيراً على أسعار الأسهم، خصوصاً بالنسبة للمجموعات الخاسرة.

وحسبما يشير لاري تاب، رئيس بحوث هيكل السوق لدى ((بلومبرغ إنتليجنس)): ((يميل المستثمرون الأفراد إلى تفضيل هذه الأسهم الرخيصة، انطلاقاً من اعتقادهم في ((إذا ارتفع سعر السهم سنتاً واحداً فقد ضاعفت بذلك أموالي))))، وتابع: ((الأكثر ترجيحاً أنهم يشترون السهم لكنه يواصل انخفاضه. إنها لعبة محفوفة بالمخاطر)). وقادت عمليات التمويل وانخفاضات أسعار الأسهم، إلى تضخم عدد الشركات الأمريكية المدرجة التي تتداول دون دولار واحد إلى 517 شركة، بحسب بيانات ((إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس))، مقابل 77 شركة منذ عام مضى. وازداد عدد ثلث الأسهم التي تندرج ضمن هذه الفئة تقريباً بما لا يقل عن 50% في غضون العام الماضي.

وأسفر ذلك عن بيئة مختلفة في السوق مقارنة بطفرة أسهم ((الميم)) منذ ثلاثة أعوام، حينما حقق بعض المستثمرين الأفراد أرباحاً هائلة بفضل ازدياد أسعار الأسهم، وسط تخارج الباعة على المكشوف في صناديق التحوط من مراكزهم.

قال مارك باسيل، المحامي لدى شركة ((ذا باسيل)) القانونية: ((يقول المستثمر الفرد: ((لقد جمعت تمويلاً بقيمة 40 مليون دولار، وستكون قادراً على زيادة خطوط إنتاجك، وتعكس الإيرادات الأفضل أن أساسيات الشركة سترتفع)). واستخدمت ((ذا باسيل لو فيرم)) قوانين مدينة نيويورك من أجل إبطال صفقات تمويل عدة للشركات الصغيرة)). وأوضح: ((ما يحدث تباعاً هو إفصاح الشركة عن أنباء إيجابية، بيد أن سعر السهم يواصل تراجعه، لكن حجم الأسهم المتداولة يستمر في الازدياد)).

باعت ((بيت براذر)) في ديسمبر أسهماً وشهادات بقيمة 12 مليون دولار، ما يمنح حامليها الحق في شراء مزيد من الأسهم. وعند استغلال الشهادات بالكامل، ستزيد الصفقة من عدد الأسهم المتداولة بالفعل بأكثر من الضعف، وهي التي تضخمت بالفعل قبل عملية التمويل بنسبة 80% خلال عام.

ثمة شركة كثيفة التداولات وكانت واحدة من الأسهم الرخيصة حتى وقت قريب، وهي ((مولن أوتوموتيف)). وقد تربعت شركة تصنيع المركبات الكهربائية التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، على قائمة الأسهم الأكثر تداولاً خمس مرات في 2023، على الرغم من هبوط أسهمها بنسبة 99%. وجاء هذا بعد مجموعة من عمليات التمويل على أساس الأسهم التي رفعت عدد أسهم ((مولن)) إلى 50 ضعف المستوى المسجل في العام الماضي.

وفي حين يتضاءل تداول الأسهم التي يقل سعرها عن دولار واحد، من حيث القيمة، مقارنة بحجم التعاملات على أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير، فإن النشاط جذب انتباه كبرى البورصات والمتداولين. وخلافاً لمراكز مالية كبيرة أخرى، فغالباً ما تقاس رسوم التداول في الولايات المتحدة ومعايير، مثل الحصة السوقية، من خلال عدد الأسهم المتداولة، لا قيمتها.

