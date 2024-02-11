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1.4 % نمواً متوقعاً لإنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي في 2024

2/11/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشارت تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، سيصل إلى 105.04 مليارات قدم مكعبة يومياً (3.0 مليارات متر مكعب يومياً) في عام 2024، بنمو تصل نسبته إلى 1.4 في المئة، مقارنة بعام 2023.

كما توقعت أن يتخطى استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في عام 2024، معدل الاستهلاك في عام 2023 بنسبة 1.1 %، بوصوله إلى 89.89 مليار قدم مكعبة يومياً (2.54 مليار متر مكعب يومياً)، ما يعكس استقرار الاستهلاك المتوقع بصفة عامة في البلاد. وارتفع استهلاك الغاز الطبيعي بأمريكا الشمالية عموماً بأكثر من نسبة 1 % على أساس سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسة إلى زيادة استهلاك قطاع الطاقة بالمنطقة للغاز. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 4 %، ليصل إلى مستوى قياسي، بلغ 1,065 مليار متر مكعب في 2023. وأدى توفر عدد من العوامل، منه تزايد إنتاج الغاز واعتدال الطقس، إلى الضغط على أسعار الغاز.

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