وفي يناير، لم تحل ((بيت براذر)) في صدارة قائمة أحجام التداول بسبب ((فنوير))، وهي مطورة برمجيات للهواتف معروفة بعملها في حملة دونالد ترامب الرئاسية غير الناجحة في عام 2020. ويشار إلى أن قيمة الشركة بلغت 15 مليون دولار حتى طفرة التداولات في منتصف الشهر، فيما ازداد عدد أسهمها بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأعلنت الشركة، الأربعاء الماضي، زيادة لرأس المال بقيمة 10 ملايين دولار من خلال بيع 40 مليون سهم مخفضة. وصعدت الأسهم بنسبة 10%، يوم الخميس، إلى 37 سنتاً، لتعكس بذلك التقلبات التي منيت بها في أعقاب ورود أنباء التمويل.

لكن بعض المستثمرين الأفراد لم تردعهم هذه التطورات، فكتب أحد المستخدمين على المنتدى الخاص بالسهم على موقع ((ريديت)): ((لا تخافوا يا معشر مؤيدي فنوير، فالمطلعون والمؤسسات يحاولون التخلص منا نحن المستثمرين الأفراد المتمسكين بالسهم. سأشتري عدداً أكبر من الأسهم عند انخفاض سعرها))، وأردف: ((الجميع من أجل فنوير، وفنوير من أجل الجميع)).

وقال مايك سنافيلي، الرئيس التنفيذي لدى ((فنوير)) لـ ((فاينانشال تايمز)): ((نحن ممتنون لقاعدتنا من المستثمرين الأفراد، ممن ساعدونا في تحقيق أحجام هائلة وجلبوا مزيداً من الدعاية لشركتنا)). لكن لم تستجب أي من ((مولن)) و((بيت براذر)) لطلبات التعليق. وفي خضم سعيها للتمويل، اتجهت الكثير من الشركات الصغيرة إلى صفقات الديون القابلة للتحويل، والتي تكون بموجبها قادرة على الاقتراض من مقرض لديه خيار استرداد أمواله إما نقداً أو من خلال أسهم جديدة.

وعادة ما تسمح هذه الصفقات للمقرض بالتحول إلى الأسهم في الوقت الذي يختاره، وبخصم محدد مقارنة بسعر السوق، ويتيح هذا لهم تحقيق ربح سريع ببيع الأسهم الجديدة، وغالباً ما يكون ذلك على مراحل، مما يدفع أسعار الأسهم للانخفاض على نحو أكبر. وقال باسيل: ((هذه هي دوامة الموت))، وأضاف: ((يشتري الممولون الأسهم مباشرة من الشركة، ثم يبيعونها في السوق. والذين يشترونها، هم المستثمرون الأفراد)).

ويعني انخفاض أسعار الأسهم أن الكثير من الشركات تواجه خطر الوقوع في مخالفة للقيود التي تفرضها بورصات كبرى، والتي يمكنها شطب الأسهم إذا تداولت دون دولار واحد لمدة طويلة للغاية. وأدى هذا بعدد من الشركات إلى إجراء تجزئة عكسية للأسهم يمكن من خلالها مبادلة 100 سهم بواحد جديد.

وفي حين يكون هذا معززاً لسعر السهم ميكانيكياً، لكن مثل هذه القرارات يمكن أن ينظر لها المساهمون على أنها علامة على الضعف، وأن التأثيرات قد تكون مؤقتة.

((بيت براذر)) أجرت تجزئة عكسية للأسهم، فبادلت 1000 سهم بسهم واحد، ما أخرجها من زمرة الأسهم الرخيصة، لكن قيمة أسهمها انخفضت منذ ذلك الحين، بأكثر من النصف إلى ما دون 3 دولارات بقليل. أما ((مولن أوتوموتيف))، فقد أجرت ثلاث تجزئات عكسية للأسهم، وأغلقت أسهمها في ختام تداولات الجمعة عند 6.97 دولارات، منخفضة بنحو 50% هذا العام.

وبينما تضم بورصة نيويورك بعضاً من الأسهم الرخيصة، لكن تعني ممارسة ((ناسداك)) المتمثلة في قبول شركات أصغر وأقل رسوخاً أنها تضم السواد الأعظم منها. وأسفر هذا عن انتقادات؛ لسماحها ببقاء أسهم غير مناسبة في بورصتها للاحتفاظ برسوم الإدراج وإيرادات التداول.

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